Deportes Tolima tiene una oportunidad inmejorable para acercarse a la gran final, siempre y cuando logre imponerse este sábado ante Independiente Santa Fe en el estadio Manuel Murillo Toro. En Ibagué se espera una asistencia masiva para empujar al Vinotinto en una jornada determinante. Del lado cardenal, es el último llamado para defender la corona lograda hace apenas cinco meses. Un duelo que promete intensidad, choque físico y una enorme carga competitiva.

Tolima vs Santa Fe: horario, canales y señales online para VER HOY

Partido: Deportes Tolima vs Santa Fe

Deportes Tolima vs Santa Fe Fecha: Sábado 29 de noviembre de 2025

Sábado 29 de noviembre de 2025 Hora: 5:30 p.m.

5:30 p.m. Evento: Cuadrangular B de la Liga BetPlay – Jornada 4

Cuadrangular B de la – Jornada 4 Estadio: Manuel Murillo Toro (Ibagué)

Manuel Murillo Toro (Ibagué) Árbitro: Diego Ulloa Angulo

Diego Ulloa Angulo Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Tolima busca dar el golpe y quedar a un paso de la gran final

El Deportes Tolima llega líder e invicto al arranque de la segunda vuelta de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025, con la misión de sumar un triunfo que lo deje rozando la clasificación y, de paso, elimine a un Santa Fe obligado a puntuar para seguir vivo. El elenco pijao ha mostrado una solidez notable bajo el mando de Lucas González, con una propuesta dinámica que lo mantiene como el equipo más equilibrado del grupo B.

Para este compromiso, el conjunto musical tendrá tres novedades respecto a la victoria lograda en El Campín. La primera es el regreso del lateral Samuel Velásquez, quien vuelve al once tras la expulsión de Cristian Arrieta. En la zona ofensiva, el canterano Yímar Parra reaparece entre los convocados, mientras que el delantero argentino Gonzalo Lencina retorna para reforzar la línea de ataque. El resto de la base titular se mantiene, con la confianza plena de repetir una actuación sólida ante un rival que históricamente ha encontrado buenos resultados en Ibagué.

La hinchada tolimense espera que esta vez el equipo logre imponerse con autoridad ante un Santa Fe que, en visitas recientes, ha sabido incomodar y sacar puntos valiosos del Manuel Murillo Toro. Sin embargo, el momento actual del Vinotinto ilusiona a la afición.

Santa Fe va por la hazaña a Ibagué con retornos clave

En el costado cardenal, la gran novedad es el regreso de Daniel Torres, pieza clave en el equilibrio del medio campo, quien vuelve tras perderse el duelo anterior por un fuerte cuadro febril. Su presencia desde el inicio es casi un hecho y representa un impulso fundamental para un Santa Fe que está obligado a sumar o quedará prácticamente eliminado.

No obstante, el conjunto de Pacho López también llega con bajas sensibles. Los extranjeros Joaquín Sosa y Marcelo Meli no fueron convocados y permanecerán en Bogotá, mientras que Yairo Moreno y Jorge Ramos, pese a estar recuperados, no serán tenidos en cuenta por decisión técnica. A estas ausencias se suma la lesión de Harold Santiago Mosquera, quien sufre un desgarro parcial que lo mantendrá fuera entre dos y tres semanas.

Con este panorama, Santa Fe deberá apelar a su fuerza competitiva y a su historial reciente en territorio pijao para buscar un triunfo que lo mantenga con vida en el cuadrangular. El duelo en Ibagué será una prueba de carácter para el vigente campeón del FPC.