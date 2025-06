La visita de la Selección Colombia al estadio Monumental para enfrentar a Argentina por la Fecha 16 de las Eliminatorias al Mundial 2026 dejó mucho más que fútbol. En medio de un duelo intenso y cargado de emociones, hubo un momento que captó todas las miradas: James Rodríguez y Lionel Messi protagonizaron un cruce directo, tenso y con antecedentes que explican su trasfondo.

Fue un capítulo que rompió con la calma del segundo tiempo. Una situación que, aunque breve, mostró que los grandes nombres del fútbol también tienen cuentas pendientes. Messi y James, dos de los jugadores más importantes en la historia de sus selecciones, vivieron un momento de confrontación que se robó la atención de los espectadores en todo el continente.

El momento exacto: tensión tras la expulsión de Enzo Fernández

Todo ocurrió cuando el árbitro mostró la tarjeta roja a Enzo Fernández por una fuerte falta sobre Kevin Castaño. Mientras el volante colombiano era atendido, Messi y James se encontraron cerca del centro del campo. A simple vista, parecía una conversación más, pero rápidamente se notó el tono elevado del diálogo.

Ambos se taparon la boca para evitar que las cámaras captaran sus palabras, pero sus gestos lo dijeron todo. Messi estaba visiblemente molesto, con el ceño fruncido, dirigiéndose a James con gestos firmes. El 10 de Colombia intentó responder con serenidad, pero el clima no fue amigable. La charla se extendió por varios segundos, justo cuando el partido estaba detenido, lo que dio mayor protagonismo al cruce.

Un cambio que enfrió la escena, pero no apagó las dudas

Pocos minutos después del altercado, James fue reemplazado por Jorge Carrascal. Luego, Messi también dejó el terreno de juego, cediendo su lugar a Exequiel Palacios. Las cámaras los siguieron durante todo el trayecto al banco de suplentes, esperando algún gesto adicional, pero ambos evitaron el contacto visual tras el cruce.

La escena quedó en la memoria de todos y generó múltiples especulaciones sobre el motivo de la discusión. En redes sociales, aficionados y analistas revivieron una polémica que podría explicar el cruce.

El antecedente que habría detonado la reacción de Messi con James

Meses antes del partido, James Rodríguez había dado declaraciones que generaron controversia. En una entrevista con el programa español El Chiringuito, cuestionó abiertamente el arbitraje en la final de la Copa América 2024, en la que Argentina venció a Colombia en tiempo suplementario.

«El árbitro influyó mucho y favoreció a Argentina. No nos cobró uno o dos penales. Para mí, uno claro», dijo James. Y agregó: «Lo más raro es que en todos los partidos han salido los audios del VAR y en el de la final no. ¿Por qué no salieron si en todos los partidos han salido y en la final no? Algo raro pasa ahí».

Sus palabras no fueron bien recibidas por el entorno de la selección albiceleste y parece que Messi no olvidó esas acusaciones. El partido entre Argentina y Colombia fue la primera vez que ambos futbolistas se enfrentaron desde esa final, y la tensión acumulada se hizo evidente.

Esa vez el 10 de la Selección Colombia también dijo: “El árbitro yo creo que influyó mucho. Favoreció a Argentina. No nos ha pitado penaltis, uno o dos, para mí uno claro. Eso no son excusas para uno estar hablando de que ganaron por una cosa o por otra”.

Un duelo cargado de historia y emociones

Más allá del episodio entre Messi y James, el partido en el Monumental estuvo cargado de intensidad. La Selección Colombia buscaba sumar puntos clave en su objetivo de clasificar directamente al Mundial 2026, mientras que Argentina defendía el liderato de la tabla con firmeza.

Ese contexto competitivo, sumado a los antecedentes recientes y al orgullo de dos líderes con historia en sus selecciones, hicieron que el cruce entre Messi y James se convirtiera en el punto más caliente del encuentro. No fue un simple intercambio de palabras: fue la expresión de una rivalidad que traspasa lo deportivo.

Lo que viene para la Selección Colombia: con la mira puesta en la clasificación

Aunque el cruce quedó en la retina de todos, tanto James como Messi ya piensan en lo que viene. La Eliminatoria sigue su curso y cada punto cuenta. Colombia deberá cerrar de la mejor manera su camino, buscando asegurar su cupo al Mundial, mientras que Argentina, ya clasificada, tendrá como reto mantener su liderazgo.

El duelo en el Monumental dejó claro que más allá del talento, el fútbol también es pasión, orgullo y memoria. Y en ese escenario, Messi y James demostraron que su historia personal también se escribe en los gestos, las miradas y los momentos de alta tensión.