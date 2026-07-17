A solo dos días de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Leo Messi protagonizó uno de los momentos más llamativos de la jornada al referirse a la famosa fotografía que se tomó hace años junto a un Lamine Yamal cuando apenas era un bebé. El capitán de la Albiceleste reconoció que jamás imaginó que aquella imagen terminaría cobrando tanta relevancia y mucho menos que ambos acabarían enfrentándose por el título más importante del fútbol.

Las declaraciones del argentino se produjeron durante un evento realizado en Nueva York, donde compartió escenario con varias figuras del deporte internacional en la antesala del duelo que definirá al nuevo campeón del mundo.

ADVERTISEMENT

Messi habló de Lamine Yamal antes de la final

El encuentro fue organizado en el Fanatics Fest, una de las actividades previas al partido decisivo del torneo. Allí estuvieron presentes Leo Messi, Emiliano Martínez, Lionel Scaloni, el seleccionador español Luis de la Fuente y el mediocampista Rodri, quienes participaron en un conversatorio ante miles de aficionados.

La jornada también contó con invitados de lujo como Novak Djokovic, Rio Ferdinand, Kevin Durant, Tom Brady, Kevin Hart y Travis Scott, aunque fue Messi quien recibió la mayor ovación del público, al punto de que los aplausos y cánticos interrumpieron por momentos sus respuestas.

Consultado por la histórica fotografía junto a Lamine Yamal, el capitán argentino respondió con naturalidad y reconoció que la historia resulta difícil de creer.

ADVERTISEMENT

«Lo de esa foto es una locura porque, bueno, en la vida es difícil hacerse una foto con un bebé y luego enfrentarlo en una Copa del Mundo. La verdad que es una locura. Es uno de los mejores del mundo en este momento, sin duda, y le deseo muchísima suerte porque va a ser el bien del Barcelona también».

Elogios para el joven talento español

Más allá del carácter competitivo de la final, Messi no ocultó su admiración por el crecimiento que ha tenido el extremo español durante los últimos años.

El argentino destacó el enorme presente del atacante y recordó el vínculo especial que mantiene con Barcelona, club donde ambos han escrito capítulos importantes, aunque en épocas diferentes.

«Lamine juega en un club al cual amo, al que deseo siempre lo mejor. Es uno de los referentes mundiales y, con 19 años, tiene toda la carrera por delante, una gran oportunidad de conseguir algo histórico que nosotros intentaremos evitar que sea esta vez».

Al mismo tiempo, dejó claro que Argentina intentará neutralizar el talento del futbolista español durante la final.

«Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil, lo intentaremos. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores, un gran juego, y nosotros tenemos nuestras armas también».

Scaloni, Emiliano Martínez y el mensaje de Argentina

Durante el evento también intervino el seleccionador Lionel Scaloni, quien recordó que, incluso en un escenario tan exigente como una final mundialista, el fútbol conserva la esencia del juego que comenzaron a practicar desde niños.

Por su parte, Emiliano Martínez destacó el impacto que tuvo en Argentina la conquista de la Copa del Mundo de Catar 2022 y expresó el deseo del plantel de volver a regalarle esa alegría a toda la afición.

España transmite confianza antes del partido decisivo

Del lado español, Luis de la Fuente insistió en la importancia del respeto mutuo entre ambas selecciones y resaltó la tranquilidad que le genera contar con un grupo de futbolistas de primer nivel.

«Cuando uno está bien acompañado por buenos futbolistas normalmente se equivoca poco, y eso me da tranquilidad para tomar decisiones en cualquier momento del partido».

A su turno, Rodri aseguró que España llega preparada para afrontar la presión de una final y destacó la fortaleza mental del grupo.

«Al final todos vivimos momentos de máxima tensión y creo que lo importante en esas situaciones es estar tranquilos. Mantener la calma, la confianza, es clave en ese tipo de torneos. No hay equipos que no pasen por dificultades durante el torneo y son los momentos en los que hay que estar más unidos. El equipo está preparado para el domingo para dar absolutamente todo».

Con ambos equipos instalados en la gran definición del Mundial 2026, las palabras de Leo Messi sobre Lamine Yamal aportaron un ingrediente adicional a un partido que ya concentra la atención del fútbol mundial. La imagen tomada hace años volvió a cobrar vida en la víspera de una final en la que dos generaciones buscarán escribir una nueva página en la historia del deporte.