El estadio Palogrande de Manizales rompe fuegos este viernes 1 de mayo con un duelo que abre la jornada 19 de la Liga BetPlay y que promete emociones de principio a fin. Con los ocho clasificados ya en definición, este compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional se perfila abierto y arriesgado, sin la presión de la tabla, pero con el atractivo de dos históricos del fútbol colombiano. Se espera, además, un acompañamiento masivo en las tribunas, con hinchas de ambos equipos dándole un ambiente especial a la noche.
Once Caldas vs Nacional: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO
- Partido: Once Caldas vs Atlético Nacional
- Fecha: Viernes 1 de mayo de 2026
- Hora: 6:00 p.m.
- Estadio: Palogrande de Manizales
- Árbitro: José Bautista
- Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 19)
- Televisión: Win + Fútbol
- Streaming: Win Play
Once vs Nacional: partido sin presión en la tabla
El enfrentamiento reúne a los dos únicos clubes colombianos campeones de la Copa Libertadores, lo que le da un tinte especial más allá de la clasificación. Atlético Nacional llega como líder sólido con 40 puntos, mientras que Once Caldas ocupa la sexta posición con 30 unidades.
Al estar ambos ya clasificados, el partido se jugará sin la presión directa del resultado, lo que abre la puerta a un trámite más suelto, con propuestas ofensivas y menos especulación.
Dominio reciente del Verdolaga
Los números recientes favorecen ampliamente a Atlético Nacional, que acumula seis partidos sin perder ante Once Caldas (cinco victorias y un empate). Además, en los últimos 15 enfrentamientos, el conjunto paisa ha ganado nueve veces, consolidando una clara hegemonía.
La última victoria del equipo de Manizales se remonta al 27 de julio de 2024, cuando se impuso 2-0 en casa. Desde entonces, el Verdolaga ha sabido imponerse en este duelo histórico.
Dayro Moreno en busca de otra marca para la historia
La noche tendrá un protagonista especial: Dayro Moreno. El delantero alcanzará los 900 partidos como profesional, convirtiéndose en apenas el segundo jugador colombiano en lograrlo, después de Miguel Calero.
El goleador llega con cifras impresionantes:
- 176 goles con Once Caldas
- 262 goles en la Liga colombiana
- 383 goles en su carrera
Además, está a solo 17 anotaciones de alcanzar la barrera de los 400, lo que añade un ingrediente extra al compromiso.
Novedades en Atlético Nacional
En el equipo visitante, una de las principales novedades sería el regreso de Nicolás Rodríguez, quien vuelve a estar disponible. Por otro lado, Juan Manuel Rengifo no estará tras su expulsión ante Pereira, aunque podrá reaparecer en los playoffs.
Un partido para disfrutar antes de los Playoffs
Más allá de la tabla, este duelo servirá como termómetro de cara a la fase definitiva. Ambos equipos buscarán afinar detalles, mantener ritmo competitivo y enviar un mensaje de cara a los cuadrangulares.
Con historia, figuras y un contexto ideal, el choque en Manizales promete ser uno de los grandes atractivos de la fecha.
Once Caldas vs Atlético Nacional: posibles formaciones
Once Caldas:
Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jeider Riquett, Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Andrés Felipe Roa, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno.
Entrenador: Hernán Darío Herrera
Atlético Nacional:
Kevin Cataño; Christian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Matías Lozano; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Cristian Arango.
Entrenador: Diego Arias Hincapié