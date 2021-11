Alberto Suárez: “Quiero creer que los goles que nos anularon fueron bien anulados”

El técnico del Envigado habló luego de lo que fue la derrota ante Atlético Huila que dejó al equipo por fuera de los clasificados.

Al comienzo de la jornada, el Envigado era el equipo que tenía la primer opción de meterse a las finales de la Liga BetPlay, pero el equipo no logró superar al ya descendido y colero de la clasificación, Atlético Huila, que sobre los últimos instantes del juego terminó ganando el partido, yéndose de la primera división con un triunfo.

Sin embargo, Envigado fue totalmente superior en el partido, incluso con dos goles anulados por el VAR, por lo que terminó siendo un marcador injusto. El técnico Alberto Suárez ofreció disculpas a la hinchada que vieron como se diluyó la posibilidad de estar en unas finales del fútbol colombiano por primera vez en muchos años.

Así habló el DT en rueda de prensa. “Hoy quiero creer que la puntería no nos ayudó, la ansiedad no nos ayudó y quiero creer que los goles que nos anularon fueron bien anulados, porque otra cosa es abrir la puerta de la disculpa y eso no nos queda bien ni a mí ni al grupo. Me hago responsable, pero fue el partido donde Envigado creó más opciones en el semestre, pero al final nos cobran en la única opción para el Huila“.

Vea la rueda de prensa completa de Envigado