La Selección Colombia afronta su último partido de la Eliminatoria Sudamericana rumbo al Mundial 2026, ya con el boleto asegurado tras vencer a Bolivia en la penúltima fecha. Sin embargo, la Tricolor no se guarda nada y saldrá con una nómina titular de peso frente a Venezuela, que aún pelea por terminar en la séptima posición que otorga el cupo al repechaje.

El compromiso tendrá lugar en el Estadio Monumental de Maturín, el martes 9 de septiembre desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia). Será un duelo intenso: mientras los dirigidos por Néstor Lorenzo llegan con la tranquilidad de la clasificación, la Vinotinto se juega su última carta en busca de mantener viva la esperanza de llegar a la Copa del Mundo.

La formación titular de Colombia contra Venezuela en la Eliminatoria

Néstor Lorenzo no da lugar a especulaciones y mantendrá un once con sus principales figuras para el cierre de la Eliminatoria. La formación titular será:

Kevin Mier; Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Yerry Mina, Álvaro Angulo; Kevin Castaño, Jéfferson Lerma, Richard Ríos; James Rodríguez, Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

Suplentes : David Ospina, Camilo Vargas, Santiago Arias, Jhon Jánner Lucumí, Juan Camilo Portilla, Juanfer Quintero, Jáminton Campaz, Marino Hinestroza, Jhon Córdoba y Dayro Moreno.

Descartados: Yerson Mosquera, Andrés Felipe Román y Jorge Carrascal.

El planteamiento es un 4-2-3-1 flexible que le permite a Colombia sostener la solidez defensiva y, al mismo tiempo, potenciar el talento ofensivo de sus jugadores. Con James Rodríguez en la creación y Luis Díaz por la banda izquierda, el equipo buscará generar peligro constante sobre la portería rival.

Kevin Mier y la seguridad en el arco

El joven arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, tendrá la oportunidad de ser titular en un partido de alta exigencia. Su presente en México lo ha convertido en una de las grandes promesas de Colombia en la portería, y este duelo servirá para seguir consolidando su experiencia internacional.

Una defensa con mezcla de experiencia y proyección

En la línea defensiva estarán Daniel Muñoz como lateral derecho, Dávinson Sánchez y Yerry Mina como centrales, y Álvaro Angulo en el lateral izquierdo.

Muñoz aporta solidez y proyección ofensiva por su banda.

aporta solidez y proyección ofensiva por su banda. Sánchez y Mina conforman una dupla con fortaleza aérea y jerarquía.

y conforman una dupla con fortaleza aérea y jerarquía. Angulo, con su velocidad, le da frescura y salida por la izquierda.

Esta defensa busca blindar el arco de Mier ante un ataque venezolano que suele apoyarse en la potencia de Salomón Rondón.

Un mediocampo con equilibrio físico y talento

El mediocampo de Colombia estará liderado por Jéfferson Lerma, jugador con jerarquía y despliegue, acompañado de Kevin Castaño, que aporta orden táctico, y Richard Ríos, uno de los volantes con mayor proyección internacional. Este tridente le permite a la Tricolor tener equilibrio: recuperar rápido la pelota y proyectarse con calidad hacia el ataque.

James Rodríguez como conductor de juego

El capitán James Rodríguez vuelve a ser el encargado de la creación ofensiva. Su visión, precisión en los pases y capacidad para liderar en momentos decisivos lo convierten en pieza clave. Con él, la conexión con Luis Díaz y Luis Suárez será determinante para vulnerar la defensa venezolana.

El ataque colombiano: Luis Díaz y Luis Javier Suárez

La gran figura de la Tricolor es Luis Díaz, quien además llega peleando por el título de goleador de la Eliminatoria. Su velocidad, gambeta y capacidad de definición lo convierten en el principal referente ofensivo del equipo.

Junto a él estará Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Clube en Portugal, que aporta potencia, movilidad y sacrificio en la presión. Completando el tridente aparece James Rodríguez como mediapunta adelantado, dándole equilibrio al ataque.

Posiciones de Colombia y Venezuela en la Eliminatoria

Con una fecha por disputar, la tabla muestra panoramas distintos para ambas selecciones:

Colombia: 5º lugar con 25 puntos (6 victorias, 7 empates, 4 derrotas).

5º lugar con 25 puntos (6 victorias, 7 empates, 4 derrotas). Venezuela: 7º lugar con 18 puntos (4 victorias, 6 empates, 7 derrotas).

La Tricolor llega con la clasificación asegurada, mientras que la Vinotinto necesita ganar y esperar resultados para quedarse con el puesto de repechaje.

Estadio, fecha y árbitro del partido Venezuela vs Colombia

El duelo se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, en el estado Monagas. El pitazo inicial será el martes 9 de septiembre a las 6:30 p.m. (hora de Colombia) y 7:30 p.m. (hora de Venezuela).

El encargado de impartir justicia será el árbitro brasileño Wilton Sampaio, reconocido por su amplia experiencia en competiciones internacionales y por dirigir encuentros de alta tensión en Sudamérica.