Junior y Fortaleza se enfrentan en la Fecha 11 de la Liga BetPlay en un partido clave para mantenerse en la pelea por el grupo de los ocho. El compromiso se disputará el domingo 11 de marzo desde las 20:30 en Colombia, en el estadio Romelio Martínez.

El cuadro barranquillero necesita una reacción inmediata tras su última derrota, mientras que Fortaleza llega con impulso después de un triunfo importante. El duelo promete intensidad en la noche barranquillera y puede tener impacto directo en la tabla de posiciones. Acá están todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede del encuentro, designación arbitral y el presente de los equipos.

Dónde ver Junior vs Fortaleza EN VIVO por TV y streaming

El partido Junior vs Fortaleza por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora juega Junior vs Fortaleza en distintos países

El compromiso está programado para las 20:30 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 20:30

Perú: 20:30

Ecuador: 20:30

México (CDMX): 19:30

Estados Unidos (Este): 21:30

Estados Unidos (Centro): 20:30

Argentina: 22:30

Chile: 22:30

España: 03:30 del lunes 12 de marzo.

Dónde se juega el partido de Junior hoy: Estadio Romelio Martínez

El escenario del compromiso será el Estadio Romelio Martínez, en Barranquilla. Este histórico recinto es una de las casas tradicionales del fútbol en la ciudad y suele generar un ambiente intenso cuando Junior actúa como local. El respaldo de la hinchada será fundamental para un equipo que busca recuperar confianza y sostenerse en zona de clasificación.

Designación arbitral para la Fecha 11 de la Liga BetPlay

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Jairo Mayorga (Tolima)

Asistente 1: John Aguilar (Risaralda)

Asistente 2: Freddy Velasco (Risaralda)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).

Así llega Junior al partido ante Fortaleza

Junior ocupa la octava casilla en la tabla con 16 puntos en 10 partidos. El equipo dirigido por Alfredo Arias se mantiene en zona de clasificación, aunque viene de una dura derrota 0-4 ante Atlético Nacional. Ese resultado obliga al conjunto rojiblanco a reaccionar rápidamente en casa para no perder terreno en la tabla. La regularidad ofensiva será clave para retomar la senda del triunfo.

Convocados de Junior para enfrentar a Fortaleza

Arqueros: Mauro Silveira y Jéfersson Martínez.

Defensores: Daniel Socarrás, Jean Pestaña, Lucas Monzón, Daniel Rivera, Edwin Herrera y Yeison Suárez.

Mediocampistas: Juan David Ríos, Jesús Rivas, Andrés Shmalbach, Hárold Rivera, Jannenson Sarmiento, Bryan Castrillón, Joel Canchimbo y Cristian Barrios.

Delanteros: Guillermo Paiva, Luis Fernando Muriel, Teo Gutiérrez y Carlos Bacca.

Entrenador: Alfredo Arias.

Así llega Fortaleza a la Fecha 11

Fortaleza ocupa la casilla 12 con 14 puntos en 10 partidos. El equipo llega motivado tras vencer 2-1 a Jaguares en la jornada anterior, resultado que le permitió mantenerse cerca del grupo de los ocho. El compromiso en Barranquilla representa una oportunidad para seguir escalando posiciones y demostrar solidez ante un rival directo en la tabla.

Ficha del partido: Junior vs Fortaleza

Competición: Liga BetPlay – Fecha 11

Fecha: Domingo 11 de marzo

Hora en Colombia: 20:30

Estadio: Romelio Martínez, Barranquilla

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Jairo Mayorga (Tolima)

VAR: Leonard Mosquera (Antioquia).