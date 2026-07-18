La historia de España en el Mundial 2026 ha sido la de una transformación constante. Lo que comenzó con interrogantes tras un inesperado empate en el debut terminó convirtiéndose en una campaña marcada por la solidez, los ajustes tácticos de Luis de la Fuente y una evolución que hoy tiene a la selección ibérica instalada en la gran final.

La vigente campeona de Europa dejó atrás las críticas iniciales y fue construyendo un recorrido cada vez más convincente, apoyada en una defensa casi impenetrable, un funcionamiento colectivo en crecimiento y la capacidad de responder en los momentos de mayor exigencia.

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Un debut que despertó cuestionamientos

El estreno frente a Cabo Verde dejó sensaciones muy diferentes a las esperadas. España monopolizó la posesión del balón, generó numerosas opciones de peligro y remató en repetidas ocasiones, pero no logró romper el empate sin goles.

Aunque con el paso de los días el rendimiento del seleccionado africano permitió valorar de otra manera aquel resultado, el ambiente alrededor del equipo de Luis de la Fuente quedó cargado de críticas por la falta de contundencia ofensiva.

Ese partido terminó convirtiéndose en el punto de partida para una serie de decisiones que marcarían el resto del campeonato.

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La reacción llegó con cambios y una goleada

La respuesta española fue inmediata frente a Arabia Saudí. El seleccionador movió varias piezas en la formación titular, entre ellas el regreso de Lamine Yamal tras superar sus problemas físicos y la consolidación de Dani Olmo, quien terminó ganándose un lugar fijo en el equipo.

Los ajustes surtieron efecto.

España mostró una circulación de balón mucho más dinámica, recuperó profundidad en ataque y firmó una goleada que encaminó su clasificación a la siguiente fase del torneo.

El liderato se aseguró en un duelo de alta exigencia

El siguiente desafío fue Uruguay, un rival que obligó a España a competir en un encuentro de gran intensidad física.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente supo responder a un partido muy disputado y consiguió la victoria gracias a un gol de Álex Baena, resultado que le permitió terminar como líder del grupo y evitar un cruce anticipado con Argentina.

Además del triunfo, aquel compromiso reforzó la sensación de que el equipo podía adaptarse a contextos diferentes sin perder competitividad.

Dominio absoluto en la fase eliminatoria

La ronda de dieciseisavos enfrentó a España con Austria y el equipo volvió a mostrar una versión dominante.

Con amplio control de la posesión y sin conceder remates al arco, la selección española resolvió la serie con autoridad, impulsada por un doblete de Mikel Oyarzabal, quien comenzó a consolidarse como la principal referencia ofensiva del equipo.

Portugal y Bélgica pusieron a prueba el carácter

Los cruces frente a Portugal y Bélgica representaron dos de los mayores desafíos del recorrido español.

Ante el seleccionado portugués, España encontró la clasificación gracias a un gol de Mikel Merino en los minutos finales, una anotación que permitió superar a uno de los candidatos al título.

En los cuartos de final apareció Bélgica, el único equipo que logró vulnerar la portería defendida por Unai Simón durante todo el campeonato, gracias al tanto de Charles De Ketelaere.

Sin embargo, nuevamente Merino apareció en el cierre del compromiso para sellar la clasificación y confirmar su papel como uno de los grandes revulsivos del torneo.

Aquel encuentro también dejó otra decisión importante de Luis de la Fuente, quien apostó por Fabián Ruiz desde el inicio en lugar de Pedri, un ajuste que terminó fortaleciendo el funcionamiento colectivo.

La exhibición frente a Francia confirmó su candidatura

La semifinal representaba, para muchos analistas, la prueba definitiva.

Francia llegaba como una de las selecciones más poderosas del campeonato y con el ataque más efectivo del torneo. Sin embargo, España firmó probablemente su actuación más completa.

El conjunto español controló la posesión, redujo al mínimo las oportunidades ofensivas del rival y mostró una disciplina táctica que terminó inclinando claramente el encuentro a su favor.

Las palabras de Kylian Mbappé al finalizar el partido resumieron lo ocurrido sobre el terreno de juego.

«Nos han superado tácticamente».

Una defensa sólida y un ataque repartido

Más allá de los nombres propios, uno de los mayores méritos de España ha sido el equilibrio colectivo.

El equipo solo ha recibido un gol en los siete partidos disputados antes de la final, un registro que refleja la consistencia defensiva construida durante todo el campeonato.

En ataque, la producción ha estado repartida entre varios protagonistas, aunque Mikel Oyarzabal, con cinco anotaciones, se consolidó como el máximo goleador del equipo. A su lado también sobresalieron Mikel Merino, decisivo en los momentos críticos, y Pedro Porro, quien aportó goles desde la defensa.

Luis de la Fuente encontró la fórmula

Durante el recorrido mundialista, Luis de la Fuente fue ajustando el equipo sin perder la identidad de juego que caracteriza a España.

Cada modificación respondió a necesidades puntuales y terminó fortaleciendo a un grupo que internamente se define como una «familia», capaz de dejar atrás las críticas iniciales para enfocarse exclusivamente en el rendimiento dentro del campo.

Ahora, tras un camino que comenzó entre dudas y terminó con actuaciones cada vez más convincentes, España afrontará la final del Mundial 2026 convertida en uno de los equipos más sólidos del torneo y con argumentos suficientes para discutir el título frente a Argentina.