Pese a que Atlético Nacional lidera la Liga BetPlay, el ambiente entre la afición verdolaga sigue marcado por la frustración tras la reciente eliminación en casa frente a Millonarios en la Copa Sudamericana. Aquel golpe internacional dejó una herida abierta en Medellín y desde entonces el equipo antioqueño afrontó dos compromisos consecutivos como visitante.

Ahora el conjunto verde regresa al estadio Atanasio Girardot, donde el ambiente aparece enrarecido y existe incertidumbre sobre la reacción del público. El equipo ha mostrado buen rendimiento en el torneo local, pero el hecho de haberse quedado tan pronto sin competencia internacional genera presión en un plantel que busca responder con resultados y buen fútbol ante su hinchada.

Atlético Nacional vs Llaneros FC: Canales TV y señales Online HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs Llaneros FC

Atlético Nacional vs Llaneros FC Fecha: Viernes 13 de marzo de 2026

Viernes 13 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Jonnathan Ortíz

Jonnathan Ortíz Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 11

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Nacional busca sostener el liderato de la Liga BetPlay

El Atlético Nacional afronta este compromiso con el objetivo de mantener su posición en lo más alto de la tabla de la Liga BetPlay. El equipo dirigido por Diego Arias llega con confianza luego de su contundente victoria 4-0 frente a Junior de Barranquilla, resultado que reforzó su liderato en el campeonato.

La intención del conjunto paisa es aprovechar la localía para sumar tres puntos que lo acerquen a una clasificación anticipada a los cuadrangulares semifinales, manteniendo la regularidad que ha mostrado en el torneo colombiano.

Sin embargo, el rival de turno llega con argumentos para complicar la noche en Medellín.

Bajas importantes en el equipo verdolaga

Para este partido, el técnico Diego Arias tendrá que ajustar su esquema debido a varias ausencias dentro del plantel.

El mediocampista Juan Manuel Zapata no estará disponible por una fatiga muscular que lo mantiene en proceso de recuperación. Tampoco harán parte de la convocatoria Kevin Cataño y Milton Casco, quienes quedaron fuera por decisión técnica.

A estas ausencias se suma la del delantero Cristian “Chicho” Arango, quien continúa bajo el protocolo de conmoción de la FIFA tras el fuerte golpe sufrido en el partido frente a Águilas Doradas. El atacante retomará entrenamientos a partir del 14 de marzo.

Ante este panorama, el entrenador verdolaga proyecta un equipo con David Ospina en el arco; una defensa integrada por Andrés Román, Simón García, William Tesillo y Samuel Velásquez; en el mediocampo aparecerían Jorman Campuzano, Matheus Uribe y Juan Manuel Rengifo; mientras que en ataque Andrés Sarmiento y Nicolás Rodríguez apoyarían al delantero Alfredo Morelos.

Llaneros intentará seguir sorprendiendo en el torneo

El Llaneros FC llega a Medellín como una de las revelaciones del campeonato. El conjunto de Villavicencio ocupa actualmente la décima posición con 14 puntos, manteniéndose en la pelea por los puestos de clasificación.

El equipo visitante viene de una victoria 2-0 frente a Jaguares de Córdoba, resultado que fortaleció su confianza antes de visitar uno de los escenarios más exigentes del fútbol colombiano.

Dentro de su plantilla destacan futbolistas con experiencia como Francisco Meza y Jhon Vásquez, quienes serán piezas importantes en el intento de frenar el poder ofensivo del conjunto verdolaga.

Aun así, Atlético Nacional confía en imponer su jerarquía y en aprovechar una de sus principales fortalezas: el control del mediocampo, donde buscará marcar diferencias para mantenerse firme en la cima de la Liga BetPlay 2026.

Nacional vs Llaneros: posibles alineaciones

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Matheus Uribe, Edwin Cardona (Rengifo), Marlos Moreno (Sarmiento), Nicolás Rodríguez (Bello); Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias Hincapié.

Llaneros FC:

Miguel Ortega; Francisco Meza, Dennys Quintero, Leider Riascos, Kelvin Osorio; Kevin Rincón, Jimmy Medranda, Jhon Vásquez, Neider Ospina; Luis Miranda y Jhonnier Blanco.

Entrenador: José Luis García.