Deportivo Cali empieza a perfilar los movimientos que buscará concretar para la temporada 2026. Aunque el club todavía no ha oficializado refuerzos, el mercado comienza a tomar forma con dos nombres internacionales que se abren paso como posibilidades reales: el esperado regreso del goleador Juan Ignacio Dinenno y la nueva alternativa ofensiva que surge desde Europa, Emerson Rivaldo Rodríguez, extremo colombiano actualmente en el Ludogorets de Bulgaria.

Esta información toma fuerza mientras el equipo ajusta la salida de varios jugadores y construye un proyecto en el que Alberto Gamero seguirá como pilar deportivo. El reto es claro: reforzar el ataque con variantes que den goles, desequilibrio y volumen ofensivo en un año que será clave bajo el modelo de Sociedad Anónima.

Emerson Rivaldo Rodríguez: la nueva opción internacional para Deportivo Cali

Según el periodista Andrés Muñoz, el extremo colombiano Emerson Rivaldo Rodríguez sostiene diálogos avanzados con Deportivo Cali y estaría “a detalles de cerrar su vinculación” para convertirse en jugador verdiblanco.

Emerson llega con un perfil interesante para el proyecto:

Actualmente juega en Ludogorets (Bulgaria)

(Bulgaria) Pasó por Vasco da Gama en 2024

en 2024 Fue dirigido dos veces por Alberto Gamero en Millonarios

en Millonarios Ha disputado 18 partidos en el último año, con 1 gol y 1 asistencia

Su velocidad, capacidad para encarar y experiencia internacional lo convierten en un refuerzo atractivo, especialmente porque ya conoce de primera mano el estilo de trabajo del técnico samario. Esta conexión previo–táctica es uno de los argumentos principales para tomar fuerza en el mercado.

Fichajes Deportivo Cali: la posible vuelta de Juan Dinenno

La otra gran carta internacional es un nombre que remueve nostalgia en el club: Juan Ignacio Dinenno. El delantero argentino, recordado por su etapa goleadora en 2019, termina contrato con Sao Paulo y su nombre ha comenzado a sonar con insistencia en el entorno verdiblanco.

Aunque traerlo es una operación más compleja y costosa, su finalización de contrato abre una ventana de conversación. Para el mercado 2026, el Cali busca un delantero que aporte presencia en el área, definición y liderazgo ofensivo, características que Dinenno encarna perfectamente.

La posibilidad de tener a dos atacantes internacionales como opciones -Emerson y Dinenno- muestra que el club apunta a un mercado ambicioso y acorde al nuevo modelo administrativo.

Emerson Rodríguez y Gamero: una relación que favorece su llegada

Uno de los puntos fuertes del posible fichaje de Emerson Rivaldo es su pasado reciente con Alberto Gamero. El técnico lo dirigió en su primera etapa en Millonarios y también en 2024, antes de la salida del jugador hacia Brasil

Esa doble experiencia crea un vínculo futbolístico que favorece su incorporación. Emerson entiende los mecanismos de juego del entrenador, su enfoque táctico, su exigencia física y la forma en que utiliza a los extremos. Esto significa que, en caso de llegar, no necesitaría un proceso largo de adaptación y podría integrarse de inmediato al modelo ofensivo que Gamero proyecta para 2026.

Mercado de fichajes Deportivo Cali 2026: perfil de jugadores que buscaría el club

La intención del Cali para 2026 es clara: reforzar el ataque con variantes determinantes. Para ello, los perfiles que evalúa se centran en:

Delanteros con experiencia internacional

Extremos rápidos y desequilibrantes

Jugadores que ya han estado bajo el mando de Gamero o que puedan adaptarse rápido.

Tanto Dinenno como Emerson encajan en este molde: uno aporta gol y jerarquía; el otro, potencia y movilidad.

Una señal del nuevo Deportivo Cali bajo el modelo S.A.

La aparición de nombres internacionales en el radar del Cali confirma algo importante: la transformación institucional ya empieza a reflejarse en el proyecto deportivo. La llegada de capital, el reordenamiento financiero y la estructura empresarial permiten analizar fichajes que en años recientes eran inaccesibles.

La temporada 2026 será el primer gran examen del modelo y el mercado de fichajes comienza a mostrar que el club quiere competir con decisiones estructuradas, un plan deportivo definido y refuerzos de impacto.