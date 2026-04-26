Después de más de cinco meses sin iniciar un partido de liga con su club, James Rodríguez volvió a ser titular y dejó señales que ilusionan tanto a Minnesota United como a la Selección Colombia. El mediocampista colombiano arrancó desde el inicio en la derrota 1-0 frente a Los Angeles FC, pero más allá del resultado, su actuación fue uno de los puntos altos del encuentro.

Durante 63 minutos mostró movilidad, precisión con la pelota y la intención permanente de asociarse con sus compañeros. Aunque el marcador no acompañó, la presentación del volante dejó una sensación positiva en aficionados y medios estadounidenses.

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Regreso esperado con buenas sensaciones

La presencia de James en el once inicial representaba uno de los focos principales del compromiso. El colombiano respondió con una actuación sólida, participativa y con varios destellos de calidad que recordaron su mejor versión.

Al finalizar el juego, el propio jugador se mostró conforme con su rendimiento individual y lamentó que el equipo no pudiera sumar.

“Me sentí bien, de muy buena manera. Para ser el primer partido mío aquí (como titular), creo que estuve bien, lástima que hemos perdido, pero no es cuánto queda (el resultado) sino cuánto influyes dentro del campo”.

La frase reflejó el enfoque competitivo del volante, quien priorizó su aporte futbolístico más allá del resultado final.

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James Rodriguez is still must-see TV. In his first MLS start for Minnesota United, the Colombian was a constant source of danger in both open play and on set pieces 🇨🇴 Such a fun watch. pic.twitter.com/MZNIWqecyQ — Joseph Lowery (@joeclowery) April 25, 2026

Un líder que ya piensa en lo que viene

Además de valorar su regreso, James dejó claro que el equipo debe reaccionar rápido y concentrarse en los próximos retos, especialmente en la competencia de copa.

“Hemos tenido chances claras, pero hay que seguir por este mismo camino, el martes tenemos partido de Copa (contra San Jose Earthquakes en US Open Cup) y tenemos que ganar“.

El colombiano fue uno de los jugadores más activos en la generación ofensiva y también intentó buscar el gol en varias oportunidades.

La mirada puesta en el Mundial 2026

A pocas semanas de una nueva cita mundialista, James sabe que entró en la fase definitiva de preparación. Por eso, cada minuto en cancha se vuelve clave para llegar en ritmo competitivo.

“Quería hacer un gol hoy (sábado), por eso estuve intentando de todo lado (risas). En lo que pueda aportar al equipo, ya sea jugando mucho o poco, siempre voy a querer estar bien, voy a querer competir para ayudar y, bueno, lo que me toque jugar, ahora que faltan seis partidos antes de ir a la Copa del Mundo, estoy enfocado en todo lo que viene”.

Las palabras del capitán colombiano evidencian que su principal objetivo está claro: competir al máximo nivel y llegar en plenitud a la Copa del Mundo.

Mensaje de tranquilidad para Colombia

Uno de los aspectos que más atención genera en torno a James es su estado físico. Sobre ese punto, el volante envió un mensaje optimista y aseguró que se siente en condiciones ideales para afrontar lo que viene.

“Voy a llegar bien, voy a llegar bien. Voy a llegar de muy buena manera, todavía falta un mes y yo estoy entrenándome bien, al máximo, a full, como siempre lo he hecho y, bueno, lo que me toque jugar aquí creo que va a servir”.

La declaración resulta especialmente valiosa para la Selección Colombia, que tiene en el mediocampista a una de sus piezas centrales.

Minnesota recupera a una figura clave

Aunque Minnesota United cayó en casa, el regreso de James como titular puede convertirse en una gran noticia para el equipo en la recta final de la temporada. Su visión, experiencia y capacidad para cambiar partidos siguen intactas.

Mientras tanto, en Colombia crece la expectativa. Si mantiene continuidad y responde físicamente, el número 10 podría llegar al Mundial en una condición ideal para liderar una nueva ilusión tricolor.