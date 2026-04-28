El FC Barcelona ya perfila uno de los movimientos clave de su próximo mercado: reforzar el lateral derecho. Bajo la dirección de Hansi Flick, el club ha identificado esa zona como un punto crítico dentro de su estructura táctica, y su corrección aparece como prioridad para dar un salto competitivo en la próxima temporada.

La planificación no es improvisada. Responde a un análisis profundo del rendimiento actual, en el que el cuerpo técnico detectó limitaciones tanto en fase defensiva como en la proyección ofensiva por banda. El objetivo es claro: equilibrar el equipo y potenciar a sus jugadores más determinantes en ataque.

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La situación de Koundé marca el rumbo

El futuro de Jules Koundé condiciona directamente los movimientos del Barcelona. El defensor francés ha sido una pieza importante, pero su continuidad no está garantizada, y una posible salida obligaría a tomar decisiones de alto impacto.

En ese escenario, el club tiene definida su postura:

Buscar un lateral derecho titular indiscutido

Apostar por un perfil con experiencia en la élite europea

Evitar soluciones temporales o de bajo impacto

La idea de Flick es construir desde la solidez. Si se pierde una pieza clave, el reemplazo debe llegar con jerarquía suficiente para asumir el rol desde el primer día.

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Dos nombres toman fuerza en el radar

Mientras se define el escenario económico, en los despachos ya trabajan sobre perfiles concretos que encajan en la idea del entrenador. Dos nombres han ganado protagonismo en la planificación:

Andrei Rațiu (rumano, 27 años)

Julian Ryerson (alemán, 28 años)

Ambos futbolistas representan alternativas viables por rendimiento y coste, capaces de ofrecer garantías sin comprometer la estabilidad financiera del club.

Los criterios que busca el Barcelona son claros:

Capacidad atlética: fundamental para sostener la presión alta

fundamental para sostener la presión alta Visión de juego: clave para conectar con el mediocampo

clave para conectar con el mediocampo Polivalencia: un valor diferencial dentro del sistema de Flick

Un socio clave para potenciar a Lamine Yamal

Más allá del reemplazo puntual, hay un factor táctico que pesa en la decisión: potenciar el rendimiento de Lamine Yamal. El joven extremo se ha consolidado como una de las grandes armas ofensivas del equipo, pero necesita un acompañamiento adecuado por banda.

El cuerpo técnico ha detectado una limitación clara cuando perfiles más defensivos ocupan ese sector, lo que reduce la profundidad y aísla al atacante.

Por eso, el club apunta a un lateral con vocación ofensiva que pueda:

Doblar constantemente por banda

Generar espacios para diagonales interiores

Aportar calidad en centros y asociaciones cortas

La intención es convertir ese costado en una fuente constante de desequilibrio.

Una decisión estratégica para el proyecto

El FC Barcelona se enfrenta a un verano determinante. La consolidación del proyecto de Hansi Flick pasa por tomar decisiones firmes en posiciones clave, y el lateral derecho encabeza esa lista.

La consigna es clara: dejar atrás la improvisación y convertir esa zona en un punto fuerte del equipo. Con uno o dos refuerzos, el objetivo es construir un sistema más sólido, equilibrado y competitivo ante los grandes desafíos europeos.

El movimiento ya está en marcha. Ahora, todo depende de cómo se resuelva el futuro de Koundé y de la capacidad del club para ejecutar una operación que puede marcar el rumbo de la próxima temporada.