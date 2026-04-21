La sacudida institucional en Deportivo Cali tomó forma oficial este martes 21 de abril, cuando el club anunció la salida de Rafael Tinoco como presidente de la institución. Aunque la noticia sorprendió por el momento en el que se produce, lo cierto es que detrás de la decisión existe una razón de fondo que venía gestándose desde hace semanas y que hoy marca un nuevo punto de inflexión en el proceso de transformación del equipo azucarero.

Una renuncia que ya venía tomando forma

El propio Rafael Tinoco fue quien, a través de un comunicado institucional, confirmó su salida del cargo, dejando claro que se trata de una decisión personal, pero profundamente ligada a las exigencias del rol. En su mensaje, el empresario guatemalteco agradeció la oportunidad de haber liderado al club y destacó el aprendizaje que le dejó su paso por la presidencia.

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Entre los apartes más relevantes del comunicado, Tinoco enfatizó que:

“He concluido el trabajo al que me comprometí y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo”.

“Continuaré como miembro de la Junta Directiva, finalizando mi etapa como presidente de la misma”.

“Mi compromiso con el proyecto institucional es total y continuaré aportando desde otro rol”.

Estas líneas dejan ver con claridad el motivo principal de su salida: la imposibilidad de dedicarle al club el tiempo y la presencia constante que exige una institución del tamaño de Deportivo Cali.

La razón de peso: falta de presencia en la ciudad

Más allá de cualquier especulación, la causa determinante detrás de la renuncia es logística y estratégica. Tinoco considera que el presidente del club debe estar radicado en Santiago de Cali, involucrado en el día a día, atendiendo cada frente administrativo, deportivo y financiero de manera directa.

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Sus múltiples compromisos profesionales fuera de Colombia le impedían cumplir con ese nivel de exigencia. Y en un momento donde el club atraviesa un proceso delicado de reestructuración, esa ausencia física se volvió insostenible.

Pese a que desde la interna intentaron persuadirlo para que continuara al menos hasta finalizar el semestre de la Liga BetPlay, el dirigente optó por dar un paso al costado de inmediato, priorizando la estabilidad del proyecto.

A través de un comunicado, Rafael Tinoco confirmó que dejará de ser el Presidente del Deportivo Cali. En la misiva, el directivo dijo: «He concluido el trabajo con el que me comprometí, y en esta nueva etapa, el club requiere mayor presencia y dedicación de tiempo». Si bien… pic.twitter.com/kwWZ56ckiM — 🎙 𝗘𝗹 𝗖𝗼𝗿𝗿𝗶𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗠𝗔𝗢 🎙 (@elcorrillodemao) April 21, 2026

Un proceso de transformación que sigue en marcha

La salida de Tinoco no puede entenderse sin el contexto estructural que vive Deportivo Cali desde hace cerca de un año. La llegada del grupo inversor IDC Network ha sido determinante en el rescate financiero del club, que venía de una de las crisis más profundas de su historia.

En ese proceso, Tinoco jugó un papel clave:

Lideró la transición administrativa tras la entrada del nuevo grupo inversor.

Acompañó la reestructuración deportiva junto a técnicos como Alberto Gamero y posteriormente Rafael Dudamel .

y posteriormente . Participó activamente en la organización de las finanzas y compromisos económicos del club.

Hoy, con buena parte de ese trabajo adelantado, su salida se da en un momento donde el enfoque pasa a consolidar lo construido y proyectar el crecimiento deportivo.

Versiones internas y tensiones no confirmadas

Aunque la razón oficial está clara, en el entorno del club también han surgido versiones que apuntan a incomodidades de Tinoco con algunas figuras del pasado que aún orbitan en la institución.

Según estas versiones, Tinoco venía manifestando una clara incomodidad con la permanencia, en el entorno del club, de figuras vinculadas a administraciones pasadas que llevaron al Deportivo Cali a una de sus peores crisis institucionales. El dirigente consideraba innecesario —e incluso contraproducente— mantener cerca a estos actores, así hoy no ostenten cargos oficiales, al entender que su influencia seguía latente en algunas decisiones internas. Este punto, no obstante, no ha sido confirmado de manera oficial por el club.

Continuidad institucional y respaldo al proyecto deportivo

Pese al movimiento en la presidencia, desde el interior del club han sido enfáticos en enviar un mensaje de tranquilidad. El proyecto deportivo no se verá afectado.

En esa línea, el gerente deportivo Felipe Restrepo fue claro al asegurar que:

La continuidad del técnico Rafael Dudamel está garantizada.

está garantizada. Existe una hoja de ruta definida para todo el 2026.

Los cambios administrativos no alteran los objetivos deportivos trazados.

Esto indica que la salida de Tinoco responde a una reorganización interna, más que a una ruptura en el modelo que se viene construyendo.

Lo que viene para Deportivo Cali

Ahora, la Junta Directiva deberá tomar una decisión clave: elegir un nuevo presidente que cumpla con el perfil que el propio Tinoco dejó sobre la mesa. Es decir, alguien con presencia permanente en la ciudad, capacidad de gestión y alineado con el proyecto de IDC Network.

Mientras tanto, el empresario guatemalteco seguirá vinculado al club desde la Junta, lo que garantiza continuidad en el proceso financiero y estratégico que ayudó a encaminar.

El mensaje es claro: Deportivo Cali sigue en reconstrucción, pero ahora con un ajuste importante en su estructura de liderazgo, buscando consolidar un proyecto que devuelva al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano.