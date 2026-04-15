El duelo entre Club Nacional de Fútbol y Deportes Tolima por la Copa Libertadores dejó mucho más que un 3-1 en el marcador. La polémica se encendió por una arenga captada en pleno partido y tuvo respuesta inmediata tras el pitazo final. Lo que parecía una frase de motivación interna terminó convirtiéndose en el eje de la conversación, elevando la tensión entre ambos banquillos y trasladando el cruce también fuera del campo. En un torneo donde cada detalle cuenta, el episodio sumó un nuevo capítulo de fricción que podría tener eco en lo que resta de la fase de grupos.

La frase que encendió el partido

Durante una pausa de hidratación, las cámaras captaron con claridad el mensaje del entrenador del Tolima, Lucas González Vélez, a sus jugadores:

“Ahora somos nosotros, somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol y se los vamos a demostrar”.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente se convirtió en tema central tras el encuentro, especialmente por el resultado final que favoreció al equipo uruguayo.

⚠️ La charla motivacional de Lucas González en la pausa de hidratación en el Tolima-Nacional: 🔥 «Somos 100 veces mejores que ese equipo jugando al fútbol». 🇨🇴 El ‘Pijao’ terminó perdiendo 3-1 en Montevideo.pic.twitter.com/M3m5GOrNSZ — Samuel Vargas (@SVargasOK) April 15, 2026

La respuesta directa de Jorge Bava

Tras el compromiso, el técnico del Club Nacional de Fútbol, Jorge Bava, no evitó el tema y respondió con contundencia, comparando tanto el rendimiento en cancha como la historia de ambos clubes:

“No tendría ni que aclarar la comparación de ambas instituciones; es en vano, ahí no da ni para hablar; y en cuanto a lo que dijo el entrenador es discutible porque no recuerdo que nos hayan generado opciones en contra; en cambio nosotros si tuvimos muchas a favor”.

Las palabras de Bava reflejan no solo la lectura del partido, sino también el peso histórico de Nacional, uno de los clubes más laureados del continente.

El contexto que marcó la diferencia

El resultado en el Gran Parque Central respaldó la postura del equipo uruguayo, que supo imponer condiciones ante un Tolima que no logró traducir su intención en el campo.

Además del desarrollo del juego, el ambiente fue otro factor determinante, algo que el propio González Vélez reconoció posteriormente.

González Vélez bajó el tono tras el partido

Ya en rueda de prensa, el entrenador colombiano optó por matizar sus declaraciones iniciales y explicó el contexto de su mensaje:

“Fue solo una arenga habitual como muchas que hay en el fútbol donde uno busca motivar al máximo a sus jugadores; nada más; no pretendo que se tome literal, a este nivel es difícil que un equipo sea 100 veces superior a otro, aunque sigo convencido que nosotros con nuestra idea y con el balón en los pies somos muy superiores; hoy no lo supimos demostrar, entre otras razones, por el ambiente y el empuje del estadio que condicionó a algunos de nuestro jugadores”.

El técnico también dejó ver su preocupación por el arranque en la fase de grupos, con apenas un punto en dos jornadas, lo que obliga al equipo a reaccionar en lo que resta del semestre.

El festejo de Bava también generó reacción

Otro momento que llamó la atención fue la celebración de Bava tras el tercer gol, donde pateó un balón en medio de la euforia.

El propio entrenador explicó lo sucedido y ofreció disculpas:

“Fue un partido de Copa, se le ganó a un gran rival y en el festejo hubo desahogo. Le pegué a la pelota porque me quedó al lado, reaccioné de esa manera y espero no haberle pegado a nadie; pido disculpas”.

Un cruce que trasciende el resultado

Más allá del marcador, el cruce entre ambos entrenadores deja una historia abierta en la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde cada detalle, dentro y fuera del campo, puede marcar el rumbo.

El mensaje, la respuesta y el contexto competitivo elevan la tensión de un torneo donde no hay margen para errores y donde cada palabra también juega su propio partido.