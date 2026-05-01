El estadio Palogrande de Manizales rompe fuegos este viernes 1 de mayo con un duelo que abre la jornada 19 de la Liga BetPlay y que promete emociones de principio a fin. Con los ocho clasificados ya en definición, este compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional se perfila abierto y arriesgado, sin la presión de la tabla, pero con el atractivo de dos históricos del fútbol colombiano. Se espera, además, un acompañamiento masivo en las tribunas, con hinchas de ambos equipos dándole un ambiente especial a la noche.

Once Caldas vs Nacional: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Once Caldas vs Atlético Nacional

Once Caldas vs Atlético Nacional Fecha: Viernes 1 de mayo de 2026

Viernes 1 de mayo de 2026 Hora: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Estadio: Palogrande de Manizales

Palogrande de Manizales Árbitro: José Bautista

José Bautista Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 19)

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 19) Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Once vs Nacional: partido sin presión en la tabla

El enfrentamiento reúne a los dos únicos clubes colombianos campeones de la Copa Libertadores, lo que le da un tinte especial más allá de la clasificación. Atlético Nacional llega como líder sólido con 40 puntos, mientras que Once Caldas ocupa la sexta posición con 30 unidades.

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Al estar ambos ya clasificados, el partido se jugará sin la presión directa del resultado, lo que abre la puerta a un trámite más suelto, con propuestas ofensivas y menos especulación.

Dominio reciente del Verdolaga

Los números recientes favorecen ampliamente a Atlético Nacional, que acumula seis partidos sin perder ante Once Caldas (cinco victorias y un empate). Además, en los últimos 15 enfrentamientos, el conjunto paisa ha ganado nueve veces, consolidando una clara hegemonía.

La última victoria del equipo de Manizales se remonta al 27 de julio de 2024, cuando se impuso 2-0 en casa. Desde entonces, el Verdolaga ha sabido imponerse en este duelo histórico.

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Dayro Moreno en busca de otra marca para la historia

La noche tendrá un protagonista especial: Dayro Moreno. El delantero alcanzará los 900 partidos como profesional, convirtiéndose en apenas el segundo jugador colombiano en lograrlo, después de Miguel Calero.

El goleador llega con cifras impresionantes:

176 goles con Once Caldas

con Once Caldas 262 goles en la Liga colombiana

en la Liga colombiana 383 goles en su carrera

Además, está a solo 17 anotaciones de alcanzar la barrera de los 400, lo que añade un ingrediente extra al compromiso.

Novedades en Atlético Nacional

En el equipo visitante, una de las principales novedades sería el regreso de Nicolás Rodríguez, quien vuelve a estar disponible. Por otro lado, Juan Manuel Rengifo no estará tras su expulsión ante Pereira, aunque podrá reaparecer en los playoffs.

Un partido para disfrutar antes de los Playoffs

Más allá de la tabla, este duelo servirá como termómetro de cara a la fase definitiva. Ambos equipos buscarán afinar detalles, mantener ritmo competitivo y enviar un mensaje de cara a los cuadrangulares.

Con historia, figuras y un contexto ideal, el choque en Manizales promete ser uno de los grandes atractivos de la fecha.

Once Caldas vs Atlético Nacional: posibles formaciones

Once Caldas:

Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Jeider Riquett, Juan Pablo Patiño; Robert Mejía, Andrés Felipe Roa, Luis Sánchez; Jefry Zapata, Felipe Gómez y Dayro Moreno.

Entrenador: Hernán Darío Herrera

Atlético Nacional:

Kevin Cataño; Christian Uribe, Néider Parra, César Haydar, Samuel Velásquez; Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Matías Lozano; Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Cristian Arango.

Entrenador: Diego Arias Hincapié