El Fútbol Club Barcelona se impuso como visitante, 2-3, al Levante en la segunda jornada de LaLiga 2025-2026. El elenco culé se fue a los vestidores perdiendo 2-0, pero lo que fue una sana costumbre la temporada anterior, hoy nuevamente este Barcelona dirigido por Hansi Flick lo volvió a poner de manifiesto: terminar ganando un partido que perdía por diferencia de dos goles.

Contra este Barça de Flick la concentración debe ser total, incluso hasta los últimos segundos del juego si en verdad se le quiere vencer o, al menos, rescatar un empate. Romero y Morales adelantaron al cuadro local, pero en el segundo tiempo Pedri, Ferrán Torres y un autogol de Unai Elgezabal le pusieron cifras concretas al resultado.

Los números y las cifras no mienten: este es un Barça remontador

El Barça de Flick ha ganado 5 partidos que perdía por 2 goles: 4-5 Benfica (Copa de Europa) 2-4 Atlético (Liga) 4-3 Celta (Liga) 4-3 Real Madrid (Liga) 2-3 Levante (Liga)

5 de las 12 remontadas del Barça en el Siglo XXI han sido con Flick.

Tres victorias ligueras del Barça de Flick con goles en tiempo añadido (todas en remontadas tras estar dos goles abajo): 2-4 Atlético (goles de Lamine Yamal y Ferran Torres) 4-3 Celta (gol de penalti de Raphinha) 2-3 Levante (autogol de Elgezabal)



Más datos que deja una nueva remontada de los culés

El Barcelona ha remontado (para ganar) 7 partidos de LaLiga con Flick en el banquillo: Valencia Rayo Vallecano Atlético Celta Valladolid Real Madrid Levante

El Barcelona ha ganado un partido gracias a un autogol en tiempo añadido por primera vez en toda la historia de LaLiga.

El Barça imbatible a domicilio