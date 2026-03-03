La paciencia empieza a agotarse. Los dos empates consecutivos en la Liga BetPlay I-2026, frente a Atlético Bucaramanga y Fortaleza FC, devolvieron al centro del debate a Alberto Gamero, todavía hoy entrenador del Deportivo Cali.

El equipo no pierde, pero tampoco despega. Y en el fútbol profesional colombiano, la tabla no espera. Los números, fríos e implacables, empiezan a dibujar un panorama incómodo para el estratega samario.

Ocho meses después, el equipo no arranca

Gamero llegó hace ocho meses al conjunto azucarero con la misión de estabilizar un proyecto golpeado por la crisis financiera y por campañas irregulares que incluso rozaron el fantasma del descenso. El contexto institucional fue complejo en su momento, con limitaciones en la conformación de la nómina y ajustes estructurales inevitables.

Sin embargo, esa etapa crítica quedó atrás en términos administrativos. En lo deportivo, en cambio, la irregularidad persiste.

Durante el segundo semestre de 2025, su primera campaña completa (2025-II), el equipo firmó un rendimiento discreto que volvió a encender las alarmas con el promedio. Se esperaba que el 2026 trajera un punto de quiebre, un salto competitivo. Hasta ahora, ese revulsivo no aparece.

La tabla no miente en la Liga BetPlay I-2026

Tras nueve jornadas disputadas, el Deportivo Cali ocupa la novena casilla con 12 puntos de 27 posibles. Está a solo dos unidades del octavo lugar —hoy en manos de Atlético Bucaramanga—, pero la sensación es de oportunidad desaprovechada.

El balance es claro:

Tres victorias (todas en condición de local).

Tres empates.

Tres derrotas.

Un rendimiento del 44 % en el campeonato actual que refleja una preocupante intermitencia. Gana en casa, pero no impone una línea constante. Empata cuando necesita sumar de a tres. Pierde cuando no debería conceder margen.

Para un club con la historia y la exigencia del Cali, el noveno lugar no es una tragedia matemática, pero sí un síntoma competitivo.

El global que pesa: 38 % de rendimiento

Si se amplía la mirada y se revisa el acumulado desde su llegada, el panorama se vuelve más delicado. Estos son los números generales de Gamero al frente del conjunto verdiblanco:

Partidos dirigidos: 29

29 Partidos ganados: 8

8 Partidos empatados: 9

9 Partidos perdidos: 12

12 Rendimiento total: 38 %

En total, el técnico ha disputado 87 puntos y apenas ha logrado sumar 33. Para un equipo que históricamente pelea por protagonismo, el porcentaje resulta bajo y difícil de sostener en el tiempo.

El dato que más inquieta es la cantidad de derrotas (12), superior a los triunfos (8). En un proyecto que buscaba estabilidad, el desequilibrio entre victorias y caídas termina siendo determinante.

El factor Palmaseca: una localía irregular

El Estadio Deportivo Cali, tradicional fortín azucarero, tampoco ha sido garantía absoluta bajo el actual proceso.

En condición de local, Gamero ha dirigido 14 partidos:

Seis victorias (tres de ellas en este 2026).

Cuatro empates.

Cuatro derrotas.

Aunque el porcentaje mejora respecto al global, sigue siendo inferior a lo esperado para un club que históricamente ha construido títulos desde la fortaleza en casa.

La campaña en Palmaseca no ha logrado consolidar una identidad dominante. El equipo compite, pero no impone. Y cuando un proyecto no convierte su estadio en bastión, la presión externa aumenta.

La exigencia de un campeón

El contexto también pesa por el nombre propio. Gamero no es un entrenador debutante ni improvisado. Es un técnico campeón del fútbol colombiano, con recorrido y experiencia en procesos largos.

Precisamente por eso la expectativa es mayor. La hinchada del Deportivo Cali no analiza solo la tabla actual, sino la tendencia. Y la tendencia indica irregularidad sostenida.

El margen existe en términos matemáticos: el equipo está a dos puntos de zona de clasificación. Pero en el fútbol profesional, el debate no se limita a la posición, sino al rendimiento, a la sensación de solidez y a la proyección.

Hoy, el proyecto luce más reactivo que propositivo.

“Yo me siento fuerte”: la postura del técnico

Tras el empate en casa frente a Fortaleza FC, el entrenador fue claro en rueda de prensa. No esquivó el momento, pero tampoco mostró señales de fragilidad.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, un partido bravo ante un equipo con muy buena posesión del balón. Intentamos por momentos presionarlo, intentamos bloquearlos, por momentos lo hicimos, por momentos no, pero me parece que fue un partido donde nos fuimos en ventaja, tuvimos la posibilidad de aumentar el marcador y no se pudo”.

Más allá del análisis táctico, dejó un mensaje directo sobre su situación:

“Yo me siento fuerte. Yo estoy fuerte. Esto es fútbol, a mí nadie me ha regalado nada. Todo ha sido duro, todo ha sido difícil, todo ha sido fuerte. Yo soy un hombre fuerte, yo soy un hombre de fe. El resultado no tiene por qué esconder el trabajo que nosotros hacemos”.

Sus palabras reflejan convicción interna. Pero el fútbol profesional mide procesos en resultados, no en intenciones.

El próximo examen ya tiene fecha

El calendario no concede pausa. El próximo viernes 6 de marzo, el Deportivo Cali recibirá a Once Caldas por la fecha 10 de la Liga BetPlay, desde las 8:30 p.m.

Será otra oportunidad para cortar la irregularidad y transformar la narrativa. Una victoria podría devolver tranquilidad momentánea. Un nuevo tropiezo, en cambio, intensificaría la presión sobre el banquillo.

En el fútbol colombiano, la estabilidad es frágil. Y cuando las estadísticas marcan un 38 % de rendimiento tras 29 partidos, el debate deja de ser emocional y se convierte en estructural.

Los números no gritan, pero pesan. Y hoy, pesan sobre Alberto Gamero.