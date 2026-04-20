El nombre de Pablo Eduardo Repetto vuelve a tomar fuerza en el radar internacional. Mientras su presente en Independiente Santa Fe atraviesa altibajos, desde el fútbol ecuatoriano ya lo perfilan como una de las opciones principales para asumir un nuevo reto a mitad de año en uno de los equipos más populares de dicho país.

Emelec: un gigante en crisis

La situación de Sport Club Emelec en el arranque de 2026 ha encendido todas las alarmas. El histórico club ecuatoriano, uno de los más populares del país, no ha logrado encontrar regularidad y, tras nueve jornadas disputadas, ocupa la penúltima posición en la tabla.

ADVERTISEMENT

Este rendimiento ha generado un fuerte malestar en la hinchada de ‘El Bombillo’, que exige respuestas inmediatas. En ese contexto, el principal señalado es el entrenador uruguayo Vicente Sánchez, cuyo proceso parece estar llegando a su límite.

Los rumores sobre su salida crecen con el paso de los días, y en la interna del club ya se trabaja en alternativas para un posible relevo en el banquillo.

Pablo Repetto aparece como opción fuerte

Dentro de la baraja de candidatos, el nombre de Pablo Repetto ha ganado terreno de manera significativa. El actual técnico de Independiente Santa Fe es bien valorado en Ecuador por su recorrido y, especialmente, por el legado que dejó en clubes como Independiente del Valle y Liga de Quito.

ADVERTISEMENT

Su conocimiento del medio y su experiencia en el fútbol ecuatoriano lo convierten en un perfil atractivo para la dirigencia de Emelec, que busca un entrenador con capacidad inmediata de reacción.

Además, desde la prensa ecuatoriana se señala que el director deportivo del club, el argentino Cristian Nasuti, tiene en alta consideración al estratega uruguayo de 53 años.

La respuesta de Repetto desde Bogotá

Consultado sobre estos rumores tras el reciente triunfo de Santa Fe frente a Cúcuta Deportivo, el propio Repetto fue abordado en zona mixta por el diario El Deportivo, medio que obtuvo en exclusiva sus declaraciones. Ante la consulta directa, el técnico respondió:

“No tengo nada. Hay un entrenador que está allá, Vicente Sánchez, con quien tengo una amistad; le deseo lo mejor. Nadie me ha llamado y no hablaría tampoco porque hoy tengo contrato con Santa Fe y estoy enfocado al 100% aquí”

Con estas palabras, el entrenador buscó bajar la temperatura del tema y reafirmar su compromiso actual con el conjunto bogotano.

🦁🔥 ¿Se VA Repetto de Santa Fe? ¿Su destino es Emelec? ⬇️ pic.twitter.com/0Re7v60WUT — El Deportivo (@ElDeportivo_Col) April 20, 2026

Un escenario condicionado por varios factores

Más allá de la negativa pública de Repetto, la posibilidad de su llegada a Emelec no depende únicamente de su voluntad. Existen varios factores que deben alinearse para que este movimiento se concrete.

En primer lugar, la continuidad de Vicente Sánchez. El club ecuatoriano le habría dado un margen más de confianza, esperando una reacción inmediata en resultados. Sin embargo, todo indica que su ciclo está muy cerca de terminar.

En segundo lugar, el vínculo contractual de Repetto con Santa Fe, que se extiende hasta diciembre de 2026. Para que se produzca una salida, tendría que existir un acuerdo entre las partes, algo que, por ahora, no está sobre la mesa.

Los tiempos no juegan a favor del posible fichaje

Un aspecto clave en esta operación es el calendario. En caso de darse, la llegada de Repetto a Guayaquil se proyectaría para después del 30 de junio, lo que implicaría esperar cerca de dos meses.

Este factor no termina de convencer a la dirigencia de Emelec, que busca soluciones inmediatas y no contempla, en principio, la opción de un entrenador interino. La intención es contratar un técnico de peso que asuma de forma directa y estable.

Por ello, aunque el nombre del uruguayo gusta y genera consenso, también se manejan otras alternativas que puedan estar disponibles de manera inmediata.

Un nombre que seguirá en el radar

Mientras tanto, el futuro de Pablo Repetto sigue abierto. Su presente en Independiente Santa Fe, marcado por resultados irregulares y tensiones internas, podría terminar influyendo en una eventual salida en los próximos meses.

Por ahora, el técnico mantiene el foco en su trabajo en Bogotá, pero su nombre ya circula con fuerza en otro mercado que lo conoce bien y donde dejó huella.

En un contexto de urgencias y decisiones aceleradas, todo indica que esta historia aún tiene capítulos por escribirse.