Tilman Palacios empieza a consolidar su historia con la camiseta de América de Cali. El futbolista chocoano fue protagonista en la victoria del equipo escarlata sobre Atlético Bucaramanga, partido que significó la clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En ese compromiso anotó uno de los goles del triunfo y firmó un momento especial en su carrera.

El tanto no solo tuvo valor para el resultado del partido. Para Tilman significó su primer gol internacional y también su debut en un torneo de Conmebol. Así, el atacante llegó a seis anotaciones como profesional, cinco de ellas con la camiseta de América de Cali, confirmando el crecimiento que ha tenido desde su llegada al club.

El primer gol internacional de Tilman Palacios con América de Cali

El duelo ante Atlético Bucaramanga fue uno de los partidos más importantes del semestre para América de Cali. El encuentro definía el clasificado colombiano a la fase de grupos de la Copa Sudamericana y se jugó en el estadio Pascual Guerrero. El partido comenzó complicado para el equipo escarlata. Bucaramanga abrió el marcador con un gol de Fabián Sambueza, obligando al conjunto dirigido por David González a reaccionar.

La respuesta llegó en el segundo tiempo. Yeison Guzmán empató el compromiso y minutos más tarde apareció Tilman Palacios para marcar el gol que completó la remontada. Para el jugador chocoano fue un momento inolvidable: debutó en torneos Conmebol y lo hizo anotando. Con ese tanto firmó el primero de su carrera a nivel internacional y también uno de los más importantes desde que viste la camiseta de América.

Tilman Palacios: sus primeros pasos en el fútbol colombiano

La historia de Tilman Palacios en el fútbol comenzó lejos de los grandes escenarios. Nació en el Chocó y empezó a jugar en un equipo llamado Riosucio del Chocó, donde dio sus primeros pasos en el deporte. Desde muy joven mostró condiciones físicas y técnicas que llamaron la atención. Su talento lo llevó a buscar nuevas oportunidades en otros lugares del país para seguir creciendo como futbolista.

Posteriormente pasó por Turbo, en Antioquia, donde continuó su proceso formativo y empezó a competir en torneos juveniles con mayor nivel de exigencia. Ese recorrido fue clave para su desarrollo como jugador y para que comenzara a ser observado por clubes de mayor estructura.

Cómo descubrió América de Cali a Tilman Palacios

El salto en su carrera llegó cuando se trasladó a Cali para jugar en el club Toro Rojo, equipo en el que siguió participando en competencias juveniles. Allí empezó a enfrentar a América de Cali en torneos de categorías menores. Cada vez que se medía ante el conjunto escarlata destacaba por su rendimiento, lo que llamó la atención de los responsables del área deportiva del club.

El momento decisivo ocurrió en la final de una Copa sub-20 B. Tilman tuvo una actuación sobresaliente: anotó dos goles y dio una asistencia en ese partido. Entre los espectadores estaba el Director Deportivo de América de Cali, quien quedó impresionado con su rendimiento. A partir de ese momento surgió el interés por ficharlo.

El fichaje de Tilman Palacios por América de Cali

Tras aquella actuación destacada, América de Cali decidió apostar por el joven futbolista. El club cerró su fichaje cuando tenía apenas 17 años, incorporándolo como parte de su proyecto de cantera y desarrollo de talentos. La llegada al equipo escarlata representó un cambio importante en su carrera.

Pasó de competir en torneos juveniles a integrarse a una institución con gran historia en el fútbol colombiano. En ese proceso tuvo que adaptarse a un entorno más competitivo, con entrenamientos más exigentes y el objetivo de ganarse un lugar en el primer equipo.

La cesión a Cúcuta Deportivo antes de debutar con América

Antes de tener su oportunidad en el primer equipo de América de Cali, Tilman Palacios vivió una etapa importante fuera del club. Fue cedido a Cúcuta Deportivo, experiencia que le permitió sumar minutos en el Torneo BetPlay y rodaje en el fútbol profesional.

Ese paso resultó clave para su desarrollo, ya que le dio mayor confianza y adaptación al ritmo competitivo. Tras esa etapa regresó a América con más experiencia y preparado para buscar un lugar en el plantel principal.

El debut de Tilman Palacios en el primer equipo de América

El debut profesional de Tilman Palacios con América de Cali se produjo en 2025, en un partido ante Águilas Doradas. En ese momento el equipo estaba dirigido por Gabriel Raimondi.

Ese encuentro marcó el inicio de su etapa en el plantel profesional. Desde entonces empezó a tener más oportunidades y a consolidarse dentro del equipo.

Su potencia física, velocidad y capacidad para atacar los espacios lo han convertido en una alternativa importante dentro del esquema ofensivo del equipo.

Los números de Tilman Palacios con América de Cali

Desde su estreno en el primer equipo, Tilman Palacios ha tenido una presencia constante en América de Cali. Hasta ahora acumula 30 partidos disputados con la camiseta escarlata. En ese periodo ha anotado cinco goles y ha entregado tres asistencias.

El tanto frente a Atlético Bucaramanga en la Copa Sudamericana se suma a ese registro como uno de los momentos más destacados de su carrera. Ese gol no solo ayudó a asegurar la clasificación del América a la fase de grupos del torneo continental, sino que también marcó el inicio de su historia internacional con el club escarlata.