La Copa Libertadores 2026 ya tiene definidos sus grupos y con ello el panorama completo para los equipos colombianos en competencia. Independiente Santa Fe, Junior, Deportes Tolima y el DIM conocieron a sus rivales y el camino que deberán recorrer en la fase inicial del torneo más importante de clubes en Sudamérica.

Los cuatro representantes del Fútbol Profesional Colombiano llegan con historias distintas, pero con el mismo objetivo: avanzar a los octavos de final. Santa Fe y Junior clasificaron como campeones de la Liga BetPlay 2025, mientras que Tolima y DIM lograron su cupo tras superar las exigentes fases previas del certamen.

Cómo se definieron los grupos de la Copa Libertadores 2026

El sorteo de la fase de grupos se realizó en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, donde se distribuyeron los 32 equipos en ocho grupos de cuatro clubes cada uno.

Cada grupo quedó conformado por un equipo de cada bombo, teniendo en cuenta el ranking Conmebol y el rendimiento reciente en torneos internacionales. Además, se aplicó la regla que evita, en lo posible, que equipos del mismo país compartan grupo, salvo aquellos que provienen de fases clasificatorias.

Grupo de Independiente Santa Fe en la Libertadores 2026

Independiente Santa Fe, uno de los campeones del fútbol colombiano en 2025, afronta esta edición con la ilusión de repetir campañas destacadas a nivel internacional.

GRUPO E

Peñarol (URU)

Corinthians (BRA)

SANTA FE (COL)

Platense (ARG)

Grupo de Junior en la Copa Libertadores 2026

Junior de Barranquilla también llega como campeón del fútbol colombiano y con la expectativa de ser protagonista en el torneo continental.

GRUPO F

Palmeiras (BRA)

Cerro Porteño (PAR)

JUNIOR (COL)

Sporting Cristal (PER).

Grupo de Deportes Tolima en la Libertadores 2026

Deportes Tolima logró su clasificación tras superar las fases 2 y 3 del torneo, mostrando solidez y capacidad competitiva en instancias decisivas, eliminando a Deportivo Táchira y O’Higgins.

GRUPO B

Club Nacional de Football (URU)

Universitario (PER)

Coquimbo Unido (CHI)

DEPORTES TOLIMA (COL)

Grupo de Independiente Medellín en la Libertadores 2026

Independiente Medellín también tuvo que recorrer el camino de las fases previas para asegurar su lugar en la fase de grupos. El equipo antioqueño mostró carácter y eficacia en momentos clave, dejando en el camino a Liverpool y Club Atlético Juventud.

GRUPO A

Flamengo (BRA)

Estudiantes LP (ARG)

Cusco FC (PER).

INDEPENDIENTE MEDELLÍN (COL)

Cuándo empieza la fase de grupos de la Libertadores 2026

El calendario de la fase de grupos ya está establecido y marca el inicio de la competencia en la segunda semana de abril. Los primeros partidos se jugarán entre el 7 y el 9 de abril. A lo largo de seis jornadas, los equipos definirán su futuro en el torneo. Los dos primeros de cada grupo avanzarán a los octavos de final, mientras que los terceros tendrán la oportunidad de continuar en la Copa Sudamericana. Este formato obliga a los equipos a mantener un alto nivel de regularidad desde el inicio, ya que cada punto puede marcar la diferencia.

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