La historia de Andrés Tello en América de Cali terminó siendo una de las más particulares de los últimos tiempos dentro del club escarlata. El mediocampista antioqueño llegó con expectativas por su experiencia en el fútbol europeo, pero siete meses después se marchó sin haber disputado un solo minuto oficial con el equipo vallecaucano.

Este lunes, el volante de 29 años se despidió de sus compañeros tras confirmarse que no entraba en los planes del entrenador David González Giraldo, lo que llevó finalmente a la rescisión de su contrato y a su salida definitiva del club.

Una apuesta dirigencial que nunca tomó forma

La llegada de Andrés Tello al América de Cali se concretó en agosto de 2025, en plena ventana de jugadores libres. La decisión fue impulsada por la dirigencia encabezada por Tulio Gómez, quien respaldó el pedido del entonces entrenador Diego Gabriel Raimondi.

El técnico argentino veía en el mediocampista una oportunidad interesante de mercado gracias a su recorrido por el fútbol italiano. Sin embargo, el proyecto de Raimondi tuvo una vida corta en el club debido a los malos resultados deportivos.

La salida del entrenador cambió completamente el panorama para el jugador. Con la llegada de David González Giraldo al banquillo escarlata en septiembre de 2025, la situación de Tello dio un giro definitivo.

🚨🔴 ANDRÉS TELLO (29) se despidió hoy de sus compañeros. Se fue de #América 👹 sin haber jugado ni un minuto. Había llegado a fines de septiembre del 2025. pic.twitter.com/RgPx6V6c1e — Leonel Cerrudo 🎙️ (@leonelcerrudo) March 13, 2026

Sin espacio en los planes del nuevo entrenador

Desde el primer momento, David González Giraldo dejó claro que el volante no era prioridad dentro de su idea de juego. Aunque el DT le pidió mantenerse entrenando con intensidad para evaluarlo, también fue transparente al señalar que partía desde muy atrás en la consideración del cuerpo técnico.

Durante ese semestre, Andrés Tello trabajó a la par de sus compañeros en los entrenamientos, pero nunca logró abrirse un espacio dentro de las convocatorias ni en los planes del equipo profesional.

El resultado fue una situación inusual: un futbolista que permanecía dentro del plantel, pero sin oportunidades reales de competir.

El conflicto contractual que prolongó la salida

A finales de diciembre de 2025 el club le comunicó oficialmente que debía buscar equipo para la temporada 2026. Sin embargo, la salida no fue inmediata.

El jugador solicitaba el pago total del contrato que tenía vigente hasta junio de 2026, lo que generó un pulso con la dirigencia del América de Cali.

Mientras se desarrollaban esas negociaciones, el club inscribió su plantilla de 25 jugadores ante la Dimayor, lista en la que, como era previsible, el nombre de Tello no apareció.

Desde entonces el mediocampista se entrenaba de manera diferenciada en la sede deportiva de Cascajal, sin participar en los trabajos del primer equipo.

Un recorrido atípico entre Colombia e Italia

La trayectoria profesional de Andrés Tello también tiene rasgos particulares. En el Fútbol Profesional Colombiano apenas disputó 12 partidos con Envigado FC en 2015 antes de emigrar al fútbol italiano.

En Europa desarrolló gran parte de su carrera en clubes del ascenso, lo que le permitió incluso ser adquirido en 2018 por la Juventus, institución con la que realizó dos pretemporadas, aunque nunca llegó a integrar el plantel profesional.

Antes de aterrizar en el América de Cali, su último paso había sido por el Catania de la Serie C italiana, equipo del que también salió como agente libre.

Su paso por el conjunto escarlata, sin minutos en cancha, quedará como uno de esos episodios curiosos que a veces deja el fútbol profesional.