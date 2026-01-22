El Barcelona vive horas de máxima tensión tras el último compromiso europeo. En el duelo de Champions League ante Slavia Praga, el conjunto azulgrana no solo tuvo que lidiar con un partido exigente, sino también con una imagen que encendió todas las alertas: Pedri tirado en el césped, tocándose la parte trasera del muslo derecho y pidiendo el cambio.

La escena no fue una más. El mediocampista, considerado la brújula del equipo, sufrió una nueva lesión muscular que amenaza con dejarlo fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. Aunque el diagnóstico definitivo aún depende de las pruebas médicas que se realizarán en Barcelona, los primeros indicios ya generan preocupación en el cuerpo técnico y en el entorno del club.

Qué le pasó a Pedri en el partido de Champions en Praga

La acción que encendió la alarma ocurrió a los 12 minutos del segundo tiempo. Pedri sintió un pinchazo inmediato y se dejó caer al suelo sin contacto previo, una señal inequívoca de problema muscular. De inmediato, se llevó la mano a la parte posterior del muslo derecho, zona correspondiente al bíceps femoral.

Tras ser atendido por los servicios médicos, el jugador abandonó el campo sin poder continuar. La decisión fue preventiva, pero también reveladora: el dolor era evidente y el riesgo de agravar la lesión obligaba a no forzar la situación.

Lesión en el bíceps femoral derecho: el primer diagnóstico

Las primeras informaciones apuntan a una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Aunque aún no se ha confirmado el grado exacto de la dolencia, el simple hecho de afectar a este músculo ya coloca el caso bajo observación prioritaria.

El bíceps femoral es una de las zonas más delicadas para futbolistas de alta exigencia física, especialmente para interiores como Pedri, cuya dinámica de juego exige constantes aceleraciones, cambios de ritmo y esfuerzos prolongados.

El antecedente reciente de Pedri que dispara la preocupación en el cuadro culé

La inquietud en el Barcelona no surge solo por lo ocurrido ante Slavia Praga. En octubre, Pedri sufrió una rotura del bíceps femoral, aunque en la pierna izquierda, una lesión que lo mantuvo tres semanas fuera de las canchas.

Ese antecedente reciente convierte esta nueva dolencia en un motivo de especial atención. La repetición de lesiones musculares en un corto periodo obliga al club a extremar las precauciones y a manejar los tiempos de recuperación con máxima prudencia.

De la rotura al escenario más moderado: cómo evolucionó la información

En las horas posteriores al partido, el pesimismo se instaló rápidamente. Las primeras sensaciones no eran buenas y, desde el entorno del club, se llegó a hablar directamente de una posible rotura muscular.

Sin embargo, con el paso de las horas, el panorama comenzó a matizarse. Aunque la lesión sigue siendo relevante, las informaciones más recientes apuntan a que no sería tan grave como se temió inicialmente. Aun así, el escenario más optimista contempla un mínimo de tres semanas de baja, siempre a la espera del examen médico definitivo.

Las pruebas médicas en Barcelona que definirán el alcance real

Será en Barcelona donde Pedri se someterá a las pruebas médicas clave que permitirán determinar con exactitud el alcance de la lesión. Los estudios servirán para establecer si se trata de una rotura, una elongación o una sobrecarga muscular de mayor entidad.

De esos resultados dependerá el plan de recuperación, el tiempo estimado de baja y la hoja de ruta del cuerpo técnico. Hasta entonces, el club mantiene la cautela y evita hacer estimaciones oficiales.

El desafío para Hansi Flick y el mediocampo

Para Hansi Flick, la posible baja prolongada de Pedri supone un desafío táctico de primer nivel. El entrenador deberá redistribuir funciones en el mediocampo y encontrar soluciones que compensen la ausencia del canario.

Aunque existen alternativas en la plantilla, ninguna reproduce exactamente el impacto de Pedri en el juego. Su inteligencia táctica y su lectura de los partidos lo convierten en una pieza difícil de reemplazar, especialmente en compromisos de alta exigencia europea.

Expectativa total mientras se espera el parte médico de Pedri en el Barcelona

Mientras el club aguarda los resultados de las pruebas, la palabra que define el momento es alerta. La imagen de Pedri tirado en el césped, tocándose el muslo derecho, quedó grabada como un aviso en un tramo clave de la temporada.

El Barcelona sabe que el alcance de esta lesión puede condicionar su rendimiento en las próximas semanas. Por ahora, todas las miradas están puestas en el diagnóstico final, ese que confirmará cuánto tiempo deberá el equipo afrontar el calendario sin su brújula en el centro del campo.