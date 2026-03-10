El sistema pensional colombiano permite que los trabajadores elijan entre dos regímenes: el Régimen de Prima Media (RPM), administrado por Colpensiones, y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), gestionado por los fondos privados. Para muchos afiliados, especialmente quienes buscan estabilidad en el cálculo de su mesada, trasladarse al sistema público se ha convertido en una decisión relevante para su futuro financiero.

Colpensiones, entidad adscrita al Ministerio de Trabajo, es la encargada de administrar el régimen público. Allí se concentran los aportes de millones de trabajadores que cotizan al sistema, recursos que posteriormente se utilizan para pagar las pensiones de quienes ya cumplieron los requisitos. De acuerdo con cifras oficiales, a enero la entidad contaba con más de 2,7 millones de cotizantes activos, lo que representa alrededor del 38% de la población afiliada al sistema pensional.

Qué es el traslado a Colpensiones

El traslado a Colpensiones es el proceso mediante el cual un afiliado que cotiza en un fondo privado del régimen RAIS decide cambiarse al Régimen de Prima Media. Este trámite implica trasladar la administración de su historial de aportes al sistema público.

La decisión suele estar motivada por factores como la forma de calcular la pensión, la estabilidad del régimen o la expectativa de ingresos en la vejez. Sin embargo, el traslado no es automático y requiere cumplir ciertas condiciones establecidas por la legislación pensional colombiana.

El cambio de régimen se formaliza mediante el diligenciamiento del Formulario de Vinculación y Traslado al Régimen de Prima Media, documento con el que se solicita oficialmente el ingreso al sistema administrado por Colpensiones.

Requisitos para trasladarse a Colpensiones desde un fondo privado

Quienes actualmente estén afiliados a un fondo privado y quieran cambiarse al sistema público deben cumplir con varios requisitos establecidos por la normativa pensional.

Entre las principales condiciones se encuentran:

Estar a más de diez años de la edad de pensión. Esto significa que las mujeres deben tener máximo 46 años y los hombres hasta 51 años al momento de solicitar el traslado.

Haber permanecido mínimo cinco años en el fondo privado.

Realizar el proceso obligatorio de Doble Asesoría con el fondo actual y con Colpensiones.

Estas reglas buscan garantizar que el afiliado tenga suficiente información antes de tomar una decisión que impactará directamente su jubilación.

La Doble Asesoría: requisito obligatorio

La Doble Asesoría es uno de los pasos más importantes dentro del proceso de traslado entre regímenes pensionales en Colombia. Se trata de un mecanismo diseñado para que los trabajadores comprendan las diferencias entre el sistema público y el privado antes de cambiar de régimen.

Durante este proceso, el afiliado recibe información detallada tanto de su Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) como de Colpensiones. Cada entidad explica los beneficios, condiciones y posibles escenarios pensionales según el historial de cotizaciones del trabajador.

El objetivo es que la persona tome una decisión informada, basada en proyecciones reales sobre su futura pensión. Sin completar esta asesoría, el traslado no puede ser autorizado.

La oportunidad de traslado creada por la nueva ley pensional

La nueva Ley Pensional, conocida como Ley 2381 de 2024, introdujo una medida denominada Oportunidad de Traslado, que abre una posibilidad adicional para algunos trabajadores que desean cambiar de régimen.

Esta disposición busca beneficiar a quienes no escogieron oportunamente el sistema pensional que podría resultarles más favorable para su retiro. Con esta norma, ciertos afiliados pueden trasladarse por una única vez entre regímenes, incluso si antes no podían hacerlo por restricciones de edad. La medida también permite que el traslado se realice directamente entre administradoras, sin necesidad de intermediarios ni trámites complejos.

Quiénes pueden acceder a la Oportunidad de Traslado

La Oportunidad de Traslado aplica para trabajadores que cumplan condiciones específicas relacionadas con edad y semanas cotizadas. Pueden acceder quienes, desde la promulgación de la ley el 16 de julio de 2024 y hasta el 30 de junio de 2025, cumplan con los siguientes requisitos:

Estar a menos de diez años de la edad de pensión.

Haber cotizado al menos 750 semanas si son mujeres o 900 semanas si son hombres.

Incluso, la norma permite que personas que ya alcanzaron la edad de pensión —62 años para hombres y 57 años para mujeres— puedan trasladarse, siempre y cuando aún no estén pensionadas. Para acceder a esta opción, el afiliado también debe realizar la Doble Asesoría con su fondo privado y con Colpensiones.

Cómo hacer el trámite de traslado a Colpensiones

El proceso de traslado puede iniciarse de forma presencial o virtual, lo que facilita que los afiliados puedan realizar la gestión desde cualquier lugar del país o incluso desde el exterior. El procedimiento digital se realiza a través del portal oficial de Colpensiones y sigue estos pasos:

Ingresar al portal de Colpensiones y seleccionar la opción “Inicia su solicitud de traslado a Colpensiones”. Acceder con usuario y contraseña. Si el afiliado no está registrado, debe crear una cuenta en la plataforma. Ir al menú “Trámites” y seleccionar la opción “Traslado”. Diligenciar el formulario electrónico con la información solicitada. Guardar el número de radicado generado por el sistema. Esperar la respuesta que llegará al correo electrónico registrado.

Este procedimiento permite iniciar formalmente la solicitud de traslado al régimen público.

Documentos necesarios para completar la solicitud de traslado a Colpensiones

Para finalizar el trámite de traslado a Colpensiones se deben presentar algunos documentos básicos que respaldan la solicitud. Los principales son:

El formulario oficial de traslado de régimen pensional.

El documento de identidad del afiliado.

Una vez entregados estos documentos y completado el proceso de asesoría, la entidad evaluará la solicitud y confirmará si el traslado cumple con los requisitos legales.

Plazo para trasladarse a Colpensiones en 2026

Uno de los aspectos más importantes para quienes evalúan cambiar de régimen es el plazo para hacerlo. Según lo establecido en la legislación vigente, los afiliados tienen hasta el 16 de julio de 2026 para aprovechar la Oportunidad de Traslado.

Las autoridades del sistema pensional recomiendan iniciar el proceso con anticipación y no esperar hasta la fecha límite. Esto se debe a que la Doble Asesoría y la revisión del caso pueden tomar tiempo. Además, el trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios. Por ello, las entidades insisten en que los afiliados deben realizarlo directamente a través de los canales oficiales de Colpensiones o de su fondo privado.