América de Cali y Deportes Tolima protagonizan uno de los partidos más atractivos de la Fecha 11 en la Liga BetPlay. El compromiso enfrenta a dos equipos que se mantienen dentro del grupo de los ocho y que buscan consolidarse en la parte alta de la tabla. El duelo se disputará el domingo 15 de marzo desde las 16:10 en Colombia.

El Estadio Pascual Guerrero será el escenario de un choque directo por posiciones. América quiere recuperarse tras su última derrota como visitante, mientras que Tolima llega motivado luego de un triunfo clave ante Atlético Nacional.

Dónde ver América de Cali vs Tolima EN VIVO por TV y streaming

El partido América de Cali vs Tolima por la Liga BetPlay se podrá seguir en Colombia a través de:

TV: WIN+ FÚTBOL

WIN+ FÚTBOL Online: WIN PLAY.

A qué hora se juega América de Cali vs Tolima en distintos países

El compromiso está programado para las 16:10 horas en Colombia. Estos son algunos horarios destacados:

Colombia: 16:10

Perú: 16:10

Ecuador: 16:10

México (CDMX): 15:10

Estados Unidos (Este): 17:10

Estados Unidos (Centro): 16:10

Argentina: 18:10

Chile: 18:10

España: 22:10.

Dónde se juega el partido de América de Cali este domingo: Estadio Pascual Guerrero

El escenario del compromiso será el Estadio Pascual Guerrero, en Cali. Es la casa de América de Cali y uno de los estadios más emblemáticos del fútbol colombiano. Con capacidad para más de 35 mil espectadores, suele ser un factor determinante cuando el conjunto escarlata juega como local. El ambiente de domingo en la tarde promete un marco ideal para un duelo directo entre dos equipos que aspiran a mantenerse en zona de clasificación.

Designación arbitral para la Fecha 11

La Comisión Arbitral designó el siguiente equipo para el encuentro:

Árbitro central: Álvaro Meléndez (Magdalena)

Asistente 1: Roberto Padilla (Atlántico)

Asistente 2: Daniel Alzate (Caldas)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)

La gestión disciplinaria y el control del ritmo del partido serán determinantes en un enfrentamiento que suele ser intenso en la mitad del campo.

Así llega América de Cali al partido ante Deportes Tolima

América de Cali ocupa la sexta casilla en la tabla con 16 puntos en 9 partidos. El equipo dirigido por David González ha mostrado regularidad en el torneo, aunque en la jornada anterior cayó 2-0 en la visita a Deportivo Pasto. Ahora buscará recuperar terreno en condición de local, donde ha sabido hacerse fuerte y sumar puntos importantes. El duelo ante Tolima representa una oportunidad directa para consolidarse en la parte alta.

Convocados de América de Cali vs Tolima

Arqueros: Jean Fernandes y Jorge Soto.

Defensores: Marlon Torres, Andrés Mosquera Guardia, Mateo Castillo, Brayan Correa, Nicolás Hernández y Ómar Bertel.

Mediocampistas: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Rafael Carrascal, Joel Romero y Camilo Amú.

Delanteros: Daniel Valencia, Darwin Machís, Jan Franc Lucumí, Tilman Palacios, Adrián Ramos y Tomás Ángel.

Entrenador: David González.

Así llega Deportes Tolima a la visita a América de Cali

Tolima ocupa el puesto 8 en la tabla con 15 puntos. El equipo viene de conseguir una victoria importante 1-0 ante Atlético Nacional en condición de local, resultado que fortaleció su campaña.

Con ese triunfo, el conjunto tolimense se mantiene en zona de clasificación y buscará sumar en Cali para seguir escalando posiciones. El partido en el Pascual Guerrero representa un reto exigente ante un rival directo en la tabla.

Ficha del partido: América de Cali vs Tolima

Competición: Liga BetPlay – Fecha 11

Fecha: Domingo 15 de marzo

Hora en Colombia: 16:10

Estadio: Pascual Guerrero, Cali

Transmisión en TV: WIN+ FÚTBOL

Streaming online: WIN PLAY

Árbitro: Álvaro Meléndez (Magdalena)

VAR: Lisandro Castillo (Bogotá)