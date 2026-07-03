La Selección Colombia dio un nuevo paso en su camino por el Mundial 2026 al superar con autoridad táctica a Ghana y asegurar su clasificación a los octavos de final. Aunque el marcador fue corto, el equipo de Néstor Lorenzo volvió a demostrar solidez defensiva, control del juego y suficiente jerarquía para sostener una ventaja construida desde el primer tiempo gracias a Jhon Arias, autor del único gol de la tarde.

El conjunto colombiano volvió a dejar buenas sensaciones, desperdició varias oportunidades para ampliar la diferencia y confirmó que atraviesa uno de sus momentos más consistentes en el torneo, donde apenas ha recibido un gol en cuatro presentaciones.

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Jhon Arias marcó la diferencia desde el arranque

El compromiso comenzó con un susto para Colombia. Un error en la salida permitió que Thomas Partey avisara con un remate que pasó muy cerca del arco defendido por Camilo Vargas, en una de las pocas aproximaciones peligrosas del conjunto africano.

La respuesta colombiana no tardó en llegar, aunque primero sufrió un contratiempo inesperado. Jhon Córdoba abandonó el terreno de juego por lesión antes de los diez minutos y fue reemplazado por Luis Javier Suárez, quien cambió rápidamente el desarrollo del partido.

En su primera intervención, el delantero desbordó por la derecha y envió un centro preciso que encontró la llegada de Jhon Arias por el segundo palo. El extremo definió con tranquilidad para abrir el marcador y darle tranquilidad a una selección que, desde ese momento, tomó el control absoluto del encuentro.

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Con circulación paciente, posesión del balón y mucha movilidad en ataque, Colombia empezó a encontrar espacios frente a un rival que nunca logró reaccionar.

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana. ⚽ #ESPNMundial

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Colombia controló el partido y volvió a exhibir su fortaleza defensiva

El dominio cafetero se mantuvo durante buena parte del compromiso. Luis Díaz estuvo muy cerca de ampliar la diferencia antes del descanso tras una gran asistencia de Gustavo Puerta, mientras que un cabezazo de Johan Mojica encontró una espectacular respuesta del guardameta Lawrance Ati Zigi.

En el inicio del complemento, el propio Luis Díaz llegó a celebrar, pero la anotación fue invalidada por posición adelantada. Minutos después volvió a encontrarse cara a cara con el arquero ghanés, que evitó nuevamente el segundo tanto colombiano.

Más allá de no reflejar una diferencia mayor en el marcador, el equipo de Néstor Lorenzo mantuvo siempre el control gracias al orden de su línea defensiva. Davinson Sánchez y Jhon Lucumí neutralizaron cada intento aéreo de Ghana, mientras que Camilo Vargas prácticamente no tuvo sobresaltos.

Suiza espera a Colombia en los octavos de final

En los minutos finales, Ghana adelantó líneas impulsada más por la necesidad que por la claridad futbolística, mientras Colombia encontró espacios para el contragolpe. Davinson Sánchez estuvo cerca de aumentar la ventaja con un cabezazo y Juan Fernando Quintero rozó el gol con un potente remate de media distancia.

El pitazo final confirmó una clasificación que el combinado nacional construyó con autoridad durante todo el torneo. Ocho años después de la eliminación sufrida frente a Inglaterra en la Copa del Mundo de Rusia 2018, la selección colombiana vuelve a instalarse entre las mejores del campeonato.

Ahora el siguiente desafío será Suiza, rival al que enfrentará en Vancouver con el objetivo de seguir alimentando la ilusión de avanzar en el Mundial 2026.

Ficha técnica

1. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta, Jhon Arias (m.73, Juan Fernando Quintero); James Rodríguez (m.46, Richard Ríos), Luis Díaz (m.89, Jaminton Campaz) y Jhon Córdoba (m.8, Luis Javier Suárez).

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

0. Ghana: Lawrance Ati Zigi; Marvin Senaya (m.13, Alidu Seidu), Jerome Opoku, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Caleb Yirenkyi (m.78, Prince Adu), Thomas Partey, Kwasi Sibo (m.62, Elisha Owusu); Iñaki Williams (m.62, Abdul Fatawu), Jordan Ayew (m.78, Ernest Nuamah) y Antoine Semenyo.

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Gol: 1-0, m.14: Jhon Arias.

Árbitro: Clément Turpin (Francia). Amonestó a los ghaneses Abdul Fatawu y Alidu Seidu, y al colombiano Richard Ríos.

Incidencias: Partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 disputado en el estadio de Kansas City ante 69.000 espectadores.