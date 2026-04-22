La noche del martes se instala con fuerza en Colombia, y con ella llega uno de los momentos más esperados del chance. El Chontico Noche, puntual a las 7:00 p.m., vuelve a captar la atención de miles de jugadores en el Valle del Cauca y en distintas regiones del país, donde este juego mantiene una sólida tradición dentro de la lotería.

El sorteo de este 21 de abril de 2026 se llevó a cabo con total normalidad, generando expectativa entre quienes revisan con atención si lograron algún premio.

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Resultado del Chontico Noche – martes 21 de abril de 2026

Este fue el resultado oficial del sorteo de Chontico Noche en Colombia:

Número Ganador: 0035

Quinta Balota: 6

Revise su colilla cuidadosamente para confirmar si obtuvo algún premio en este chance.

Un sorteo que marca el inicio de la jornada nocturna

El Chontico Noche se ha consolidado como uno de los sorteos que abre la franja nocturna del chance en Colombia. Su horario estratégico permite que muchos jugadores lo sigan justo al finalizar sus actividades diarias.

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Entre sus principales fortalezas se destacan:

La puntualidad en su ejecución

La facilidad para entender su dinámica

Su amplia presencia en puntos de venta autorizados

Esto lo convierte en una referencia dentro de la lotería, especialmente para quienes buscan un primer resultado en la noche.

Claves para revisar correctamente el resultado del sorteo

En el chance, interpretar correctamente el resultado es tan importante como participar. Para validar un posible premio en el Chontico Noche, es fundamental revisar cada detalle del sorteo.

Se recomienda:

Confirmar las cuatro cifras en el orden exacto

Verificar la quinta balota

Tener claridad sobre la modalidad jugada

Estos pasos permiten evitar errores y asegurar una correcta lectura del resultado dentro de la lotería.

En una noche de martes que comienza con intensidad, el Chontico Noche reafirma su lugar dentro del chance en Colombia, ofreciendo emoción, claridad y la posibilidad siempre presente de obtener un premio.