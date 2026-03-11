El regreso de Rafael Dudamel al Deportivo Cali abre un nuevo capítulo en la historia reciente del club. El técnico venezolano vuelve al banquillo azucarero en medio de una situación deportiva compleja, marcada por la irregularidad en la Liga BetPlay y la preocupación que genera la tabla del descenso.

Su llegada, además, estuvo rodeada de debate dentro de la dirigencia. Aunque nadie discute su profesionalismo ni su historia con el club, el estilo futbolístico del entrenador no era inicialmente el preferido por todos los sectores directivos. Sin embargo, el peso de su relación con la hinchada y su pasado campeón terminaron inclinando la balanza.

Ahora, el reto para Dudamel será distinto al que afrontó en 2021. El plantel actual tiene características diferentes y eso podría obligarlo a ajustar su libreto futbolístico para adaptarse a las piezas que hoy conforman el equipo.

Cómo jugaba el Cali campeón de Dudamel en 2021

El Deportivo Cali campeón del Finalización 2021 tenía una particularidad interesante y, además, una coincidencia con el presente. Aquella plantilla había sido dirigida inicialmente por Alfredo Arias, técnico que pregona un fútbol de posesión, circulación y progresiones rápidas. Sin embargo, pese a la idea clara de juego, los resultados no se imponían.

Fue entonces cuando llegó Rafael Dudamel, quien en primera instancia trabajó en un aspecto fundamental: la mentalidad del equipo. El entrenador venezolano se enfocó en recuperar la confianza de un grupo que tenía talento, pero que necesitaba un impulso emocional para competir al máximo nivel.

Con el paso de las semanas, Dudamel fue incorporando su sello futbolístico. Lo hizo de atrás hacia adelante, construyendo primero un equipo sólido en defensa y acostumbrado a ejecutar transiciones rápidas.

Ese cambio fue evidente: el Deportivo Cali dejó de priorizar la elaboración constante y apostó por un fútbol más directo. En ese esquema, los extremos Jhon Vásquez y Kevin Velasco ganaron protagonismo gracias a su velocidad y capacidad para atacar los espacios.

Sin embargo, Dudamel también fue inteligente al no eliminar por completo el trabajo de elaboración que había quedado en el equipo desde la etapa de Arias. Allí apareció la figura clave del proceso: Teófilo Gutiérrez.

El delantero internacional colombiano se convirtió en el cerebro del equipo. Teo actuaba como temporizador, filtrador de pelota y socio de los extremos, además de aportar capacidad de definición. Su inteligencia táctica permitió equilibrar el juego entre las bandas y el centro del campo.

Ese Deportivo Cali terminó conquistando el título con autoridad, apoyado en el protagonismo de los extremos, la inteligencia de Teófilo Gutiérrez y la rotación ofensiva de dos delanteros importantes como Harold Preciado y Ángelo Rodríguez.

Qué tipo de plantilla tiene hoy el Deportivo Cali

El fútbol tiene coincidencias curiosas. Rafael Dudamel vuelve nuevamente a mitad de campeonato y reemplaza a otro técnico identificado con el fútbol de posesión: Alberto Gamero.

El primer movimiento del entrenador venezolano parece ser similar al de su anterior etapa: un fuerte trabajo en el aspecto mental. Dudamel busca levantar el ánimo de un plantel golpeado por los resultados, pero también intenta transmitir optimismo hacia una hinchada del Deportivo Cali que sigue acompañando, aunque viene marcada por varios años de frustraciones deportivas.

Desde lo futbolístico, el panorama presenta diferencias importantes respecto al plantel campeón de 2021.

El gusto natural de Dudamel apunta a equipos que aprovechen las transiciones rápidas, pero esta vez no cuenta con extremos tan explosivos como los de aquella campaña. Jugadores como Avilés Hurtado y Johan Martínez pueden ocupar las bandas, pero su perfil es distinto: son futbolistas que buscan asociaciones, aparecen en zonas interiores y tienen capacidad de llegar al gol, más que imponerse por pura velocidad.

Tampoco tiene el técnico venezolano una figura con el peso creativo de Teófilo Gutiérrez. En teoría, ese rol debería recaer en el argentino Emanuel “Bebelo” Reynoso, un clásico número 10 con talento para filtrar balones y organizar el juego ofensivo. No obstante, su carrera ha estado marcada por cierta irregularidad, lo que genera interrogantes sobre su impacto inmediato.

En la delantera también existen diferencias. Si bien no hay la misma variedad ofensiva que en 2021, el equipo cuenta con un centrodelantero puro como el argentino Juan Ignacio Dinenno y con un mediapunta móvil como Andrés Steven “Tití” Rodríguez.

Por ahora, la conclusión más evidente es que Dudamel deberá trabajar con una base similar a la que utilizaba Gamero, aunque posiblemente modificando los roles de algunos futbolistas para potenciar sus características.

El posible ajuste táctico de Dudamel en esta nueva etapa

A partir de las características de la plantilla actual, todo indica que Rafael Dudamel podría realizar algunos ajustes en su modelo tradicional.

En lugar de apostar de forma absoluta por el fútbol de transición, el entrenador podría inclinarse por un esquema con mayor tenencia y elaboración, al menos durante lo que resta del semestre. Ese enfoque permitiría aprovechar mejor a futbolistas como Bebelo Reynoso, Avilés Hurtado o Johan Martínez, quienes se sienten más cómodos en circuitos de juego asociativo.

Donde sí se espera un cambio más marcado es en el aspecto defensivo. A lo largo de su carrera como entrenador, Dudamel ha insistido en la importancia de construir equipos sólidos desde el fondo.

Por esa razón, es probable que el nuevo técnico del Deportivo Cali ponga especial énfasis en la organización defensiva y en el funcionamiento de la primera línea de volantes, un sector clave para equilibrar al equipo.

Otro punto que podría experimentar ajustes importantes es el trabajo con los arqueros. Dudamel fue un destacado guardameta durante su carrera como futbolista y conoce a profundidad dicha posición.

En ese contexto, no sería extraño que introduzca modificaciones en la metodología de entrenamiento de los porteros del equipo. Tanto Pedro Gallese como Alejandro Rodríguez han generado dudas en varios partidos del torneo, por lo que el nuevo cuerpo técnico podría buscar mejoras en ese aspecto.

El reto inmediato: sumar puntos y alejar el descenso

Más allá de los ajustes tácticos o del debate sobre su estilo de juego, la prioridad inmediata de Rafael Dudamel será clara: sumar puntos con urgencia.

El Deportivo Cali atraviesa una etapa delicada en la Liga BetPlay, y la amenaza del descenso vuelve a aparecer como una preocupación real dentro del entorno del club.

En ese contexto, el nuevo entrenador deberá encontrar rápidamente un funcionamiento que le permita al equipo recuperar confianza y estabilidad en el campeonato. Cada partido tendrá un valor enorme, tanto en la tabla de posiciones como en el promedio.

Además del aspecto futbolístico, Dudamel tendrá que gestionar un elemento fundamental: el estado anímico del plantel. La presión del entorno, la exigencia histórica del club y la necesidad de resultados inmediatos convierten este momento en uno de los desafíos más exigentes de su carrera en Colombia.

El venezolano ya sabe lo que significa ganar con el Deportivo Cali. Lo hizo como jugador en 1998 y como entrenador en 2021. Ahora, en una realidad distinta y con un plantel diferente, deberá demostrar si puede escribir otro capítulo importante en la historia del equipo azucarero, esta vez comenzando por una misión urgente: devolverle estabilidad deportiva al club y alejar definitivamente el fantasma del descenso.