¡Elogio de Mohamed Salah a Falcao García!

El egipcio, una de las figuras actuales del fútbol mundial, habló en entrevista con La FM y allí elogió a Radamel Falcao García. Sin conocerlo, Mohamed Salah dice que en el ambiente futbolístico se habla muy bien del Tigre.

“Falcao García es un jugador que sigue haciendo goles en todo lado y en la Selección Colombia le ha ido muy bien”, fue lo primero que dijo el futbolista egipcio al ser consultado por los futbolistas colombianos, en la entrevista en la que participó Carlos Antonio Vélez, entre otros.

Leer también ▶ “Falcao García debería irse a terminar a una liga tranquila como la MLS”

Mohamed Salah, una de las figuras del Liverpool que ganó la Champions League en la campaña anterior y la Premier League en la actual, es reconocido mundialmente como uno de los mejores futbolistas de la actualidad.

Más de Mohamed Salah sobre Falcao García

“No lo he conocido, pero todo el mundo en el ambiente del fútbol me dice que él es muy agradable y una gran persona”. Así de claro lo tiene Salah sobre el atacante colombiano con presente en el fútbol turco en el que cumplió su primera temporada con Galatasaray.

Allí todavía no alcanzó el nivel que sí tuvo en sus pasos por River Plate, FC Porto, Atlético de Madrid y AS Mónaco, principalmente. Por la cantidad de anotaciones que tiene con todas esas camisetas es que el mundo lo reconoce y también figuras de la talla de Mohamed Salah.

Mohamed Salah y su relación con Colombia

“Mi agente es colombiano, mi abogado es colombiano, tengo mucha relación con la cultura. He ido a Colombia, creo que los árabes y los latinos tenemos mucho en común. Colombia es muy lindo, recuerdo las frutas, un clima agradable y me gustó caminar allá en la única vez que he ido”, dijo.

Leer también ▶ Sobre el fichaje de Falcao García: “Nosotros no tiramos el dinero a la calle”

Recordemos que Mohamed Salah jugó en Colombia el Mundial sub-20 en 2011. Disputó 4 partidos. Estuvo en Barranquilla, Cartagena y Medellín. Estuvo en compromisos ante Brasil, Panamá, Austria y Argentina. A este último le anotó un gol el día en que su selección cayó eliminada.