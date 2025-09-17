Lionel Messi sigue ampliando su leyenda y ahora lo hace desde la Major League Soccer con Inter Miami. En el triunfo 3-1 sobre Seattle Sounders, el argentino volvió a ser protagonista: anotó un gol y dio una asistencia que lo acercan aún más a una cifra histórica. Con este tanto llegó a 880 GOLES OFICIALES en su carrera profesional, acercándose poco a poco a los 900.

Además de los goles, la estadística sigue reforzando la vigencia del campeón del mundo. Acumula 390 asistencias en 1122 partidos oficiales, lo que equivale a 1270 contribuciones directas de gol en su carrera. Una marca que refleja no solo su capacidad como anotador, sino también como generador de juego y líder ofensivo en cada equipo en el que ha jugado.

Los goles y asistencias de Messi en su carrera

El recorrido goleador de Messi ha sido extraordinario y abarca varias etapas que marcaron la historia del fútbol. En Barcelona, su primer y más extenso club, se convirtió en el máximo goleador histórico con 672 anotaciones y más de 300 asistencias, levantando 35 títulos. En el PSG, aunque estuvo solo dos temporadas, sumó 32 goles y 35 asistencias en competiciones oficiales.

En la Selección Argentina, Messi alcanzó el título que tanto buscaba en la Copa del Mundo de Catar 2022, además de la Copa América 2021. Con la Albiceleste ya supera los 100 goles oficiales, siendo el máximo artillero de la historia del seleccionado. Ahora, desde su llegada a la MLS, ha vuelto a demostrar que está vigente y que su aporte va más allá de los registros.

Los impresionantes números de Messi con Inter Miami

Desde que debutó en Inter Miami en 2023, Messi cambió por completo la historia del club. En apenas 75 partidos oficiales ha marcado 62 goles y repartido 29 asistencias, lo que significa que ha participado directamente en 91 anotaciones. Es una cifra mayor al número de encuentros disputados, lo que da una idea de su nivel de influencia en el equipo.

Messi ya es el máximo goleador en la historia del club y también el líder en asistencias, dos récords que consolidó en menos de dos años. Además, guio a la institución a la conquista de sus dos primeros títulos oficiales: la Leagues Cup 2023 y la US Open Cup 2024, hitos que marcaron un antes y un después en la corta historia de la franquicia.

Messi, cada vez más cerca de los 900 goles oficiales

El dato que más llama la atención tras su gol ante Seattle Sounders es la cercanía a una marca histórica: los 900 goles oficiales. Messi acumula 880 y, con su promedio actual, parece inevitable que llegue a esa cifra muy pronto. Si mantiene el ritmo de más de 25 goles por temporada, alcanzará el hito, sumando un logro más a su interminable lista de récords.

Pero el detalle que lo hace aún más especial es que Messi no solo marca goles: sus 390 asistencias lo convierten en el máximo asistidor histórico del fútbol. Ningún otro jugador ha conseguido compaginar esa capacidad de definición con la de generar juego colectivo al más alto nivel.

El legado de Messi en la MLS y el fútbol internacional

El impacto de Messi en la MLS trasciende lo deportivo. Su presencia atrajo millones de nuevos aficionados, aumentó los ingresos de la liga y convirtió a Inter Miami en un equipo global. Deportivamente, lo ha transformado en un club competitivo y protagonista, que pelea en cada torneo que disputa.

Para el argentino, esta etapa en Estados Unidos no es solo un cierre de carrera, sino una extensión de su grandeza. Sus números, títulos y récords siguen aumentando, y cada gol lo acerca más a las cifras que marcarán definitivamente su lugar en la historia como uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

Messi en números: un repaso necesario

880 goles oficiales en su carrera profesional.

en su carrera profesional. 390 asistencias en 1122 partidos.

en 1122 partidos. 62 goles y 29 asistencias en 75 partidos con Inter Miami .

. 2 títulos con Inter Miami , incluidos los primeros en la historia del club.

, incluidos los primeros en la historia del club. Máximo goleador y asistidor histórico de Inter Miami.

Messi continúa escribiendo páginas doradas en su trayectoria, y con cada partido se acerca más a un hito que quedará marcado para siempre: los 900 goles oficiales en su carrera.