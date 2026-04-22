Beneficiarios de la UNGRD enfrentan una alerta clave que puede definir si reciben o no el subsidio de 500 mil pesos. La entidad lanzó un llamado urgente a quienes presentan inconsistencias en sus datos, en un proceso que no admite más prórrogas.

La advertencia está dirigida a hogares afectados por el fenómeno de La Niña 2021–2023, vinculados al programa de jefas y jefes de hogar, que aún no han podido acceder a este apoyo económico.

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Fecha límite que no se puede dejar pasar

El punto más crítico es el plazo: los beneficiarios deben corregir datos antes del 1 de mayo de 2026.

Después de esa fecha, ya no será posible realizar ajustes en la información ni continuar con el proceso para recibir el subsidio. Esta ampliación fue definida como la última oportunidad, por lo que no habrá nuevas extensiones.

La medida aplica únicamente para personas que ya estaban registradas, pero que presentan errores en sus datos dentro del sistema oficial.

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A quiénes aplica esta actualización

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dejó claro que este proceso no corresponde a nuevas inscripciones.

El registro en el RUNDA cerró el 1 de mayo de 2023, por lo que:

No se pueden agregar nuevos hogares

No se habilitan nuevos cupos

Solo aplica para corregir inconsistencias en registros existentes

Esto significa que quienes no estaban previamente inscritos no podrán acceder a este ciclo de ayudas.

Cómo hacer la corrección de datos

Los hogares que necesitan ajustar su información cuentan con dos canales habilitados:

Acudir a alcaldías o gobernaciones , responsables de actualizar los datos en territorio

, responsables de actualizar los datos en territorio Enviar la solicitud al correo institucional de protección de datos, adjuntando copia legible de la cédula

Este proceso es fundamental para validar correctamente la identidad del beneficiario y permitir el desembolso del subsidio de 500 mil pesos.

Regiones con más casos pendientes

La entidad identificó una alta concentración de casos con inconsistencias en departamentos como:

La Guajira

Chocó

Bolívar

Sucre

Magdalena

Cauca

Córdoba

Cesar

Cundinamarca

Valle del Cauca

Arauca

Atlántico

Antioquia

Tolima

Santander

Nariño

Norte de Santander

Putumayo

Esto refleja que miles de hogares aún deben revisar su situación antes de que venza el plazo.

Lo que está en juego para los beneficiarios

No corregir los datos a tiempo puede significar quedar por fuera del proceso, incluso si la persona ya estaba registrada correctamente en su momento.

Errores en nombres, apellidos, número de documento u otra información básica pueden impedir el acceso al subsidio, por lo que la recomendación es actuar de inmediato.

Un proceso sin margen de error

El mensaje de la UNGRD es claro: esta es la última oportunidad para subsanar inconsistencias. Una vez finalice el plazo, se cerrará la posibilidad de ajuste y, con ello, la opción de recibir el apoyo económico.

Para los beneficiarios, la clave está en no dejar pasar el tiempo. Verificar, corregir y confirmar la información puede marcar la diferencia entre acceder o no a este ingreso en Colombia.