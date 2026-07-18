Atlético Nacional sigue moviéndose en el mercado de fichajes con la intención de fortalecer varias zonas de la plantilla para afrontar el segundo semestre. Dentro de las prioridades que maneja la dirección deportiva aparece la incorporación de un extremo que aporte desequilibrio, velocidad y variantes ofensivas, una necesidad que cobró aún más importancia luego de que algunas negociaciones inicialmente previstas encontraran obstáculos para avanzar.

En ese escenario, comenzó a tomar fuerza un nombre que reúne varias de las condiciones que busca el club: Camilo Mena, atacante colombiano que actualmente milita en el fútbol europeo y cuyo rendimiento ha despertado el interés del conjunto Verdolaga.

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Camilo Mena aparece como una alternativa para Nacional

Después de que la posibilidad de incorporar a Duván Vergara perdiera impulso, Atlético Nacional amplió el abanico de candidatos y empezó a revisar otros perfiles que encajaran en el modelo de juego proyectado para el nuevo semestre.

Uno de los futbolistas que ganó espacio en ese análisis fue Camilo Andrés Mena, extremo antioqueño de 23 años que pertenece a Lechia Gdańsk, equipo tradicional del fútbol polaco que actualmente disputa la Segunda División.

Aunque el presente colectivo del club europeo no ha sido el esperado, el colombiano logró consolidarse como una de las principales referencias ofensivas del plantel gracias a su regularidad y aporte en ataque.

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Su situación contractual también forma parte del análisis. El jugador tiene vínculo vigente con la institución polaca por dos temporadas más, una condición que obliga a cualquier interesado a negociar directamente con su club.

Un rendimiento que despertó interés

Los informes deportivos que ha recibido Atlético Nacional destacan la evolución que ha tenido el atacante durante la última campaña en Europa.

Entre los registros más importantes de su temporada aparecen:

32 partidos disputados.

disputados. 5 goles convertidos.

convertidos. 10 asistencias .

. Regularidad como titular.

Participación por ambas bandas del ataque.

Más allá de las cifras, en Medellín valoran especialmente su capacidad para desempeñarse en diferentes funciones ofensivas.

Camilo Mena puede actuar como:

Extremo derecho .

. Extremo izquierdo .

. Atacante a perfil natural .

. Extremo a pierna cambiada .

. Mediapunta en determinados esquemas.

Esa polifuncionalidad representa uno de los aspectos que más seduce al cuerpo técnico y a la gerencia deportiva, que consideran importante sumar futbolistas capaces de adaptarse a distintos sistemas durante una temporada exigente.

Su nombre también fue seguido desde Brasil

El crecimiento del extremo colombiano tampoco pasó inadvertido en otros mercados del continente.

Durante los últimos meses, clubes importantes del fútbol brasileño realizaron consultas para conocer las condiciones de una eventual negociación.

Entre los equipos que analizaron su situación estuvieron:

Botafogo .

. Palmeiras.

Aunque ninguno de los dos terminó formalizando una oferta, el interés sirvió para confirmar la buena valoración que tiene actualmente el jugador dentro del mercado internacional.

El mayor reto está en Europa

Si bien el perfil de Camilo Mena resulta atractivo para Atlético Nacional, el principal desafío no está relacionado con el aspecto deportivo.

La mayor dificultad pasa por las condiciones económicas necesarias para concretar una transferencia desde el fútbol europeo.

Actualmente, el valor estimado para una operación definitiva se acerca a los:

6 millones de dólares.

Se trata de una cifra considerable para cualquier club colombiano y que obliga a Nacional a buscar fórmulas distintas si desea mantenerse en la carrera por el futbolista.

Dentro de la institución entienden que no se trata de un negocio imposible, pero sí de una negociación compleja que requeriría creatividad y margen financiero.

Las alternativas que estudia el Verdolaga

Ante ese panorama, la dirigencia analiza diferentes escenarios que podrían facilitar un eventual acercamiento con Lechia Gdańsk.

Entre las opciones que podrían explorarse figuran:

Préstamo con opción de compra .

. Compra de un porcentaje de los derechos del jugador.

Cesión con obligación de compra condicionada al cumplimiento de objetivos deportivos.

No obstante, incluso esos modelos encuentran un obstáculo adicional.

Las conversaciones exploratorias realizadas con personas cercanas al entorno del futbolista dejaron claro que Camilo Mena mantiene como prioridad continuar su carrera en Europa.

El extremo considera que todavía tiene margen para seguir creciendo en ese mercado y, por ahora, no contempla un regreso al fútbol colombiano. Además, tampoco pretende ejercer presión sobre su actual club para buscar una salida anticipada.

Nacional mantiene el seguimiento

Aunque la negociación se presenta compleja, Atlético Nacional no ha descartado seguir monitoreando la situación del atacante.

Su juventud, la experiencia que ya acumula en el fútbol europeo, la capacidad para desempeñarse en varias posiciones ofensivas y el rendimiento mostrado durante la última temporada lo convierten en un perfil que encaja dentro de la planificación deportiva del club.

Sin embargo, el contrato vigente, la valoración económica y la intención del jugador de mantenerse en el exterior hacen que, por ahora, el negocio permanezca en una fase exploratoria.

Aun así, en Medellín saben que el mercado de fichajes suele cambiar con rapidez. Mientras exista alguna posibilidad de acercar posiciones, Camilo Mena continuará formando parte de la lista de alternativas que Atlético Nacional mantiene abierta para reforzar sus extremos.