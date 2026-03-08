El reciente partido de Atlético Nacional ante Águilas Doradas dejó una escena de preocupación en el fútbol colombiano. A los 5 minutos del encuentro, el delantero Cristian Arango sufrió un fuerte choque que obligó a detener el juego y activar rápidamente la atención médica en el campo.

El atacante verdolaga terminó saliendo del estadio en ambulancia, aunque consciente y caminando con ayuda del personal médico. La situación generó inquietud entre hinchas y compañeros, especialmente por la forma en que ocurrió el golpe y por el impacto que podría tener en el equipo en las próximas jornadas de la Liga BetPlay.

El choque de Chicho Arango con Diego Hernández en el inicio del partido

La acción ocurrió apenas iniciaba el encuentro. En una disputa por la pelota, Arango chocó con el jugador Diego Hernández, en un impacto fuerte que terminó afectando directamente al delantero de Nacional. El golpe se produjo principalmente en la zona de la cabeza.

Arango quedó inconsciente durante algunos segundos, lo que generó alarma inmediata entre los jugadores en el campo.El árbitro detuvo el partido mientras el cuerpo médico ingresaba para evaluar la situación. Debió abandonar el juego.

Atención médica inmediata a Chicho Arango en el campo

El personal médico actuó rápidamente tras el choque. Arango recibió atención durante varios minutos en el terreno de juego mientras se evaluaba su estado.

Después de los primeros procedimientos, el delantero fue retirado del campo con apoyo del equipo médico. Aunque salió caminando, se decidió trasladarlo en ambulancia para realizar evaluaciones más detalladas. El protocolo médico priorizó descartar cualquier lesión mayor.

Lesiones que sufrió Chicho Arango tras el choque

Los primeros reportes indican que el jugador sufrió un golpe en la cabeza que provocó una contusión. Además, presentó lesiones en la nariz y en el brazo izquierdo. El brazo fue inmovilizado como medida preventiva mientras se realizan estudios médicos más detallados. También se evalúa la evolución del golpe en la cabeza. Por el momento no existe un parte médico oficial que confirme los días exactos de recuperación.

Qué dijo Diego Arias sobre la salud de Chicho Arango

El entrenador de Nacional, Diego Arias, habló tras el partido sobre el estado del delantero. “El médico nos informó que tuvo un choque y una contusión. Esperamos que no sea nada grave. Salió consciente del campo, pero algo mareado”. El técnico explicó que el club espera el reporte completo del cuerpo médico para conocer la evolución del jugador.

El mensaje de Chicho Arango tras el susto en el partido

Horas después del incidente, el propio jugador envió un mensaje a través de redes sociales para tranquilizar a los aficionados. “Gracias por todos sus mensajes. Vamos por cosas lindas todos juntos”.El mensaje fue publicado en su cuenta de Instagram y rápidamente recibió miles de reacciones de apoyo.

La preocupación por su estado se explica también por su importancia dentro del equipo. Arango es uno de los principales fichajes del club y uno de los referentes ofensivos del plantel. Su capacidad goleadora y su conexión con Alfredo Morelos en ataque lo han convertido en pieza clave del esquema del entrenador. Cualquier ausencia prolongada podría afectar el funcionamiento ofensivo del equipo.

La expectativa en Atlético Nacional por el parte médico oficial

El club todavía no ha publicado un comunicado oficial con el diagnóstico definitivo ni con los tiempos de recuperación. Todo dependerá de los resultados de los estudios médicos y de cómo evolucione el jugador en las próximas horas. Mientras tanto, el cuerpo técnico y el plantel mantienen la expectativa sobre su regreso. La prioridad ahora es su recuperación total.

Atlético Nacional atento a la evolución de su delantero

El equipo médico del club continuará evaluando el estado de Arango en los próximos días. La evolución del golpe en la cabeza, la nariz y el brazo será determinante para conocer cuándo podrá volver a jugar.

Atlético Nacional mantiene seguimiento permanente de su delantero mientras se espera el parte médico definitivo que confirme el alcance de las lesiones sufridas en el partido ante Águilas Doradas.