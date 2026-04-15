Real Madrid vuelve a visitar al Bayern Múnich en la UEFA Champions League en un contexto de máxima exigencia. Tras perder el partido de ida de los cuartos de final por 1-2 en el Bernabéu, el equipo blanco está obligado a ganar en Alemania si quiere avanzar a las semifinales del torneo.

El desafío no es menor. Jugar en Múnich siempre ha sido una de las pruebas más complicadas para cualquier equipo europeo, y el Real Madrid lo sabe bien. La historia entre ambos clubes muestra que ganar en el estadio del Bayern ha sido una tarea difícil, aunque también es cierto que los triunfos madridistas allí han marcado capítulos importantes en la historia reciente de la Champions League.

Historial de Real Madrid visitando al Bayern Múnich en Champions League

A lo largo de la historia de la Champions League, Real Madrid y Bayern Múnich se han enfrentado 14 veces en Alemania, con el club bávaro actuando como local. El balance general refleja la dificultad del escenario para el equipo español:

9 victorias del Bayern Múnich

2 empates

3 victorias del Real Madrid

Este registro demuestra el peso que tiene el Allianz Arena como fortaleza del conjunto alemán. Sin embargo, también deja claro que el Real Madrid ha sido uno de los pocos equipos capaces de imponerse allí en momentos decisivos de la competición. De hecho, cada uno de los triunfos del equipo blanco en Múnich terminó teniendo un impacto importante en eliminatorias de Champions League.

Cuántas veces ganó Real Madrid visitando al Bayern en Múnich

El Real Madrid ha logrado 3 victorias como visitante ante el Bayern Múnich en la historia de la Champions League. Aunque el número puede parecer reducido frente a las nueve victorias del conjunto alemán, el contexto de esos triunfos los convierte en partidos especialmente recordados por la afición madridista. En dos de esas ocasiones, las victorias fueron claves para avanzar en el torneo y terminar conquistando la Champions League.

La histórica goleada del Real Madrid en 2014

La primera victoria del Real Madrid en Múnich que quedó grabada en la memoria del fútbol europeo se produjo en las semifinales de la Champions League 2013-2014. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti protagonizó una actuación memorable en el Allianz Arena. El Real Madrid goleó 0-4 al Bayern Múnich en uno de los partidos más dominantes del club blanco en competiciones europeas.

Los goles del encuentro fueron obra de Sergio Ramos, quien anotó dos veces en el primer tiempo, y Cristiano Ronaldo, que también marcó un doblete. Esa victoria selló la clasificación del Real Madrid a la final de Lisboa, donde posteriormente conquistaría la histórica Décima Champions League tras vencer al Atlético de Madrid. El 0-4 en Múnich sigue siendo uno de los resultados más contundentes que ha sufrido el Bayern en su estadio en competiciones europeas.

La remontada de Real Madrid al Bayern con Cristiano Ronaldo en 2017

La segunda victoria del Real Madrid en territorio bávaro llegó en los cuartos de final de la Champions League 2016-2017, bajo la dirección técnica de Zinedine Zidane. En aquel encuentro, el Bayern Múnich se adelantó en el marcador, lo que aumentó la presión sobre el equipo español.

Sin embargo, el Real Madrid reaccionó gracias a la figura de Cristiano Ronaldo, quien anotó un doblete que permitió a los blancos remontar el partido. El marcador final fue Bayern Múnich 1-2 Real Madrid, un resultado que terminó siendo clave en el desarrollo de la eliminatoria.

Esa temporada, el equipo dirigido por Zidane terminaría conquistando nuevamente la Champions League, consolidando una de las etapas más exitosas del club en la competición.

La victoria decisiva del Real Madrid en 2018

La tercera victoria del Real Madrid en Múnich se produjo en las semifinales de la Champions League 2017-2018, nuevamente con Zinedine Zidane como entrenador. El Bayern Múnich logró adelantarse en el marcador, pero el equipo blanco reaccionó con personalidad y efectividad.

Los goles del Real Madrid fueron anotados por Marcelo y Marco Asensio, quienes permitieron que el equipo se llevara la victoria por 1-2 en el Allianz Arena. Ese triunfo resultó fundamental para encaminar la eliminatoria a favor del conjunto madridista. El Real Madrid terminaría alcanzando la final de la Champions League y posteriormente conquistaría su tercer título consecutivo en la competición. La victoria en Múnich fue uno de los pasos decisivos en ese histórico camino europeo.

Por qué ganar en Múnich es tan difícil para Real Madrid

El historial demuestra que el estadio del Bayern Múnich es uno de los escenarios más exigentes del fútbol europeo. El equipo alemán suele mostrar una gran fortaleza como local, respaldado por su afición y por su estilo de juego ofensivo.

Además, muchos de los enfrentamientos entre ambos clubes han ocurrido en fases avanzadas de la Champions League, lo que aumenta la intensidad y la presión de los partidos. Por esa razón, cada victoria del Real Madrid en Alemania ha tenido un valor especial dentro de la historia del torneo.

Los triunfos de 2014, 2017 y 2018 no solo rompieron la fortaleza del Bayern como local, sino que también se convirtieron en momentos clave dentro de campañas europeas que terminaron con el Real Madrid levantando el trofeo de la Champions League.