La noche en Palmaseca se anticipa de alta tensión. Deportivo Cali se juega todo ante su gente en un clásico que no admite errores: ni siquiera el empate le sirve si quiere seguir con vida en la Liga BetPlay. Enfrente estará el América de Cali, más tranquilo en la tabla, con la clasificación a playoffs ya en el bolsillo y con la intención de golpear en momentos clave. Un duelo cargado de historia, nervio y presión, donde el margen es mínimo y el ambiente promete ser electrizante.

Deportivo Cali vs América: televisión y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido: Deportivo Cali vs América de Cali

Deportivo Cali vs América de Cali Fecha: Sábado 25 de abril de 2026

Sábado 25 de abril de 2026 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 18)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 18) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Cali, obligado a ganar para seguir soñando

El panorama para el Deportivo Cali es claro: solo sirve la victoria. El equipo suma 23 puntos y necesita alcanzar al menos 29 para aspirar a meterse entre los ocho, lo que lo obliga a ganar sus dos partidos restantes. Un empate, en cambio, significaría el final de cualquier ilusión.

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La llegada de Rafael Dudamel generó expectativas entre los hinchas, pero los resultados no han acompañado del todo. El equipo sigue sin encontrar regularidad y podría cerrar el semestre en una posición aún más comprometida si no responde en este clásico.

Regresos clave para el equipo verdiblanco

De cara a este compromiso, el Deportivo Cali recupera piezas importantes. Matías Orozco vuelve tras lesión, al igual que Gustavo Cuéllar, mientras que Emanuel Reynoso regresa luego de cumplir sanción.

Estas variantes permitirían ajustes en la estructura del equipo, con la posibilidad de abandonar la línea de tres centrales para reforzar el mediocampo y ganar peso ofensivo en un partido donde no hay margen para especular.

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América, con rotaciones pero sin perder ambición

El América de Cali llega con otra realidad. Ya clasificado a los cuadrangulares, el equipo dirigido por David González Giraldo podría presentar una nómina mixta, pensando en la gestión de cargas y en su próximo compromiso internacional por la Copa Sudamericana.

Aun así, el enfoque competitivo se mantiene. El plan pasa por aprovechar los espacios que deje el rival y castigar en transiciones rápidas, en un contexto donde el local estará obligado a adelantar líneas.

Entre las ausencias confirmadas están José Cavadía y Daniel Valencia, mientras que también se ajustaría la titular con cambios en portería y defensa.

Un clásico de alto voltaje

El contexto convierte este partido en uno de los más atractivos de la jornada. El Deportivo Cali juega contra el reloj y la tabla, mientras que el América de Cali buscará sostener su buen momento y, de paso, complicar a su rival histórico.

Todo apunta a un duelo intenso, con emociones fuertes y donde cada jugada puede tener un peso determinante en el desenlace.

Deportivo Cali vs América: posibles formaciones

Deportivo Cali:

Pedro Gallese; Fabián Viáfara, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Andrés Correa; Ronaldo Pájaro, Matías Orozco, Johan Martínez; Avilés Hurtado o Emanuel Reynoso; Juan Ignacio Dinneno y Andrés Steven ‘Tití’ Rodríguez

Entrenador: Rafael Édgar Dudamel

América de Cali:

Jan Fernandes; Brayan Correa, Marlon Torres, Cristian Tovar, Omar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar, Yeison Guzmán, Jhon Murillo; Yeison Guzmán y Tomás Ángel

Entrenador: David González Giraldo