La salida de Alejandro Restrepo del DIM no solo cerró un ciclo que ya venía desgastado, sino que activó de inmediato la búsqueda del nuevo entrenador para el Poderoso de la Montaña. En ese proceso, la dirigencia se movió con rapidez y llegó a un punto en el que parecía tener todo definido. El nombre de Alberto Miguel Gamero tomó la delantera, hubo contactos formales y avances importantes… pero cuando todo parecía listo, apareció un factor inesperado que hoy tiene en pausa la decisión final.

Un acuerdo que estaba prácticamente cerrado

Durante la noche del martes 21 de abril, en el entorno del Independiente Medellín se daba casi por hecho que Alberto Gamero sería el nuevo director técnico del equipo. Las conversaciones entre el entrenador samario y la dirigencia encabezada por Raúl Giraldo, Daniel Ossa y Federico Spada avanzaron de manera positiva.

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Incluso, desde el lado del DT, el panorama está completamente claro:

Existe acuerdo en lo contractual

Hay disposición inmediata para asumir el proyecto

Presentó un plan deportivo estructurado

Incluyó nombres concretos para reforzar la plantilla

Además, Gamero aceptó una condición particular: por reglamentación no podría dirigir desde el banco en lo que resta de la Liga BetPlay, debido a su reciente paso por Deportivo Cali. Aun así, planteó una solución: liderar los entrenamientos y delegar la dirección en partido a su asistente técnico durante estas jornadas finales.

Todo indicaba que el anuncio era cuestión de horas. Pero no lo fue.

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La hinchada irrumpe y cambia el escenario

El nombre de Gamero se filtró y rápidamente se volvió tendencia entre la hinchada del DIM, especialmente en redes sociales. La reacción fue tan masiva como inesperada: un rechazo casi unánime.

Este factor, que en otras circunstancias podría ser secundario, tomó un peso determinante en la decisión dirigencial. La respuesta del hincha encendió alertas dentro del club, que hoy no quiere profundizar la distancia existente con su base social.

La dirigencia entendió que no podía ignorar el mensaje.

El argumento del hincha: resultados a corto plazo

El principal cuestionamiento hacia Gamero por parte del entorno rojo tiene que ver con los tiempos de construcción de sus equipos.

El hincha del Independiente Medellín considera que:

Sus procesos suelen ser largos

Los resultados tardan en llegar

Requiere tiempo para consolidar una idea

Y ese punto choca directamente con el contexto actual del club:

10 años sin títulos de Liga

Cuatro finales perdidas en el último lustro

Alta presión por resultados inmediatos

Tras la salida de Restrepo, el sentimiento general del aficionado apunta a un perfil distinto: un entrenador con impacto inmediato y capacidad de respuesta en el corto plazo.

La hoja de vida que genera debate

Más allá de la percepción actual, lo cierto es que Alberto Gamero tiene un recorrido sólido en el fútbol colombiano.

6 títulos como entrenador

Procesos exitosos en clubes como Boyacá Chicó y Deportes Tolima

y Consagración con Millonarios, aunque tras varios años de trabajo

Sin embargo, ese mismo recorrido alimenta la discusión:

En varios de sus logros necesitó más de un año para consolidar el equipo

En Millonarios , el título de Liga llegó tras cuatro años

, el título de Liga llegó tras cuatro años Su paso reciente por Deportivo Cali terminó sin consolidar un estilo claro

terminó sin consolidar un estilo claro En Junior, tuvo una salida temprana tras apenas tres meses

El hincha del DIM valora su capacidad formativa, pero duda de su efectividad inmediata en un entorno de alta exigencia.

Un freno estratégico desde la cúpula

La reacción del entorno no pasó desapercibida para la dirigencia del club. Tanto Raúl Giraldo como Daniel Ossa y Federico Spada tomaron una decisión clave: pausar el proceso.

El plan ahora es claro:

Tomar algunas horas para reevaluar el escenario

Analizar el impacto de la decisión en el entorno institucional

Evitar profundizar la ruptura con la hinchada

Este último punto es especialmente sensible. La relación entre directivos y aficionados viene tensionada desde hace más de dos años, y una decisión impopular podría agravar ese contexto.

Gamero, listo… y con un sueño pendiente

Mientras tanto, del lado del entrenador no hay dudas. Gamero está listo para asumir el reto y, de hecho, lo vive como una oportunidad especial en su carrera.

El samario guarda un vínculo emocional con el DIM, club en el que jugó entre 1993 y 1994, siendo parte de un equipo competitivo que dejó huella en esa época.

En más de una ocasión, el técnico ha expresado su deseo de regresar al club, esta vez como entrenador. En la reciente reunión con los directivos, no solo presentó su proyecto, sino también dejó ver su motivación personal por asumir el cargo.

Gamero y DIM: horas clave para una decisión de fondo

El DIM se encuentra en un punto de quiebre. Por un lado, tiene sobre la mesa un técnico con experiencia, proyecto claro y disposición total. Por el otro, enfrenta una presión fuerte desde su hinchada, que exige un perfil distinto.

La decisión ya no pasa únicamente por lo deportivo. También involucra gestión emocional, lectura del entorno y manejo institucional.

Por ahora, lo que parecía un anuncio inminente se convirtió en una pausa obligada. Y en esas horas de análisis, el futuro del banquillo rojo sigue abierto.