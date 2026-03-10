Deportivo Cali confirmó un movimiento que conecta directamente con su historia reciente y con uno de los nombres más representativos del club. Rafael Dudamel regresa como director técnico del equipo verdiblanco para iniciar un nuevo ciclo tras la salida de Alberto Gamero, una decisión que revive el vínculo entre el entrenador venezolano y la institución con la que ya ha logrado grandes éxitos.

La noticia genera expectativa entre los hinchas verdiblancos, no solo por lo que significa en términos deportivos, sino también por el simbolismo que tiene el regreso de una figura que ya fue protagonista en distintos momentos históricos del club. Dudamel vuelve a asumir el mando del equipo al que llevó a la décima estrella en 2021 y con el que también supo ser campeón como futbolista.

Rafael Dudamel regresa al Deportivo Cali como director técnico

La dirigencia del Deportivo Cali confirmó oficialmente a Rafael Dudamel como el entrenador encargado de asumir el cargo que dejó vacante Alberto Gamero. Con esta decisión, el club opta por un técnico que conoce profundamente la institución, su entorno y la exigencia que implica dirigir al conjunto verdiblanco.

Dudamel regresa al equipo que dirigió entre 2021 y 2022, periodo en el que alcanzó uno de los logros más importantes del club en los últimos años: el título de la Liga BetPlay en el segundo semestre de 2021. Aquella consagración significó la décima estrella para el Deportivo Cali y consolidó al entrenador venezolano como una figura histórica dentro de la institución.

El nuevo ciclo de Dudamel en el club llega en un momento en el que el equipo busca recuperar estabilidad deportiva y volver a competir por los primeros lugares del fútbol colombiano.

Dudamel y su historia como jugador del Deportivo Cali

Antes de convertirse en entrenador campeón con el Deportivo Cali, Rafael Dudamel ya había construido un capítulo importante en la historia del club como futbolista. El venezolano fue el arquero titular del equipo que logró la séptima estrella en el campeonato colombiano de 1998.

Aquel equipo campeón es recordado como uno de los más sólidos de la época y Dudamel fue una pieza fundamental bajo los tres palos. Su liderazgo, experiencia y capacidad en momentos clave lo convirtieron en uno de los referentes de ese plantel que terminó celebrando el título de liga.

Un año después, en 1999, Dudamel también fue protagonista en la histórica campaña del Deportivo Cali en la Copa Libertadores. El conjunto verdiblanco alcanzó la final del torneo continental y terminó como subcampeón tras enfrentarse al Palmeiras de Brasil.

Esa participación internacional fortaleció aún más la relación entre el arquero venezolano y la hinchada azucarera, que desde entonces lo considera uno de los jugadores más recordados de aquella generación.

Rafael Dudamel y el título del Deportivo Cali en la Liga BetPlay 2021

El segundo gran capítulo de Rafael Dudamel en el Deportivo Cali llegó años después, cuando regresó al club en condición de entrenador. Su trabajo terminó teniendo un impacto inmediato en la historia reciente de la institución.

En la Liga BetPlay 2021-II, el equipo dirigido por Dudamel logró conquistar el campeonato colombiano y sumar la décima estrella para el escudo verdiblanco. Fue un título especialmente significativo para la hinchada, ya que el club llevaba varios años sin levantar el trofeo de liga.

Durante ese torneo, el Deportivo Cali mostró un equipo competitivo, sólido defensivamente y muy efectivo en los momentos decisivos. El grupo logró consolidarse a lo largo del campeonato hasta alcanzar la final y terminar consagrándose campeón del fútbol colombiano. Ese logro convirtió a Dudamel en un caso especial dentro de la historia del club: campeón como jugador y campeón como entrenador.

La salida de Dudamel del Deportivo Cali en 2022

El primer ciclo de Rafael Dudamel como entrenador del Deportivo Cali terminó en julio de 2022. La decisión se dio en medio de un momento complejo para el equipo en términos deportivos, luego de la consagración obtenida meses atrás.

Tras aquel título, el equipo atravesó un periodo irregular en el que los resultados no acompañaron el proceso. Finalmente se tomó la decisión de cerrar el ciclo del entrenador venezolano. A pesar de esa salida, el legado de Dudamel en el club quedó marcado por el campeonato obtenido en 2021, uno de los logros más importantes del Deportivo Cali en la última década.

Qué significa el regreso de Dudamel al Deportivo Cali

El regreso de Rafael Dudamel al Deportivo Cali tiene un significado especial para el proyecto deportivo del club. La dirigencia apuesta nuevamente por un entrenador que conoce el ADN del equipo, la exigencia de su hinchada y la dinámica del fútbol colombiano.

Además, su llegada representa el retorno de una figura que ya ha demostrado capacidad para llevar al equipo a lo más alto. El recuerdo de la décima estrella sigue siendo uno de los momentos más valorados por los seguidores del club en los últimos años.

Este nuevo ciclo abre una etapa cargada de expectativa. Dudamel vuelve a asumir el reto de dirigir al Deportivo Cali con el objetivo de construir nuevamente un equipo competitivo.

Dudamel inicia un nuevo ciclo en el banquillo del Deportivo Cali

Con su nombramiento como director técnico, Rafael Dudamel inicia una nueva etapa en su relación con el Deportivo Cali. Se trata del tercer capítulo en su historia con la institución: primero como arquero campeón en 1998, luego como entrenador campeón en 2021 y ahora nuevamente como técnico del equipo.

La expectativa que genera su regreso está vinculada tanto con su pasado en el club como con la posibilidad de que pueda repetir el éxito logrado en su etapa anterior. Para el Deportivo Cali, el retorno de Dudamel significa volver a confiar en uno de los nombres más importantes que han pasado por la institución en las últimas décadas. Un ídolo del club que regresa para escribir un nuevo capítulo en la historia verdiblanca.