Cúcuta y Deportivo Cali se enfrentan en la Fecha 11 de la Liga BetPlay en un partido que marca un momento especial para el equipo verdiblanco: el regreso de Rafael Dudamel como director técnico. El compromiso se disputará el sábado 14 de marzo desde las 16:10 en Colombia, en el estadio General Santander.

El duelo tiene ingredientes adicionales más allá de los puntos en juego. Deportivo Cali inicia una nueva etapa tras la salida de Alberto Gamero, mientras que Cúcuta busca reaccionar en la tabla y salir de los últimos lugares. Acá todos los detalles sobre dónde ver el partido en TV y online, horarios internacionales, sede, designación arbitral y el presente de ambos equipos.

Dónde ver Cúcuta vs Deportivo Cali EN VIVO por TV y streaming

El partido Cúcuta vs Deportivo Cali por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega Cúcuta vs Deportivo Cali en distintos países

El compromiso está programado para las 16:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:10

Perú: 16:10

Ecuador: 16:10

México (CDMX): 15:10

Estados Unidos (Este): 17:10

Estados Unidos (Centro): 16:10

Argentina: 18:10

Chile: 18:10

España: 22:10

Dónde se juega el partido de Deportivo Cali este sábado: Estadio General Santander

El escenario del compromiso será el estadio General Santander, en Cúcuta. Es la casa del conjunto motilón y uno de los recintos tradicionales del fútbol colombiano. El ambiente y la cercanía de la afición suelen ser factores determinantes cuando el equipo juega como local. Para Deportivo Cali, será un reto importante iniciar el nuevo proceso técnico en condición de visitante.

Terna arbitral para la visita de Deportivo Cali a Cúcuta

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Carlos Márquez (Bolívar)

Asistente 1: Róbinson Medina (Risaralda)

Asistente 2: Andrés Martínez (Bogotá)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).

Así llega Deportivo Cali al partido en el General Santander

Deportivo Cali ocupa la casilla 12 en la tabla con 12 puntos en 10 partidos. Ha ganado 3 encuentros y perdió 4, resultados que lo mantienen en la zona media del campeonato.

En la jornada anterior cayó en casa ante Once Caldas, resultado que derivó en la salida de Alberto Gamero y la llegada de Rafael Dudamel como nuevo entrenador. El técnico venezolano asume el reto de encaminar al equipo hacia la zona de clasificación y recuperar la solidez colectiva.

Convocados de Deportivo Cali para el partido en Cúcuta

Arqueros: Pedro Gallese y Alejandro Rodríguez.

Defensores: Fabián Viáfara, José Caldera, Julián Quiñones, Juan José Tello, Andrés Correa, Fernando Álvarez, Luis Manuel Orejuela y Kéimer Sandoval.

Mediocampistas: Ronaldo Pájaro, Andrés Colorado, Daniel Giraldo, Gustavo Cuéllar, Matías Orozco, Johan Martínez y Juan José Montoya.

Delanteros: Avilés Hurtado, Juan Dinenno y Jean Sebastián Galindo.

Entrenador: Rafael Dudamel.

Así llega Cúcuta Deportivo a la Fecha 11

Cúcuta Deportivo ocupa la casilla 17 en la tabla con 6 puntos. El equipo necesita sumar con urgencia para salir de la parte baja de la clasificación.

El compromiso en casa representa una oportunidad para cambiar la dinámica frente a un rival que llega en transición técnica. El General Santander será el escenario de un duelo que puede tener impacto directo en la tabla y en el inicio del nuevo proceso del Deportivo Cali.

Ficha del partido: Cúcuta vs Deportivo Cali

Competición: Liga BetPlay – Fecha 11

Fecha: Sábado 14 de marzo

Hora en Colombia: 16:10

Estadio: General Santander, Cúcuta

Transmisión en TV: WIN SPORTS y WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Carlos Márquez (Bolívar)

VAR: Nicolás Gallo (Caldas).