La búsqueda de nuevo entrenador en Atlético Bucaramanga sigue avanzando con paso firme, pero también con exigencias que empiezan a marcar el rumbo del proyecto deportivo. Tras la salida de Leonel Álvarez, el club santandereano no ha detenido su hoja de ruta y, aunque aún se afinan detalles contractuales para cerrar definitivamente ese ciclo, la dirigencia ha sido clara: el regreso del técnico antioqueño no está sobre la mesa.

En ese contexto, el nombre de Cristian “Kily” González ha tomado fuerza en las últimas horas. El entrenador argentino, actualmente sin equipo, ya sostuvo un primer contacto formal con la institución, dejando sensaciones positivas… pero también dos condiciones clave que hoy están siendo analizadas con lupa en la interna del club.

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Un primer acercamiento que dejó buenas sensaciones

El contacto entre el entorno del Kily González y la dirigencia del Bucaramanga se dio a través de una reunión virtual liderada por el presidente Óscar Álvarez Junior. Según se ha podido conocer, la conversación fluyó en buenos términos, con coincidencias en la visión general del proyecto deportivo.

Uno de los puntos que más tranquilidad generó fue el económico. Aunque las pretensiones del entrenador están por encima del presupuesto inicial del club, ambas partes dejaron abierta la puerta a un acuerdo mediante ajustes, bonos por objetivos y cláusulas de rendimiento.

En otras palabras, el dinero no sería el principal obstáculo. Sin embargo, los temas realmente sensibles aparecieron en el plano deportivo.

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Primer pedido: un cuerpo técnico de plena confianza

El primer punto que generó debate interno tiene que ver con la conformación del cuerpo técnico. El Kily fue claro: quiere llegar con su grupo completo de trabajo.

Su solicitud incluye:

Dos asistentes técnicos

Un preparador físico

Un entrenador de arqueros

Esto implicaría un equipo de trabajo de cinco personas, algo que en Bucaramanga no estaba contemplado inicialmente.

Desde la dirigencia, la idea era más conservadora:

Incorporar máximo dos hombres de confianza del nuevo DT

Complementar el resto del staff con profesionales del club

Este modelo busca fortalecer la estructura interna y darle continuidad al talento local. Por eso, la petición del entrenador argentino generó sorpresa y dejó al presidente en una posición de análisis.

Aunque no hay ruptura, sí es un punto que requiere negociación. La sensación es que podría encontrarse un equilibrio, pero no sin ajustes de ambas partes.

Segundo pedido: un arquero de jerarquía… y elegido por él

El segundo requerimiento del Kily González fue aún más directo y estratégico: la contratación urgente de un arquero experimentado y de categoría.

La salida de Aldair Quintana dejó un vacío importante en el equipo, y aunque Luis Erney Vásquez asumió el rol, su rendimiento en el cierre del torneo no ha convencido del todo.

En este punto, la dirigencia coincidió plenamente con el diagnóstico del entrenador. Sin embargo, lo que no esperaban era la segunda parte de la exigencia: que la elección del nuevo arquero quede bajo su total responsabilidad.

Para el Kily, esta posición es determinante dentro de su modelo de juego y no quiere margen de error. Su postura fue clara: si llega al club, necesita decidir quién será el guardián del arco.

Este pedido, lejos de generar resistencia, habría sido bien recibido por la directiva, que entiende la importancia del cargo y estaría dispuesta a darle ese respaldo total.

Kily González: un nombre que gana fuerza en la interna

De acuerdo con información del periodista Felipe Sierra, el nombre del Kily González es hoy el que más gusta dentro de la dirigencia del Bucaramanga.

Su recorrido como entrenador en clubes como Rosario Central, Unión de Santa Fe y Platense, sumado a su carácter y experiencia internacional como jugador, lo posicionan con un perfil atractivo para liderar el nuevo proceso.

Además, su personalidad fuerte y liderazgo son vistos como elementos clave para devolverle protagonismo a un equipo que busca reacomodarse tras semanas de inestabilidad.

Atlético Bucaramanga: otros candidatos siguen en carrera

A pesar del avance con el entrenador argentino, el Bucaramanga no ha cerrado su abanico de posibilidades.

En caso de que las negociaciones no prosperen, el club mantiene conversaciones con:

Juan Carlos Osorio , con quien ya hubo acercamientos recientes

, con quien ya hubo acercamientos recientes Pablo Peirano , aún en carpeta

, aún en carpeta Alberto Gamero, también considerado aunque con menor fuerza

Sin embargo, todos estos nombres hoy están un escalón por detrás del Kily González, quien lidera la carrera.

Un proyecto que entra en fase decisiva

El Bucaramanga sabe que la elección del nuevo entrenador marcará el rumbo del segundo semestre de 2026. Por eso, más allá del nombre, lo que está en juego es la construcción de un proyecto sólido y coherente.

Las exigencias del Kily no son menores. Hablan de control, de estructura y de una idea clara de cómo quiere trabajar. Ahora, la decisión está en manos de la dirigencia: ceder, negociar o buscar otro perfil.

Lo cierto es que el club ya entró en una fase decisiva. Y en ese tablero, cada movimiento puede definir el futuro inmediato del equipo.