El Real Madrid ya planifica el mercado de fichajes de verano de 2026 y tiene definidos a cuatro objetivos de primer nivel para reforzar su defensa: Marc Guehi, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano y William Saliba.

La directiva de Chamartín quiere adelantarse a la competencia y asegurar la próxima generación de líderes defensivos, consciente de que figuras como Antonio Rüdiger y David Alaba se acercan a la recta final de sus contratos.

Dayot Upamecano, la gran oportunidad del mercado

Uno de los nombres que más seduce en Valdebebas es Dayot Upamecano. El central francés finaliza contrato con el Bayern Múnich en 2026 y las negociaciones de renovación están estancadas. El jugador pide un salario superior a los 16 millones de euros que ya percibe, cifra que el club bávaro no está dispuesto a asumir.

El contexto recuerda al caso de David Alaba, quien llegó al Madrid en 2021 tras negarse a renovar en Alemania. En la casa blanca ven la situación como una oportunidad de repetir esa fórmula: fichar a coste cero a un zaguero con experiencia en la Champions League y en la élite europea.

Fuentes cercanas al club aseguran que Xabi Alonso considera que Upamecano aportaría “liderazgo, agresividad y velocidad en la anticipación”, cualidades que encajan con el modelo de juego que busca implantar en el equipo.

Ibrahima Konaté y la incertidumbre en Liverpool

Otro de los grandes objetivos es Ibrahima Konaté, pieza importante en el Liverpool pero cuyo futuro sigue siendo incierto. El defensa francés, de 26 años, todavía no ha renovado y su continuidad genera debate en Anfield.

El Real Madrid observa la situación con cautela, sabiendo que Konaté ya suma más de 90 partidos en la Premier League y que sus estadísticas defensivas lo avalan: un 67 % de éxito en entradas y un promedio de 4,8 despejes por partido la temporada pasada.

Su valor de mercado ronda los 50 millones de euros, una inversión que Florentino Pérez estaría dispuesto a realizar si se abre la puerta a una negociación. Para el club blanco, su llegada no solo significaría reforzar la defensa, sino también debilitar a un rival directo en Europa.

Marc Guehi, el central inglés que gana enteros

El caso de Marc Guehi es diferente. Su contrato con el Crystal Palace expira en 2026, y a partir del 1 de enero podrá negociar libremente con otros clubes. El internacional inglés ya ha mostrado preferencia por el Real Madrid en caso de abandonar Londres, lo que da ventaja al conjunto merengue frente al Barcelona, que también lo sigue de cerca.

Con apenas 24 años, Guehi combina juventud y experiencia. En la Premier League ha demostrado solidez en el juego aéreo y capacidad de liderazgo, dos cualidades que lo convierten en un perfil ideal para el futuro de la zaga blanca.

William Saliba, el más consolidado del grupo

El cuarto nombre en la lista es William Saliba, pilar del Arsenal y uno de los centrales más destacados de Europa. A sus 23 años ya acumula más de 100 partidos en Inglaterra y es titular indiscutible en la selección francesa.

Su precio de mercado es elevado, pero en Valdebebas consideran que representa una apuesta a largo plazo, capaz de liderar la defensa durante la próxima década. El perfil de Saliba recuerda al de Raphaël Varane en sus mejores años: rápido, con buena salida de balón y seguro en los duelos individuales.

Una defensa en plena transición

La dirección deportiva sabe que la defensa necesita una transición ordenada. Antonio Rüdiger y David Alaba terminan contrato en 2026, mientras que Éder Militão ha sufrido lesiones de gravedad. Por eso, asegurar al menos a uno o dos centrales jóvenes y consolidados es prioridad.

El club también trabaja con la cantera. Nombres como Rafa Marín o Dean Huijsen se perfilan como opciones de futuro, aunque se considera necesario complementarlos con futbolistas de experiencia internacional.

Competencia y retos en el mercado de centrales

El interés del PSG y del Manchester United en Upamecano y Konaté añade presión al Madrid. Ambos clubes tienen músculo económico y no dudarán en entrar a la puja si perciben una oportunidad.

En este contexto, Florentino Pérez y Juni Calafat deberán repetir la estrategia que tantas veces les ha dado éxito: adelantarse a los rivales, aprovechar contratos en su fase final y convencer a los jugadores con un proyecto deportivo sólido.

El Real Madrid no quiere esperar a que la defensa se debilite para actuar. Con Upamecano, Konaté, Guehi y Saliba en la agenda, la directiva busca garantizar el relevo generacional y mantener la solidez que ha caracterizado a la zaga merengue en la última década.

El verano de 2026 se perfila como un punto de inflexión para el club. Si consigue cerrar a uno o dos de estos defensores, el equipo estará en condiciones de sostener su hegemonía en España y competir por la Champions League en los próximos años.