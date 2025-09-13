El Barcelona afronta un nuevo problema antes de su compromiso en la Liga de España frente al Valencia. El técnico Hansi Flick confirmó en rueda de prensa que Lamine Yamal no estará disponible debido a molestias físicas y señaló directamente a la Selección de España por no cuidar al joven atacante durante la última fecha FIFA.

Lamine Yamal jugó con dolor en la Selección de España

Flick explicó que el futbolista “jugó con dolor” durante los partidos internacionales y que, pese a sus problemas físicos, acumuló más de 70 minutos en cada encuentro. “Entre los partidos no entrenó y eso es muy preocuparse”, criticó el técnico alemán, quien aseguró sentirse “entristecido” por la falta de cuidado hacia sus futbolistas.

El club catalán detalló que Yamal presenta molestias en el pubis y estará descartado para enfrentar al Valencia en el estadio Johan Cruyff. Incluso, está en duda su presencia contra el Newcastle en el debut de la Champions League la próxima semana.

Críticas a la comunicación con Luis de la Fuente

El entrenador alemán también habló sobre la falta de comunicación directa con Luis de la Fuente, seleccionador de España. “Nunca he hablado con él, solo intercambiamos mensajes de texto. Mi español no es muy bueno y su inglés tampoco, quizá ese sea el problema”, reconoció.

Flick recordó su experiencia como seleccionador de Alemania para remarcar que entiende las dificultades del cargo, pero insistió en que la relación entre federaciones y clubes debe ser “fluida y clara” para evitar poner en riesgo la salud de los futbolistas.

Más bajas en el Barcelona para enfrentar al Valencia

Además de Yamal, el Barça no podrá contar con Frenkie de Jong, aún en recuperación. En contraste, Flick confirmó que Marc Bernal entrará en la convocatoria, aunque no será titular. Por su parte, Raphinha y Ronald Araujo están disponibles tras superar sus molestias y regresar de los compromisos internacionales.

El técnico valoró el trabajo del Valencia, asegurando que su entrenador logró estabilizar al equipo la temporada pasada y que ahora cuenta con jugadores jóvenes “muy interesantes”.

El reto inmediato del Barcelona

Pese a las bajas, Flick fue contundente: el equipo debe salir a ganar. “No hay excusas. En los últimos tres partidos fuera de casa no vimos al equipo que queremos, pero confío plenamente en la calidad de los jugadores. Todo depende de tener la mentalidad y la actitud adecuadas”, declaró.

El Barcelona buscará recuperar terreno en la Liga ante un Valencia en crecimiento, mientras sigue pendiente de la evolución de Lamine Yamal, cuyo futuro inmediato genera tensión entre club y selección.