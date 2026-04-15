El precio del dólar en Colombia inicia este miércoles 15 de abril de 2026 con una cotización que refleja el comportamiento reciente del mercado cambiario. La divisa estadounidense continúa siendo un indicador clave para la economía, por lo que su valor es seguido de cerca por ciudadanos, empresas e inversionistas.

En este inicio de jornada, los mercados financieros muestran cautela ante el contexto internacional, especialmente por las tensiones geopolíticas que involucran a Estados Unidos e Irán. Este tipo de escenarios genera volatilidad en el dólar, impactando también otros sectores como el petróleo y los combustibles.

Precio del dólar en Colombia hoy, 15 de abril de 2026

La cifra es definida con base en la información consolidada por el Banco de la República de Colombia, entidad encargada de establecer la referencia oficial del mercado cambiario en el país.

Para este miércoles 15 de abril de 2026, el precio del dólar en Colombia se ubica en $3.581,00 pesos colombianos, de acuerdo con la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).

Este valor muestra una reducción frente a jornadas anteriores, consolidando una tendencia a la baja en los últimos días.

Cómo se ha comportado el dólar en Colombia durante abril 2026

Durante abril, el dólar ha tenido movimientos que reflejan tanto estabilidad como ajustes puntuales, en línea con factores globales y locales. Estas han sido las cotizaciones recientes:

Miércoles 15 de abril: $3.581,00

Lunes 13 de abril: $3.588,00

Domingo 12 de abril: $3.631,49

Sábado 11 de abril: $3.636,00

Viernes 10 de abril: $3.642,00

Jueves 09 de abril: $3.642,00

Miércoles 08 de abril: $3.678,19

Martes 07 de abril: $3.664,41

Lunes 06 de abril: $3.675,81

Domingo 05 de abril: $3.675,81

Sábado 04 de abril: $3.675,81

Viernes 03 de abril: $3.675,81

Jueves 02 de abril: $3.675,81

Miércoles 01 de abril: $3.660,10

El comportamiento evidencia una caída progresiva en la cotización, alejándose de los niveles más altos registrados a comienzos del mes.

Factores que explican la volatilidad del precio del dólar

El dólar enfrenta un contexto internacional complejo que influye directamente en su valor. Las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos, Israel e Irán generan incertidumbre en los mercados, lo que incrementa la volatilidad de la divisa.

Además, estos escenarios impactan el precio del petróleo, un factor determinante para la economía colombiana. Cuando el crudo sube o baja, también puede influir en la fortaleza del peso frente al dólar. A esto se suman otros elementos como las decisiones de la Reserva Federal, la inflación global y la percepción de riesgo de los inversionistas, que en conjunto definen el rumbo del mercado cambiario.

Dónde comprar y vender dólares en Colombia

En Colombia, quienes deseen comprar o vender dólares pueden hacerlo a través de diferentes canales autorizados. Entre las opciones más comunes están:

Sucursales bancarias, dentro de los horarios de atención establecidos.

Casas de cambio autorizadas en diferentes ciudades del país.

Plataformas digitales que permiten operar con activos vinculados al dólar.

Es importante tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar puede variar durante el día, dependiendo de la entidad y las condiciones del mercado. Por eso, es recomendable comparar opciones antes de realizar cualquier transacción y, en caso de inversiones, acudir a asesoría especializada para tomar decisiones informadas.