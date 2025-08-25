El Barcelona afronta una de las semanas más determinantes de su curso deportivo e institucional. Aunque no haya un partido ni un título en disputa, lo que suceda en estos días marcará el rumbo inmediato del club. Las inscripciones de jugadores, el regreso a la regla 1:1 y la posibilidad de volver al Spotify Camp Nou son los frentes abiertos que mantienen en vilo a la directiva y a los hinchas.

Inscripciones en el aire

El sorteo administrativo más urgente para el Barça pasa por la inscripción de Szczesny, Gerard Martín y Bardghji en el primer equipo. Para conseguirlo, Deco debe cerrar la salida de Oriol Romeu, Iñaki Peña y Héctor Fort, movimientos que liberarían el suficiente Fair Play. Aunque se espera una resolución favorable, las negociaciones se han estancado y cada día perdido aumenta la tensión. Una venta inesperada de Casadó o Fermín podría desbloquear la situación, aunque ambos jugadores y el propio Flick prefieren mantenerlos en la plantilla.

La regla 1:1, un escollo sin resolver

Más allá de los fichajes, la validación de los palcos VIP del Camp Nou por parte de LaLiga es crucial para que el club vuelva a operar bajo la regla 1:1. Sin esa autorización, los márgenes financieros siguen siendo reducidos y las operaciones de mercado complicadas. El optimismo dentro del Barcelona es escaso y, con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, la incertidumbre crece.

Camp Nou o Montjuïc

Otro tema candente es el estadio. El próximo jueves vence el plazo para que el club informe a la UEFA dónde disputará sus partidos de Champions League. Aunque la intención es regresar al Spotify Camp Nou, las obras no han recibido aún los permisos ni las licencias requeridas. Ante esto, la directiva ya aseguró Montjuïc hasta enero, escenario que seguirá siendo el hogar del equipo tanto en la Liga como en Europa, salvo un giro inesperado en los despachos.

El Barcelona vive así una semana decisiva, con el futuro inmediato en juego y la necesidad de resolver varios frentes que definirán el destino del club en lo deportivo y en lo institucional.