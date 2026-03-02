El empate de Deportivo Cali ante Fortaleza CEIF (1-1), en partido adelantado de la Fecha 16 de la Liga BetPlay, volvió a dejar una sensación conocida entre los hinchas verdiblancos. El equipo empezó ganando con gol de Avilés Hurtado, pero recibió el empate a los 77 minutos con anotación de Richardson Rivas, dejando escapar dos puntos que parecían asegurados en Palmaseca.

Más allá del resultado puntual, el partido volvió a poner el foco en el rendimiento del Deportivo Cali desde la llegada de Alberto Gamero. El proyecto que nació con ilusión tras la reestructuración institucional y el mercado de fichajes sigue sin encontrar estabilidad en los resultados. Las cifras del ciclo explican la frustración de la hinchada y el momento deportivo del equipo.

Números de Deportivo Cali con Gamero en Liga BetPlay

Tras el empate ante Fortaleza, Deportivo Cali llegó a 29 partidos oficiales con Alberto Gamero como director técnico. El balance general es de 8 victorias, 9 empates y 12 derrotas.

Este registro significa que el equipo ha perdido más partidos de los que ha ganado. La estadística es clara y preocupante para un club que históricamente ha sido protagonista del fútbol colombiano. El rendimiento global refleja irregularidad y falta de consistencia, dos aspectos clave para pelear títulos o clasificar con tranquilidad a los cuadrangulares.

El ciclo Gamero comenzó en junio de 2025, en medio de una situación económica compleja, renovación de plantilla y cambios estructurales. Sin embargo, el equipo todavía no logra convertir su idea de juego en resultados constantes.

Deportivo Cali de local con Gamero: cifras que preocupan

Uno de los puntos más analizados del proceso Gamero es el rendimiento en condición de local. El empate ante Fortaleza volvió a dejar claro que el estadio del Deportivo Cali no se ha convertido en el fortín que el equipo necesita.

En 14 partidos como local bajo su dirección técnica, el Deportivo Cali suma 6 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Aunque el balance no es completamente negativo, sí muestra irregularidad para un equipo que necesita hacerse fuerte en casa para aspirar a clasificar.

El problema principal es la cantidad de puntos perdidos en partidos en los que el equipo empezó ganando o tuvo ventaja. El empate ante Fortaleza es un ejemplo más de esa tendencia que ha marcado el ciclo.

Posición de Deportivo Cali en la Liga BetPlay

En el torneo actual, Deportivo Cali suma 12 puntos en 9 partidos y ocupa el octavo puesto de la tabla. Está dentro del grupo de los ocho, pero con margen mínimo sobre sus perseguidores.

El contexto aumenta la presión porque el equipo no clasificó a cuadrangulares en el primer semestre del ciclo Gamero. En ese torneo terminó lejos de los primeros lugares y dejó una sensación de oportunidad perdida. Ahora, en la nueva edición de la Liga BetPlay, el Cali busca mantenerse en la zona de clasificación, pero cada empate en casa complica el camino.

Por qué el hincha del Deportivo Cali se siente frustrado

La frustración de la hinchada verdiblanca tiene varias razones. La principal es la irregularidad del equipo, que muestra buenos momentos de juego pero no logra sostenerlos durante los partidos o a lo largo del campeonato.

Además, el Deportivo Cali vive un momento histórico fuera de la cancha, con su conversión a Sociedad Anónima, llegada de inversionistas y renovación institucional. La expectativa es alta y los resultados deportivos no acompañan el entusiasmo del proyecto.

El empate ante Fortaleza es un ejemplo de esa situación: un partido controlado que terminó en igualdad por detalles defensivos y falta de contundencia.

El contexto del proyecto Deportivo Cali 2026

Deportivo Cali atraviesa una etapa de transición. La institución vive cambios estructurales con nuevos inversionistas, renovación de la plantilla y un proyecto deportivo liderado por Gamero.

El objetivo es construir un equipo competitivo que vuelva a pelear títulos, algo que no ocurre desde diciembre de 2021. Desde entonces, el club ha jugado varias ediciones de la Liga BetPlay con resultados irregulares. El empate ante Fortaleza es un capítulo más en una temporada en la que el equipo busca estabilidad y confianza.

El reto de Gamero y el calendario que viene

Para Alberto Gamero, el reto es claro: transformar el rendimiento en resultados. El equipo necesita sumar de a tres, especialmente en casa, para asegurar la clasificación a cuadrangulares. De momento se mantiene en la pelea. Viene partido de local ante Once Caldas y una visita a Cúcuta Deportivo. Son los retos inmediatos.

El calendario que viene será decisivo para el Deportivo Cali. Cada partido será una oportunidad para cambiar la tendencia y recuperar la confianza de la hinchada. Las cifras del ciclo explican la frustración actual, pero también muestran el desafío que tiene el Deportivo Cali en esta etapa de reconstrucción deportiva.