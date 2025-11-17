El clásico paisa volverá a definir un título en el fútbol colombiano. La final de la Copa BetPlay 2025 reunirá nuevamente a Atlético Nacional e Independiente Medellín, dos equipos con peso histórico en el certamen y con un pasado que incluye una única final disputada entre ellos por Liga. La expectativa es total: se enfrentan dos instituciones con tradición, cifras contundentes en finales y un antecedente directo que marcó una época.

Aunque esta será su primera final entre sí por Copa BetPlay, ambos llegan con antecedentes relevantes en el torneo y con una rivalidad que supera las canchas. Además, hace más de dos décadas protagonizaron la única final de Liga en la que se midieron directamente por un título, una serie que todavía permanece en la memoria del fútbol antioqueño.

Final por Liga 2004-I: la única final entre Atlético Nacional y el DIM

Para encontrar un enfrentamiento directo entre Atlético Nacional e Independiente Medellín por un título oficial, es necesario regresar al torneo apertura de 2004-I, una final histórica que terminó con la cuarta estrella del DIM.

Partido de ida: ventaja para el Poderoso roja con goles determinantes

El duelo inicial se disputó en el Atanasio Girardot y fue el DIM quien golpeó primero. El Poderoso ganó 2-1, con anotaciones de Jorge Horacio Serna y Rafael Castillo, mientras que Edixon Perea marcó el descuento para Nacional. Fue un partido intenso, disputado y con un Medellín más eficaz en las áreas.

Partido de vuelta: empate que sentenció el título

En el partido de vuelta, también en territorio paisa, el encuentro terminó 0-0. Ese resultado fue suficiente para que el DIM se consagrara campeón del torneo, levantara su cuarta estrella y quedara con el único antecedente directo favorable en finales contra su rival tradicional.

Desde entonces, Nacional y Medellín no habían vuelto a verse las caras en una final. La Copa BetPlay 2025 revive aquella rivalidad congelada en el tiempo.

Finales de Atlético Nacional en la Copa BetPlay: 7 disputadas y 7 ganadas

Atlético Nacional es el club dominante en la historia de la Copa BetPlay. No solo es el más veces campeón, sino que además nunca ha perdido una final del certamen.

Palmarés perfecto en Copa BetPlay: el cuadro verdolaga ha disputado 7 finales y ganó las 7, coronándose en las siguientes ediciones:

2012

2013

2016

2018

2021

2023

2024

Su rendimiento lo convierte en el absoluto líder histórico del torneo. Además, llega a la final 2025 como bicampeón vigente, un dato que aumenta la expectativa alrededor de su participación. Ningún otro club ha tenido una hegemonía tan marcada en este certamen.

El dominio de Atlético Nacional se ha extendido a lo largo de distintas generaciones de planteles, entrenadores y modelos de juego, un factor que muestra la consistencia institucional y la especial conexión del club con este campeonato.

Finales del DIM en Copa BetPlay: 4disputadas y 3 títulos

Independiente Medellín también tiene un registro importante en la Copa BetPlay, donde fue protagonista en distintas décadas y consiguió títulos que marcaron momentos significativos en su historia reciente.

Un balance exitoso en el torneo: El DIM ha jugado 4 finales de Copa BetPlay y ganó 3 de ellas. Sus consagraciones corresponden a las ediciones:

1981

2019

2020

La única final que perdió fue la de 2017, ante Junior. Ese registro de 3 títulos lo coloca como uno de los equipos más ganadores de la competencia, solo por detrás de Atlético Nacional.

Su rendimiento en finales recientes demuestra que Medellín sabe competir en este formato y que tiene argumentos históricos para aspirar al título 2025.

Clásico paisa en la final de Copa BetPlay 2025: historia, cifras y un nuevo capítulo

La final de la Copa BetPlay 2025 enfrentará a dos de los clubes más exitosos que ha tenido el torneo en toda su historia. Nacional, con siete títulos invictos en finales; Medellín, con tres coronaciones en cuatro apariciones. Una final que reúne tradición, peso competitivo y una rivalidad que trasciende generaciones.

Pero además, la definición revive un antecedente único: la final de Liga 2004-I que ganó el DIM, la única vez que ambos se encontraron cara a cara por un título oficial. Después de más de 20 años, la historia vuelve a ponerlos en la misma línea de salida, esta vez con un trofeo diferente, pero con la misma carga emocional.

El clásico paisa decidirá si Nacional mantiene su hegemonía absoluta o si Medellín vuelve a imponerse en una final directa entre ambos. La Copa BetPlay 2025 se prepara para un duelo con datos, historia y una rivalidad que promete un capítulo inolvidable en el fútbol colombiano.