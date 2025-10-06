El FC Barcelona vive su momento más bajo de la temporada. La goleada 4-1 sufrida en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla dejó al descubierto una larga lista de carencias que preocupan a Hansi Flick, quien, tras el golpe, ha recibido con alivio la llegada del parón FIFA. El técnico alemán confía en que las dos semanas sin competencia sirvan para recomponer piezas y recuperar a los lesionados.

Hansi Flick admite un Barcelona sin alma

El propio entrenador reconoció que el equipo fue irreconocible en el primer tiempo. Faltó intensidad, orden y reacción. “La primera parte no fue buena por nuestra parte. Ellos eran agresivos, y nosotros no tuvimos soluciones”, declaró el alemán. Solo en la segunda mitad se notó cierta mejoría, aunque ya era tarde. Flick insistió en que deben “aprender de este partido y del encuentro del PSG” para corregir errores estructurales que han costado puntos valiosos en LaLiga EA Sports.

Un problema físico y mental

El Barça mostró síntomas claros de desgaste. Jugadores como De Jong, Dani Olmo y Lewandowski se vieron sin frescura ni precisión. El propio Flick lamentó no poder rotar debido a las múltiples bajas. La fatiga acumulada tras los duelos de Champions también pesó. Sin energía, la presión característica del alemán desaparece y el rival se hace dueño del juego.

Falta de puntería y defensa en crisis

El penalti fallado por Lewandowski y las ocasiones desperdiciadas por el joven Roony evidenciaron la falta de confianza en el área rival. Mientras tanto, la defensa, sin Iñigo Martínez ni Balde, volvió a sufrir. Solo Eric García logró sostener la línea en medio del caos. Flick ya vislumbra cambios y espera que el parón permita recuperar efectivos y estabilidad.

Flick: “Es bueno tener un parón”

El entrenador, lejos de dramatizar, adoptó un tono autocrítico y esperanzador. “Es bueno tener un parón. Que tengan un ambiente diferente en la selección. Será positivo. Cuando vuelvan, intentaremos mejorar y trabajar duro para recuperar nuestro nivel”, señaló. En el entorno azulgrana, el parón se percibe como una oportunidad para resetear la mente y volver con fuerza en la Liga, la Copa del Rey y la Champions League.