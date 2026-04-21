El nombre de Samuel Martínez ya no es una promesa silenciosa dentro de Atlético Nacional. Hoy es una realidad que empieza a sacudir el mercado internacional. Con apenas 17 años, el juvenil verdolaga pasó de ser una ficha destacada en divisiones menores a convertirse en uno de los activos más codiciados del fútbol colombiano, impulsado por su reciente consagración con la Selección Colombia Sub 17 en el Sudamericano disputado en Paraguay.

Ese título no solo elevó su perfil competitivo, sino que disparó su valor de mercado y obligó al club antioqueño a activar un plan estratégico claro: proteger al jugador, negociar con inteligencia y garantizar un negocio que beneficie tanto al futbolista como a la institución.

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Un talento que aceleró todos los tiempos

Hasta hace pocos meses, Samuel Martínez venía construyendo su camino con discreción. Su evolución en las inferiores de Atlético Nacional era constante, destacándose por su técnica, liderazgo y personalidad en el campo, cualidades poco comunes para su edad.

Sin embargo, su actuación en el Sudamericano Sub 17 cambió el panorama. Allí fue una de las grandes figuras del torneo, mostrando condiciones que lo proyectan como uno de los nombres llamados a marcar diferencia en el futuro cercano del fútbol colombiano.

Ese rendimiento generó un efecto inmediato: múltiples clubes internacionales comenzaron a seguirlo de cerca y a presentar ofertas formales.

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Bayern Múnich toma la delantera

Dentro de ese abanico de interesados, hay un nombre que se posiciona por encima del resto: Bayern Múnich. El gigante alemán ha sido el club que más rápido y mejor se ha movido en la carrera por quedarse con el juvenil colombiano.

Desde la interna de Atlético Nacional reconocen que el conjunto bávaro lleva ventaja en las conversaciones, aunque aclaran que:

No existe ningún acuerdo firmado

No se ha realizado ningún pago por el jugador

Todo sigue en fase de negociación

La prioridad otorgada al club alemán responde a la seriedad en los acercamientos y al proyecto deportivo presentado, factores clave tanto para el club como para el entorno del futbolista.

Una puja internacional de alto nivel

Más allá del interés del Bayern Múnich, el caso de Samuel Martínez ha despertado atención en distintos mercados. Equipos importantes de Sudamérica y Europa ya se han acercado con intenciones claras:

SS Lazio de Italia

de Italia River Plate de Argentina

de Argentina Palmeiras de Brasil

de Brasil Flamengo de Brasil

Todos ellos analizan la posibilidad de estructurar ofertas competitivas. Sin embargo, el propio jugador tiene una idea bastante definida sobre su futuro.

La decisión del jugador: Europa como prioridad

En medio de este escenario, hay un punto clave que marca la hoja de ruta: Samuel Martínez quiere dar el salto directo a Europa.

Si bien no descarta completamente una escala en el fútbol sudamericano, su entorno considera que sus condiciones técnicas, sumadas a su desarrollo físico y mental, le permiten competir desde ya en el fútbol del Viejo Continente.

Esta postura es compartida por Atlético Nacional, que ve en el jugador un perfil listo para asumir ese desafío sin necesidad de pasos intermedios.

Condición innegociable: debutar con el primer equipo

A pesar del interés internacional, hay una línea roja que el club no está dispuesto a cruzar. Cualquier negociación incluirá una condición obligatoria:

Samuel Martínez debe debutar como profesional con Atlético Nacional antes de ser transferido.

Para cumplir con ese objetivo, el club ya trabaja en un plan que contempla:

Integración progresiva al plantel profesional

Manejo cuidadoso de cargas físicas

Oportunidades reales de competencia en el corto plazo

Además, se estableció que el jugador permanecerá en la institución al menos hasta cumplir los 18 años, garantizando así un período de maduración dentro del entorno competitivo del club.

Un negocio pensado a largo plazo

Más allá de la venta inmediata, Atlético Nacional también proyecta beneficios a futuro. Dentro de la estrategia se contempla:

Intentar conservar un porcentaje del pase

Asegurar ingresos en una futura transferencia dentro de Europa

Aunque este punto no es sencillo de concretar, el club hará el intento como parte de una negociación que apunta a maximizar el valor del futbolista en el tiempo.

El Mundial Sub 17, próxima vitrina

Mientras las negociaciones avanzan, el enfoque inmediato de Samuel Martínez está en el Mundial Sub 17, que se disputará en noviembre.

Ese torneo representa una nueva oportunidad para:

Consolidar su crecimiento deportivo

Aumentar su exposición internacional

Elevar aún más su cotización

En Atlético Nacional lo tienen claro: no es momento de presionar al jugador con cifras o expectativas externas. El objetivo es acompañar su desarrollo mientras el mercado hace lo suyo.

Un proyecto que mezcla talento, estrategia y timing

El caso de Samuel Martínez refleja un cambio en la manera en que los clubes colombianos gestionan sus joyas. Ya no se trata solo de vender rápido, sino de hacerlo bien.

Con un plan estructurado, condiciones claras y una visión de mediano plazo, Atlético Nacional busca convertir esta operación en un modelo de éxito.

Porque más allá del negocio, lo que está en juego es el futuro de un futbolista que ya empieza a escribir su historia… y que tiene todo para hacerlo en grande.