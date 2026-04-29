La Liga Saudí entra en su tramo decisivo con tres equipos peleando por el título y en la jornada N°30, dos de ellos se enfrentan en un duelo apasionante. El Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, líder y gran candidato a quedarse con el trofeo, recibe al Al-Ahli de Riyad Mahrez, tercero en la tabla de posiciones a diez puntos de su rival, pero con un encuentro menos disputado.

El dueño de casa llega en perfecta forma a este partido, con una racha de 19 victorias consecutivas desde su caída el 12 de enero ante el Al-Hilal. Con Cristiano a la cabeza, goleador del campeonato con 24 tantos, intentará despegarse precisamente de su verdugo en aquella última derrota, escolta a cinco puntos.

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Cómo ver HOY Al Nassr vs Al Ahli: canales de Televisión y plataformas Online EN VIVO

Estados Unidos (tiempo del este): 2:00 p.m. Transmisión: Fox Sports 2, FuboTV, FOX Deportes, Foxsports.com, FOX Sports App y FOX One

2:00 p.m. México: 12:00 medio día Transmisión: Fox One y Tabii

12:00 medio día España: 8:00 p.m. Transmisión: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2, Vamos y Tabii

8:00 p.m. Colombia y resto de Sudamérica: Sin señal confirmada oficialmente



Un duelo que puede marcar el título

El Al-Nassr llega con una dinámica imponente y buscará imponer condiciones desde el inicio. No es un equipo que dependa exclusivamente de la posesión, sino de su capacidad para atacar espacios y golpear con contundencia. Con una racha tan sólida y el impulso de jugar en casa, aparece como claro favorito para llevarse los tres puntos.

El Al-Ahli, por su parte, ha demostrado que puede competir ante rivales de jerarquía. No necesita generar demasiado volumen de juego para hacer daño y si logra sostener el partido equilibrado durante el primer tiempo, puede encontrar oportunidades claras en el complemento. Aun así, el contexto parece inclinar la balanza hacia el líder.

Bajas y novedades en Al-Nassr

El conjunto local mantiene algunas ausencias que condicionan la rotación, aunque sin alterar su estructura base. Mubarak Al-Buainain y Raghid Najjar siguen fuera por lesión, mientras que Sami Al-Najei será evaluado hasta último momento.

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En lo futbolístico, no se esperan grandes sorpresas. Cristiano Ronaldo comandará el ataque junto a Joao Félix, en una dupla que viene marcando diferencias. En el mediocampo, Marcelo Brozovic y Abdullah Al-Khaibari aportarán equilibrio, mientras que Sadio Mané será clave en la conexión ofensiva.

Al-Ahli llega con plantel casi completo

El equipo visitante tiene un panorama mucho más favorable en lo físico, con una sola baja confirmada: Ali Majrashi, fuera por lesión muscular. Esto le permite sostener una base sólida y competitiva.

En defensa, destacan Merih Demiral y Roger Ibáñez, con Edouard Mendy en el arco. En el medio, Frank Kessie y Valentin Atangana aportan recuperación, mientras que Riyad Mahrez lidera la creación ofensiva. En ataque, Ivan Toney se presenta como la gran referencia goleadora.

Para el Al-Ahli, este partido representa una oportunidad clave para recortar distancias y meterse de lleno en la pelea por el campeonato.

Al Nassr vs Al Ahli: alineaciones probables

Al-Nassr (4-4-2):

Bento; Boushal, Simakan, Alamri, Martinez; Coman, Brozovic, Al-Khaibari, Sadio Mané; Joao Félix, Cristiano Ronaldo

Entrenador: Jorge Jesús

Al-Ahli (4-2-3-1):

Mendy; Al Hawsawi, Ibanez, Demiral, Hamed; Kessie, Atangana; Galeno, Millot, Mahrez; Toney

Entrenador: Matthias Jaissle

Un partido con aroma a definición

Con dos equipos en momentos distintos pero con ambiciones claras, este duelo promete intensidad, talento y emociones. El Al-Nassr buscará dar otro paso firme hacia el título, mientras que el Al-Ahli intentará sacudir la tabla y meterse nuevamente en la pelea. Todo está servido para un choque de alto voltaje.