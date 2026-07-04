La fase de dieciseisavos de final del Mundial 2026 bajó el telón este viernes y dejó definidos los últimos tres clasificados a los octavos de final. Colombia, Argentina y Egipto superaron obstáculos muy distintos para seguir en carrera, aunque ninguno recorrió exactamente el mismo camino. Mientras la Tricolor resolvió su compromiso con autoridad, la Albiceleste tuvo que sufrir hasta la prórroga y los egipcios necesitaron una dramática definición desde el punto penal para escribir una página histórica.

Los tres seleccionados se unieron a los equipos que ya habían asegurado su presencia en la siguiente ronda y completaron así el cuadro definitivo de la fase eliminatoria que comenzará este sábado y se extenderá hasta el próximo 7 de julio.

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Colombia avanza con autoridad y ya piensa en Suiza

La selección dirigida por Néstor Lorenzo volvió a mostrar una de sus principales fortalezas: el funcionamiento colectivo. Aunque figuras como Luis Díaz y James Rodríguez no tuvieron una noche especialmente brillante, el equipo encontró respuestas en otras zonas del campo para superar por 1-0 a Ghana y asegurar su presencia entre los dieciséis mejores del torneo.

El único gol del encuentro fue obra de Jhon Arias, quien volvió a convertirse en una de las piezas más determinantes del conjunto colombiano. La ventaja llegó temprano y permitió a la Tricolor controlar gran parte del desarrollo del partido.

Más allá del resultado, Colombia volvió a respaldar sus aspiraciones en una defensa que se ha mostrado muy sólida durante toda la competición. En cuatro partidos disputados apenas ha concedido un gol, una estadística que explica buena parte de su éxito en esta Copa del Mundo.

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El marcador pudo ser incluso más amplio. Luis Díaz vio cómo el VAR anulaba una anotación y también desperdició algunas opciones claras frente al arco rival. Sin embargo, el conjunto cafetero nunca perdió el control del compromiso y terminó administrando energías para lo que viene.

Ahora el desafío será Suiza, rival con el que se enfrentará el próximo 7 de julio por un lugar en los cuartos de final.

Argentina sobrevivió a la resistencia de Cabo Verde

Si Colombia avanzó con relativa tranquilidad, Argentina vivió una noche mucho más exigente de lo previsto frente a la sorprendente selección de Cabo Verde.

Todo parecía encaminado cuando Lionel Messi abrió el marcador y amplió todavía más su impresionante legado mundialista. El capitán argentino llegó a 20 goles en Copas del Mundo y consolidó su liderato histórico en la tabla de artilleros del torneo.

Sin embargo, el conjunto africano se negó a asumir el papel de víctima. Deroy Duarte igualó las acciones y obligó a los campeones del mundo a disputar tiempo suplementario.

La prórroga mantuvo el mismo guion de incertidumbre. Lisandro Martínez adelantó nuevamente a Argentina, pero Sidny Lopes Cabral volvió a empatar para alimentar la ilusión caboverdiana.

Cuando el encuentro parecía acercarse a los penaltis, apareció el carácter competitivo de los argentinos. Un balón detenido ejecutado por Messi terminó encontrando a Cristian Romero, cuya intervención terminó siendo decisiva para sellar el 3-2 definitivo.

Argentina avanzó, pero también dejó algunas dudas que deberá corregir antes de medirse con Egipto en los octavos de final.

Egipto hace historia y alcanza una clasificación inédita

La jornada también tuvo un protagonista inesperado. Egipto consiguió la clasificación más importante de su historia en una Copa del Mundo tras eliminar a Australia en una dramática tanda de penaltis.

Los africanos parecían tener el partido bajo control gracias al tanto inicial de Emam Ashour, pero un autogol de Mohamed Hany devolvió a los australianos al encuentro y llevó la definición hasta los límites.

Ni el tiempo reglamentario ni la prórroga lograron romper la igualdad. Todo quedó reservado para los lanzamientos desde el punto penal.

Australia intentó jugar una de sus últimas cartas al introducir al experimentado arquero Mathew Ryan poco antes del final del alargue, buscando aprovechar su reputación como especialista en penaltis. Sin embargo, la estrategia no funcionó.

Los futbolistas egipcios mostraron sangre fría en la definición y terminaron imponiéndose por 4-2 para sellar una clasificación histórica. El premio será un duelo de máxima exigencia frente a Argentina, uno de los grandes favoritos al título.

Con el cuadro completamente definido, el Mundial 2026 entra ahora en una etapa donde cada error puede resultar definitivo y donde las aspiraciones de gloria comenzarán a medirse partido a partido.