Holanda llega a los cruces del Mundial 2026 después de completar una sólida fase de grupos. El conjunto dirigido por Ronald Koeman terminó como líder de su zona con siete puntos, producto de dos victorias y un empate. Tras igualar ante Japón en su estreno, la Orange mostró todo su potencial ofensivo frente a Suecia y luego cerró la primera ronda con un triunfo convincente sobre Túnez para confirmar su candidatura.

Del otro lado aparece una Marruecos que continúa consolidándose como una de las selecciones más competitivas del panorama internacional. Los africanos también sumaron siete unidades, aunque finalizaron segundos por diferencia de gol detrás de Brasil. Un empate frente a la Canarinha y las victorias contra Escocia y Haití les permitieron avanzar con autoridad, alimentando la ilusión de seguir protagonizando otra gran actuación en una Copa del Mundo.

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Holanda vs Marruecos: Canales TV y plataformas Online HOY EN DIRECTO

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Holanda quiere confirmar su candidatura al título

Tras concluir como primeros del grupo, el técnico Ronald Koeman admitió que uno de los objetivos trazados antes del inicio del torneo era terminar en la cima de la zona. El seleccionador valoró el rendimiento colectivo, aunque también reconoció aspectos que deberán corregir para afrontar una instancia mucho más exigente.

“Estoy feliz. Quería el primer lugar del grupo y terminamos así. Sólo que estoy sorprendido con cómo nos relajamos demasiado fácil en el partido. Eso puede ser un problema contra un adversario más fuerte. Y Marruecos es un equipo ofensivo”, declaró el entrenador neerlandés.

Koeman también evitó asumir el papel de favorito. Aunque Holanda llega con números sólidos y una ofensiva que ha respondido en los momentos importantes, considera que este será el verdadero examen para un equipo que aspira a pelear por la Copa del Mundo 2026.

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“No sé si somos favoritos, pero debemos prepararnos bien. Será un partido importante. Marruecos es una buena selección, tiene mucha calidad y es capaz de marcar con facilidad. Nos espera nuestra verdadera prueba y es en lo que nos centraremos”, añadió.

Marruecos mantiene viva la ilusión de hacer historia

Luego de sorprender al mundo con su cuarto puesto en Qatar 2022, la selección marroquí continúa demostrando que su crecimiento no fue casualidad. El equipo africano avanzó con autoridad a esta fase y llega convencido de que puede competir de igual a igual contra cualquier rival.

El seleccionador Mohamed Ouahbi se mostró ambicioso al hablar de las posibilidades de su equipo. Considera que el respeto que hoy genera Marruecos es fruto del trabajo realizado en los últimos años y cree que el grupo está preparado para apuntar a lo más alto.

“Los jugadores y la afición creen en ello, y nuestros rivales nos ven con otros ojos. Tenemos todos los ingredientes para ser la mejor selección. Yo creo en ello, y los jugadores también”, afirmó.

El entrenador fue incluso más allá al señalar que el objetivo debe ser conquistar el torneo, aunque remarcó que el camino exige máxima concentración y respeto por cada adversario.

“Marruecos ha entrado en una nueva etapa. Los jugadores ahora creen en su capacidad y los rivales respetan a Marruecos. Nuestro objetivo debe ser ganar el Mundial. Ganar el Mundial exige respetar a cada equipo al que enfrentemos”, concluyó.

Holanda vs Marruecos: posibles alineaciones

Holanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jean Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Brian Brobbey, Cody Gakpo.

Entrenador: Ronald Koeman.

Marruecos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Redouane Halhal, Chadi Riad, Anass Salah-Eddine; Sofyan Amrabat, Neil El Aynaoui, Ismael Saibari; Brahim Díaz, Bilal El Khannouss, Ayoub El Kaabi.

Entrenador: Mohamed Ouahbi.