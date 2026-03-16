Después de una extensa trayectoria dentro del fútbol profesional, Alex Mejía comienza a escribir un nuevo capítulo en su vida deportiva. El exmediocampista colombiano, retirado de la actividad en diciembre de 2024, dará ahora su primer paso formal como director técnico.

El exjugador de Deportivo Cali fue elegido para asumir la dirección técnica del equipo Sub 20 del conjunto verdiblanco, una de las categorías más importantes dentro de la estructura formativa del club.

La decisión marca el inicio oficial de su camino en los banquillos, una meta que el propio exfutbolista había manifestado en distintas ocasiones tras poner fin a una carrera profesional que se extendió por dos décadas.

Un cambio de rumbo que llegó con una llamada inesperada

Hasta hace pocas semanas, Alex Mejía se encontraba enfocado en el desarrollo del fútbol juvenil en el departamento del Quindío.

El barranquillero estaba trabajando como entrenador de las selecciones Sub 15 y Sub 17 en territorio cuyabro, un proceso que venía adelantando desde la ciudad de Armenia con la intención de comenzar su carrera como técnico de manera gradual.

Sin embargo, una llamada inesperada desde el Deportivo Cali cambió por completo el panorama.

Los nuevos dirigentes del club vallecaucano se comunicaron con el exmediocampista para ofrecerle la conducción del equipo Sub 20, un proyecto que dentro de la institución es considerado estratégico para el desarrollo deportivo y financiero del club.

La propuesta no solo representaba una oportunidad importante en su formación como entrenador, sino también un regreso a la institución en la que cerró su carrera como futbolista profesional.

La Sub 20, una categoría estratégica en el Deportivo Cali

Dentro del Deportivo Cali, la categoría Sub 20 ocupa un lugar central en el proyecto deportivo de la institución.

Históricamente, la cantera verdiblanca ha sido una de las más productivas del fútbol colombiano, aportando numerosos talentos al primer equipo y generando transferencias internacionales que han sido vitales para la estabilidad económica del club.

Por esa razón, la dirigencia buscaba un perfil que combinara conocimiento del fútbol moderno, liderazgo y formación profesional, cualidades que encontraron en Alex Mejía.

La idea es que el nuevo entrenador aporte su experiencia acumulada durante años de competencia al más alto nivel, ayudando a potenciar a los jóvenes talentos que aspiran a dar el salto al plantel profesional.

Mejía: la imagen y recuerdo que dejó en el Cali

El nombre de Alex Mejía no es ajeno dentro de la historia reciente de Deportivo Cali. El exvolante jugó sus últimos partidos como profesional con el conjunto azucarero y dejó una imagen muy positiva tanto en el vestuario como dentro de la estructura institucional.

Su profesionalismo, liderazgo y experiencia dentro y fuera del campo fueron aspectos altamente valorados durante su etapa como jugador, referencias que finalmente llegaron a los oídos de los nuevos dueños del equipo.

Ese respaldo interno fue clave para que su nombre apareciera entre los perfiles analizados para asumir la conducción del selectivo Sub 20.

Además de su experiencia como futbolista, dentro del club valoraron especialmente su visión moderna del juego y su interés por desarrollar una propuesta adaptada al fútbol actual, caracterizado por la intensidad, el dinamismo y el buen trato de balón.

Una carrera como jugador llena de éxitos

Antes de iniciar este nuevo camino como entrenador, Alex Mejía construyó una carrera destacada dentro del fútbol colombiano e internacional.

En Colombia defendió las camisetas de:

Deportes Quindío

Once Caldas

Atlético Nacional

Independiente Santa Fe

Deportivo Cali

Además, también tuvo experiencias internacionales en el fútbol de México y Paraguay, ampliando su recorrido competitivo fuera del país.

A lo largo de su trayectoria acumuló 13 títulos, una cifra que lo ubica entre los futbolistas colombianos más laureados de su generación.

Su paso por la Selección Colombia

El mediocampista también tuvo la oportunidad de representar al país en la Selección Colombia, con la que vivió uno de los momentos más importantes de su carrera.

Durante tres años formó parte del proceso del combinado nacional y estuvo presente en el histórico plantel que disputó la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014, torneo en el que Colombia alcanzó los cuartos de final y firmó una de las mejores actuaciones de su historia en mundiales.

Esa experiencia internacional también forma parte del bagaje que ahora buscará transmitir a los jóvenes futbolistas que tendrá a su cargo.

Un proceso que apenas comienza

Aunque el salto a la estructura formativa de Deportivo Cali representa un paso importante, Alex Mejía siempre ha dejado claro que su intención es construir su carrera como entrenador con paciencia y preparación.

En diferentes entrevistas tras su retiro había señalado que quería iniciar un proceso “de menos a más”, adquiriendo experiencia en el trabajo con jóvenes antes de aspirar a dirigir en el fútbol profesional.

Su etapa reciente en las selecciones juveniles del Quindío fue el primer paso en ese camino.

Ahora, con la responsabilidad de liderar la Sub 20 del Deportivo Cali, el exvolante inicia formalmente una nueva etapa dentro del fútbol, esta vez desde la línea técnica.

Un desafío que apenas comienza, pero que ya tiene al barranquillero dando sus primeros pasos en el mundo de los entrenadores.