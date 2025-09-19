El triunfo del FC Barcelona en la Champions League frente al Newcastle United (1-2) dejó a Hansi Flick con la sonrisa plena. El técnico alemán no solo celebró la victoria en Saint James Park, sino que también elogió el desempeño de Marcus Rashford, quien fue protagonista absoluto con un doblete y quien había sido su gran apuesta en el mercado de fichajes.

Rashford, la elección personal de Flick

Mientras el director deportivo Deco insistió en la contratación del colombiano Luis Díaz, Flick se mantuvo firme en que su preferido era Rashford. El tiempo parece darle la razón, pues el delantero inglés respondió con dos anotaciones que sellaron la victoria de los culés en territorio británico.

Tras el partido, Flick se deshizo en elogios hacia su atacante:

«Ha marcado dos goles bonitos. El de cabeza ha sido muy bueno, pero el segundo, también. Lo importante es que tome más confianza. Le estamos ayudando. No estoy sorprendido por su rendimiento, pues ya lo dije ayer, es un jugador fantástico y tiene mucho talento. Sus habilidades y finalización son excelentes. En la primera mitad tuvo ocasiones y no las pudo finalizar; en la segunda, sí. Para un delantero es importante anotar y él aprovechó hoy las ocasiones. Es evidente que necesitábamos un jugador como Rashford».

El entrenador alemán, con estas palabras, dejó clara su satisfacción con el fichaje, al tiempo que lanzó una indirecta a quienes criticaron su decisión de priorizar al inglés.

Flick: convencido de su apuesta

El técnico de 60 años no solo celebró la noche inspirada de Rashford, también remarcó que desde el inicio del mercado lo consideró imprescindible: «Ha dado hoy un excelente primer paso con nosotros, anotar dos goles aquí, en su país, en este campo… es muy importante para él. Ha demostrado que es un gran jugador. Debe dar otro paso más en los siguientes juegos. Hablé con él cuando salió la oportunidad de ficharle y le dije desde el principio que le quería en mi equipo, y estoy contento de tenerle con nosotros. Tiene excelentes fortalezas como la velocidad y la finalización. El equipo también le está ayudando para encontrar en cada partido lo mejor de él. Es un fuera de serie».

Díaz confirmó contactos con Barça en el mercado de verano

En paralelo, el nombre de Luis Díaz también estuvo en la órbita del Barça durante el pasado verano. El extremo guajiro, que finalmente recaló en el Bayern Múnich, reconoció que hubo acercamientos con el club catalán, aunque terminó optando por el proyecto alemán.

“Hubo conversaciones con Barcelona, es normal en el mercado que se hable con varios equipos, normalmente se mueve el mercado y uno escucha las ofertas sin problemas. Al final, estoy muy tranquilo con la decisión que tomé; llegar al Bayern proyecta mi carrera como lo tenía pensando. Llegué a un grandísimo club, una gran liga, un gran grupo y una gran familia. Trataré siempre de dar el máximo acá, que va a ser importante para el entrenador y el equipo”, dijo Lucho en Movistar Plus.

Desde su arribo al conjunto bávaro, Díaz ha disputado seis encuentros oficiales y ya comienza a ganarse un espacio dentro de la plantilla que dirige Vincent Kompany.

Laporta admitió que quería a Luis Díaz

El propio presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, admitió a finales de julio que el club sí intentó fichar a Díaz. Sin embargo, las altas pretensiones del Liverpool, que pedía 75 millones de euros por su pase, complicaron la operación y terminaron por hacerla inviable.

Con todo, Flick se mantiene firme: su decisión de apostar por Rashford fue la correcta, y los primeros resultados en Champions lo ratifican. Mientras tanto, Luis Díaz escribe su historia en Alemania, lejos del Camp Nou, pero con el reconocimiento de que su nombre estuvo muy cerca de vestir de blaugrana.